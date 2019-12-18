2019-12-18T13:45:11+03:00
Спорт

В итальянском футболе странно борются с расизмом: выпустили плакаты с обезьянами

Клубы в шоке
Андрей ВДОВИН@av_esq
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«Для меня все люди – обезьяны», - объяснил художник Симоне Фугаццотто, который и исполнил этот плакат«Для меня все люди – обезьяны», - объяснил художник Симоне Фугаццотто, который и исполнил этот плакатФото: REUTERS
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Скандалом закончилась акция итальянской Серии А, направленная против расизма. Художник, которому заказали антирасистские плакаты нарисовал на них обезьян с раскрашенными мордами. Футбольная Италия не поняла задумки иллюстратора: нельзя бороться с разимом с помощью того, что выглядит как расизм.

Плакаты действительно выглядят так себе с точки зрения борьбы с проявлениями расизма. Обычно, если трибуны кому-то ухают по-обезьяньи, игроками это воспринимается очень негативно, да и футбольными властями тоже. Например, в прошлом году ФИФА выписала Российскому футбольному союза штраф в 30 тысяч франков, когда услышала «уханье» российских трибун в адрес сборной Франции. А теперь обезьян спокойно рисуют на антирасистских плакатах.

«Для меня все люди – обезьяны», - объяснил художник Симоне Фугаццотто, который и исполнил этот плакат. На нем не зря три примата – один символизирует европейца, второй африканца, третий азиата. Все это подписано короткой фразой: «нет расизму» Но на этот раз его мысль не оценили сами футболисты и клубы.

Художник, которому заказали антирасистские плакаты нарисовал на них обезьян с раскрашенными мордами Фото: REUTERS

Художник, которому заказали антирасистские плакаты нарисовал на них обезьян с раскрашенными мордамиФото: REUTERS

«Мы были очень удивлены, увидев то, что должно было стать антирасистской кампанией от Серии А. Мы понимаем, что лига хочет бороться с расизмом, но не думаем, что это нужно делать так», - заявили в футбольном клубе «Рома». Их поддержали в «Милане»: «Искусство может быть мощным, но мы совершенно не согласны с тем, чтобы использовать обезьян как олицетворение борьбы с расизмом»

В FARE – организации, которая борется с расизмом в футболе, назвали инициативу Серии А вполне безобидной шуткой. Интересно, как они среагируют, если такие плакаты с приматами появятся на трибунах?

ИСТОЧНИК KP.RU

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