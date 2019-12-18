2019-12-18T11:49:36+03:00
Звезды

Группа Aqua объявила о возвращении на сцену

Символ дискотеки 90-х и авторы хита "Barbie Girl" собираются в тур по Канаде
Ольга МАТЫС
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Группа приезжала на петербургскую "Дискотеку 90-х" в 2014 годуГруппа приезжала на петербургскую "Дискотеку 90-х" в 2014 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Не прошло и двадцати лет, как скандинавские музыканты из поп-группы Aqua решили вернуться к концертной деятельности в будущем году. Первые концерты после большого перерыва намечены в Канаде, собираются на известнейший американский фестиваль музыки и искусства Коачелла.

"Мы работаем над новой музыкой, но мы - наши самые суровые судьи. Мы не выпустим ничего, пока оно не станет абсолютно идеальным. Мы скрещиваем пальцы, чтобы из всей этой истории получилось что-то удивительное", - рассказала солистка группы Лене Нюстрём в интервью TMZ. Стоит отметить, что сорокашестилетняя певица не растеряла задора и энергии да и почти не изменилась со времени съемок в кукольном клипе про "пластиковую жизнь" Барби.

aqua.dkaqua.dk
Группа Aqua вовсю готовится к выступлениям в 2020 году - как с известными хитами, так и с новыми песнями
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Группа появилась еще в 1996 году, в ней всего четыре участника - норвежка Лене Нюстрём и датчане Рене Диф, Сёрен Растед и Клаус Норрен.

Aqua - Barbie Girl (Official Video).

Музыканты работали в популярнейшем в девяностые стиле евродэнс, став авторами хита всех дискотек того времени - песни "Barbie Girl", из-за которой им потом пришлось долго судиться с компанией, производящей всемирно известных кукол. В конце концов Верховный суд США посоветовал сторонам конфликта "остыть", и иск против музыкантов так ничем и не завершился.

Aqua - Turn Back Time.

ИСТОЧНИК KP.RU

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