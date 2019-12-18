2019-12-18T16:16:30+03:00
В мире

Американцев, воевавших в Афганистане и Ираке, косит рак

Количество заболевших превысило несколько тысяч
Ника ИВАНОВА
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Погрузка бомб для операции "Буря в пустыне", февраль 1991 года.Погрузка бомб для операции "Буря в пустыне", февраль 1991 года.Фото: EAST NEWS
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Удивительную и крайне тревожную статистику выявили эксперты американского издательства McClatchy, исследовавшие здоровье тех военнослужащих США, что принимали участие в боевых действиях в Афганистане и Ираке в 2001-2015 годах. В военных госпиталях штата Вирджиния резко возрос контингент пациентов с раком мочевого пузыря, простаты и печени. Как оказалось, причиной оказалось токсичное ракетное топливо, с помощью которого в расположении военных частей массово сжигали мусор и отходы. Попутно выяснилось, что пожарная пена, использовавшаяся для тушения этих костров, тоже вызывала онкологические заболевания, поэтому сейчас ее уже сняли с вооружения армии США. Утилизировать американским воякам приходилось много чего, включая трупы людей и животных.

Пентагон пока никак не комментирует выявленные факты. Удовлетворять ходатайства по выплате пособий по инвалидности тоже не торопится - из 11 000 обратившихся повезло только 2000. Месяц назад в конгрессе внесли на рассмотрение законопроект, обязывающий власти признать, что военные подверглись воздействию токсинов. Но даже если закон примут, денег больные ветераны не получат. В лучшем случае - смогут использовать его, чтобы подкрепить обращение в суд с иском к правительству, подвергшему опасности их здоровье и жизнь. Всего «в зоне риска», по оценкам экспертов, находятся 187 тысяч военнослужащих США, прошедших через Ирак и Афганистан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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