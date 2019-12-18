Опубликована архитектура программы форума «Здоровое общество»

На официальном сайте форума «Здоровое общество» опубликована архитектура деловой программы мероприятия. Форум состоится 12 февраля 2020 года, в первый день Российского инвестиционного форума, в Сочи. Форум пройдет под девизом «Цели устойчивого развития – 2020».

«Перед нами стоит амбициозная цель по увеличению продолжительности жизни российских граждан. Здоровье – наша главная ценность, сохранение которой зависит не только от программ здравоохранения, но и от личной ответственности каждого человека за свой образ жизни. Форум «Здоровое общество» является площадкой диалога для обмена опытом и выработки практических предложений по реализации проектов в сфере здравоохранения и популяризации здорового и активного образа жизни. В прошлом году Форум проходил впервые и собрал более 3000 человек из 21 страны, и сразу зарекомендовал себя как одно из ведущих мероприятий в сфере здравоохранения», – подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков.

Генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто также отметил практическую значимость мероприятия: «Реализация таких масштабных национальных проектов, как проект «Здравоохранение», требует глубокой вовлеченности государства, общественных профессиональных организаций, экспертного сообщества, бизнеса, представителей средств массовой информации. Совместная работа позволяет находить новые, интересные решения для достижения поставленных целей. Уверен, что на Форуме нас ждут важные и содержательные дискуссии, результаты которых будут напрямую способствовать реализации ключевых проектов в здравоохранении».

Трек деловой программы «Наращивая потенциал в снижении рисков для здоровья» объединил сессии, охватывающие ключевые вопросы формирования здорового общества и реализации программ, направленных на увеличение продолжительности жизни россиян. В рамках трека пройдут дискуссии, посвященные борьбе с сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями, сахарным диабетом, а также современным технологиям в здравоохранении.

«В этом году мы значительно расширили деловую программу Форума, сегодня она отвечает всем современным трендам и охватывает самые актуальные темы здравоохранения. Мы ожидаем широкое представительство международного экспертного сообщества, в том числе Всемирной организации здравоохранения», – подчеркнула руководитель проекта «Здоровое общество», первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

Сессии трека «Управление здравоохранением: от федерального к региональному» посвящены вопросам финансирования здравоохранения в регионах, демографическим перспективам, эволюции системы лекарственного обеспечения и программам корпоративного здоровья.

На полях форума «Здоровое общество» впервые состоится заседание экспертного совета по региональному здравоохранению Совета Федерации РФ.

На Форуме будут подведены итоги и состоятся торжественные награждения победителей всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» и конкурса «Топ-10 инновационных компаний в здравоохранении».

В 2020 году на форуме «Здоровое общество» будет представлен новый формат делового завтрака, темой которого станет «Здоровье, красота и долголетие».

Интеллектуальным партнером форума «Здоровое общество» выступает фонд экспертно-аналитической деятельности «Контент».

Официальный сайт Форума: forumhealth.ru

Форум «Здоровое общество» во второй раз состоится 12 февраля 2020 года в рамках Российского инвестиционного форума в Главном медиацентре Олимпийского парка г. Сочи и пройдет под девизом «Цели устойчивого развития – 2020». Форум является результатом годовой деятельности общественного проекта Фонда Росконгресс «Здоровое общество» и создан с целью поиска и проработки практических предложений по реализации национальных проектов, направленных на решение задачи по увеличению продолжительности здоровой жизни российских граждан, и проводится при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Форум «Здоровое общество» впервые состоялся 13 февраля 2019 года. В работе Форума приняли участие 3000 человек.