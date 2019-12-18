Анастасия Вертинская: «Я была бабушкой-камикадзе, а теперь стала прабабушка "на удаленке"»

В последние годы народная артистка России в основном занимается наследием своего великого отца - Александра Вертинского. Она выпустила книгу его стихов, собрала архив его записей, помогала в работе над фильмом о нем (Авдотья Смирнова заканчивает съемки восьмисерийной телекартины). И часто повторяет, что все хорошее в ней - от отца, а все холодное и равнодушное - от жизни. Ее отец был добрейшей души человек.

С не меньшей заботой она бережет память о своей матери - художнице Лидии Владимировне Вертинской. Актриса подготовила ее выставку, которая сейчас разъезжает по городам России.

- Мама была художником-графиком. Она занималась линогравюрой, это очень трудоемкая техника, - рассказала мне Анастасия Вертинская. - Представьте себе хрупкую женщину и красавицу, которая сидит и вырезает штихелем доски, на которые надо накатывать краски. Дома у нас стоял станок с тяжелым рычагом. Когда он опускался на доски, я думала, что провалится пол, а выходили нежнейшие пейзажи.

Картина «Человек-амфибия» вышла сразу вслед за «Алыми парусами» и укрепила звездный статус молодой актрисы (в кадре с Владимиром Кореневым).Фото: кадр из фильма

- Был период, когда вы всерьез впряглась в ресторанный бизнес своего сына Степан Михалков, реализовывали там свой грандиозный кулинарный талант...

- Сейчас у Степана нет ни ресторана «Вертинский», ни «Индуса», поэтому и моя деятельность в этом направлении закончилась. Жизнь людей, занимающихся бизнесом, сложна.

- Вы часто говорите, что самая любимая для вас роль — это роль бабушки. У вас четверо внуков. Недавно появились и правнуки, которых родила ваша старшая внучка Александра...

- Два правнука — Федор и Николай. Одному еще нет года, а другому уже два. Есть еще третий малыш Лука, которому три года, - младший сын Степана (от его второй жены Елизаветы — Ред.). Так что у меня три маленьких пацана, а всего парней пять, включая старших внуков Васю и Петю. И если считать сына Степу, получается, шесть мужиков.

- Мечта любой женщины — жить в окружении любимых мужчин, разве нет?

- Именно так. С ними я и буду отмечать свой день рождения. Придут все самые близкие. Я позвала аниматора, чтобы он позанимался детьми, пока взрослые будут общаться. Я была бабушкой-камикадзе, готовой ради внуков на все. Страшно их баловала, как когда-то меня баловал отец. Но теперь силы не те. И прабабушка я… «на удаленке». Конечно, очень люблю своих правнуков. Но сидеть ради них под столом и рычать, изображая пантеру Багиру, как проделывала с внуками, не в состоянии. Забраться под стол еще могу, а вот вылезти обратно сложнее….

1945 год. Настя с родителями, шансонье Александром Вертинским и художником Лидией Вертинской. Фото: Тихонов/РИА Новости

- Как-то вы призналась, что пришел такой актерский возраст, когда в профессии в одночасье стало тошно от всего, и вы «катапультировалась» из театра. Не соскучились по сцене?

- Театральная жизнь меня интересует сегодня только, как зрителя. Недавно была на спектакле Дмитрия Крымова «Борис», хожу на спектакли Чеховского фестиваля.

Профессия актера очень сложная, тяжелая. С 15 лет ею занималась. Но в своем нынешнем состоянии, вдали от театра и съемочной площадки, очень хорошо себя чувствую. При этом чрезвычайно уважаю людей, которые на алтарь искусства несут себя до последнего. Знаю актеров, которые жить не могут без сцены, но я к ним не принадлежу. Кстати, во МХАТе в зрительском фойе до сих не висит мой портрет и портрет Александра Калягина, как будто бы мы в этом театре не работали. Я про МХАТ в Камергерском переулке, где мы играли. Это целиком «заслуга» прежнего руководства этого театра. Но как говорил мой папа, все это (видимо, подразумевается театральные интриги, творческая ревность — Ред.) - буря в клизме. От того, что наши портреты там не висят, мы не перестаем быть Калягиным и Вертинской.