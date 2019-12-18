2019-12-17T17:28:44+03:00
Конкурсы и тесты

Тест "КП": Шары, конфеты и ракеты

О вашем характере расскажут украшения на елке
Лина КРАСУЛИНА
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- А под елочкой обязательно должны лежать подарки. Например, я!- А под елочкой обязательно должны лежать подарки. Например, я!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Украшать елку - дело приятное и творческое. И если раньше новогодние деревца в наших квартирах мало чем отличались друг от друга, то сейчас легко выбрать наряд на любой вкус. А по нему можно кое-что рассказать и о характере человека. Давайте пороемся в коробке с новогодними игрушками. Какие в этом году будут на вашей елке?

Шары

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вы человек общительный, легкий на подъем, душа компании. Друзья любят приглашать вас на вечеринки, потому что знают, что с вами скучно не будет. Если в этом году вокруг вашей елки будет звучать смех, звон бокалов и парочки разбитых шаров (на счастье, конечно), то год окажется таким же задорным и веселым.

Ретроигрушки

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Шумные тусовки не ваша стихия. Вам по душе тихий семейный ужин и мирное потрескивание поленьев в камине. Теплый плед, вязаные носочки и свитер с оленями - это все про вас. Не отказывайтесь от любимых вещей. Наслаждайтесь прекрасным моментом. Вы же помните: как Новый год встретишь, так и проведешь!

Банты и цветы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вы стараетесь все продумать и предусмотреть. Наверняка у вас уже готовы подарки для близких и висит наряд для новогодней вечеринки. Скорее всего, вы даже приготовили желание, которое планируете написать на листочке, сжечь под бой курантов, а пепел бросить в шампанское... Если вам скажут, что жечь бумагу за столом опасно, вы можете смело заявить, что предусмотрели и огнетушитель. Вам поверят.

Самодельные игрушки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вы очень цените индивидуальность и творческий подход. У вас золотые руки и богатая фантазия. Для вас Новый год - это прежде всего детский праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой, подарками под елкой. Вы и сами не прочь нарядиться пингвином или Бабой-ягой и пойти поздравлять соседей.

Колокольчики и сосульки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В новом году вас ждут очередные приключения. Ведь в этом их тоже было немало, правда? Это потому, что вы без них не можете. Вы затейник и озорник, который вырос, но продолжает чудить и верит в чудеса. Приготовьте в этом году несколько приятных сюрпризов для своих близких. У вас это отлично получается!

Съедобные

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Да вы оригинал! И, судя по всему, очень практичный человек. Любите вносить в праздник что-то новое. И вкусное. Поэтому у вас на елке пряничные игрушки, конфеты, а под ней шоколадный Дед Мороз. С вами всегда удобно, просто и понятно: съели украшения, убрали елку - можно расходиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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