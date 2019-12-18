В Подмосковье за неделю нашли уже два трупа с оторванными головами

36-летний Николай Чудаков получил премию на работе (мужчина был нефтяником) и купил тепловизор за 160 тысяч рублей — это устройство, которое показывает распределение тепла в объектах. Николай мечтал о нем с детства.

- 30 ноября Николай и его друг поехали в лес около деревни Большие Жеребцы в Щелковском городском округе. Мужчина хотел поснимать животных на тепловизор. Его друг якобы решил дойти до жилых домов и посмотреть на участки. А Николай пошел в лес, - рассказал источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах.

С тех пор Николая никто не видел. Его машина осталась на обочине шоссе. Жена фотоохотника Юлия забила тревогу и написала заявление в полицию. К поискам Николая Чудакова присоединились волонтеры, сама Юлия и родственники семьи.

ОТРУБИЛИ ГОЛОВУ, НАКРЫЛИ КУРТКОЙ

10 декабря поиски завершились. Волонтеры «Лиза Алерт» написали на форуме «Найден. Погиб». Тело пропавшего мужа нашла Юля — оно лежало в трех километрах от места, куда поехал Николай. Труп был накрыт курткой нефтяника. Ему отрубили голову.

Как стало известно «Комсомольской правде», тело лежало в поле ста метрах от остановки на Никифоровском шоссе, рядом с деревней Никофорово. Отрубленная голова с места преступления пропала. По данным ГСУ Следственного комитета России по Московской области, смерть наступила около суток назад. Получается, 9 декабря, когда поиски были в самом разгаре. Где больше недели пропадал Николай, неизвестно.

Пока расследование продолжается. Следователи выясняют, кто причастен к убийству молодого мужчины. У Николая и Юлии осталось двое детей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование дела продолжается, - прокомментировала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Погибший Николай Чудаков.Фото: СОЦСЕТИ

ОЧЕРЕДНОЙ МАНЬЯК-УБИЙЦА?

Через три дня, 13 декабря, около деревни Шорново нашли труп еще одного мужчины. Его выловили из реки Руза. На этот раз с отрубленными головой и кистями рук. Фрагменты тела на месте преступления тоже не обнаружили.

- Смерть наступила около пяти суток назад (примерно 8 декабря, - Авт.). Следователи устанавливают личность погибшего. Неизвестно, кто это и при каких обстоятельствах он погиб. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщила Врадий.

Итого за два дня — 8 и 9 декабря — в Подмосковье убили двух мужчин. Оба тела без голов. Отрубленные части пропали. В деревнях, рядом с которыми произошли зверские убийства, местные жители забеспокоились. Маньяк?

Источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах слухи о связи преступлений опровергнул. Сейчас следствие выясняет, кто может быть причастен к происшествиям. По предварительной информации, в этих случаях разный способ убийства — топор и нож. «Комсомолка» следит за развитием событий.