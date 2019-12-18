В столице пройдет спортивный турнир «Игры долголетия»

В понедельник, 23 декабря, в «Лужниках» состоится спортивный турнир «Игры долголетия». За победу поборются порядка 400 активных участников «Московского долголетия», посещающих спортивные секции проекта. Каждый округ представит своя команда.

Турнир пройдет по четырем видам спорта - мини-футбол, шахматы, бильярд, настольный теннис. Все победители и призеры получат медали, награды и дипломы.

«Более 40% участников проекта выбирают именно это направление. В этом году было открыто 240 новых спортивных групп, в том числе по мини-футболу, настольному теннису, бильярду, фехтованию, дартсу и другим активностям. Спортивные игры улучшают координацию движений и укрепляют командный дух», - отметил Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

По словам Владимира Филиппова, спортивный турнир является одним из самых ожидаемых мероприятий для участников проекта «Московское долголетие». Спортивные секции традиционно пользуются большой популярностью у москвичей старшего возраста.

В жюри состязания - профессиональные спортивные судьи всероссийской и международной категории. Перед участниками выступят известные спортсмены - советский футболист-полузащитник московского «Спартака», мастера спорта СССР, заслуженный мастер спорта России, тренер по мини-футболу Евгений Ловчев и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта России Светлана Ишмуратова.

Для гостей откроют интерактивные зоны с разными играми - городки, дартс, мини-теннис. В фойе Дворца спорта устроят фотовыставку проекта «Московское долголетие», посвященную самым значимым событиям 2019 года. Кроме того, будут работать спортивные интерактивные зоны для детей, которые придут поддержать своих бабушек и дедушек. В лектории выступит врач-кардиолог Алексей Уткин и ведущая программы о здоровом образе жизни Оксана Яшанькина.

В финале - концерт известных российских артистов. На сцене выступят Олег Газманов, Марк Тишман, Александра Воробьева, Маргарита Суханкина, группа «Пятеро», группа «После 11» и другие.

Зарегистрироваться на рождественский спортивный турнир «Игры долголетия» можно на сайте.

Когда: 23 декабря, с 9.45 до 19.00.

Где: ул. Лужники, д. 24, стр. 24, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках.