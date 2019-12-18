2019-12-18T17:21:43+03:00
Экономика

Слишком опасно: Центробанк предложил ужесточить выдачу ипотеки

Ограничения могут вступить в силу с 1 июля следующего года
Евгений БЕЛЯКОВ
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Центробанк предложил ужесточить выдачу ипотеки.Центробанк предложил ужесточить выдачу ипотеки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Банк России выпустил доклад по развитию жилищного кредитования. В целом все хорошо. Ставки по кредитам падают, цены на недвижимость хоть и ползут вверх, но медленно. Доступность жилья повышается. К примеру, шесть лет назад при средней зарплате можно было взять ипотеку всего на 22 квадратных метра, а сейчас – на 38 «квадратов», то есть в полтора раза больше (подробнее – см. графику).

Но в этом есть риски, считают в ЦБ. Особенно если развернется очередной финансовый кризис. Закредитованность россиян резко выросла. Почти каждый второй заемщик отдает за ипотечную квартиру больше половины доходов, а 6,6% граждан - больше 80% от зарплаты. При этом большинство банков учитывают при выдаче еще и неофициальные доходы. А это дополнительный риск. В случае кризиса такие доходы падают в первую очередь. И это приводит к просрочкам или даже банкротству заемщика. Тем более что в дополнение к ипотеке многие берут еще и потребительские кредиты: на ремонт или покупку бытовой техники.

- Растет доля заемщиков, у которых есть долги одновременно по разным типам кредитов. Она составляет 46%, - говорится в докладе ЦБ. – Это повышает долговую нагрузку заемщиков и создает риски кросс-дефолтов, в том числе и для банков, предоставивших ипотечный кредит.

По данным ЦБ

По данным ЦБ

Чтобы избежать «эффекта домино», ЦБ не будет ограничивать рынок ипотеки напрямую, а станет действовать косвенно. Для тех банков, которые выдают кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой, повысят внутренние коэффициенты. По ним банки будут обязаны увеличить взносы в резервы. По сути, им приходится больше денег замораживать на счетах на случай возможных рисков (неуплат и просрочек). Таким образом выдавать ипотечные кредиты рискованным заемщикам станет невыгодно.

- Эта мера снизит стимулы для банков предоставлять кредиты заемщикам с высоким значением показателя долговой нагрузки и низким первоначальным взносом по ипотеке, - говорится в докладе ЦБ.

Эксперты считают, что меры повлияют на рынок, но не сильно. К примеру, с 1 октября подобные ограничения ввели для кредитов наличными. Это позволило немного охладить рынок, но выдавать деньги в долг после этого банки не перестали. Просто стали тщательнее изучать доходы заемщиков.

N.B. Эксперты считают, в идеале доля платежей по ипотеке должна составлять 20 - 30% от доходов заемщика. Это позволяет выплачивать кредит в комфортном для себя ритме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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