2019-12-18T17:09:44+03:00
Город помогает

В семейном центре рассказали, как помочь родственнику с психическим расстройством

Специалисты объяснили юридические тонкости общения в такой ситуации
Ольга АНДРЕЕВА
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Фото: dszn.ruФото: dszn.ru
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Человек с психическим заболеванием не в состоянии контролировать свои действия, поэтому проживание или общение с ним требует определенной подготовки и знаний. Юридические тонкости взаимодействия с таким родственником раскрывает ведущий юрисконсульт семейного центра «Западное Дегунино» Екатерина Мельникова.

Нередко близких человека с психическим диагнозом волнует, как обезопасить свое имущество от неконтролируемых действий такого родственника. Специалисты напоминают, что если из-за психического заболевания человек утратил дееспособность, то он не может совершать какие-либо юридические сделки - брать кредит, дарить или продавать недвижимость.

«Факт недееспособности устанавливается только судом, - говорит Екатерина Мельникова. - Ближайшие родственники - супруги, родители, дети, родные сестры или братья - могут обратиться в суд для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Недееспособному человеку назначается опекун, который представляет его интересы. Если человек страдает психическим заболеванием в легкой форме, то есть понимает значение своих действий или руководит ими при помощи других, скорее всего, его не лишат дееспособности, а лишь ограничат в ней.»

Как отмечает юрисконсульт, в таких случаях над человеком устанавливается попечительство, и он может самостоятельно совершать мелкие сделки. Например, самостоятельно распоряжаться своей стипендией или пенсией, принимать имущество в дар, совершать бытовые покупки.

Для чего это все нужно знать? Например, если вам нужно оформить сделку (купить или продать недвижимость, снять крупную сумму денег и так далее) от лица родственника с психическим расстройством, то лучше оформлять опекунство. Попечительство несет меньшую ответственность - вы лишь можете давать согласие на то, чтобы ваш родственник самостоятельно провел сделку.

Еще один важный вопрос - можно ли отправить на лечение человека без его согласия. Все зависит от конкретной ситуации.

«Если родственник с психическим расстройством попросту заболел, у него поднялась температура, появился насморк и так далее, то отправить его в стационар можно лишь при его добровольном согласии, - объясняет юрисконсульт. - Основание для принудительной госпитализации - заключение врача-психиатра. Это случаи, когда у человека обострилось психическое заболевание, он представляет опасность для себя и окружающих. Потому что справиться с приступом способны лишь медики. При этом родные могут поддерживать и навещать его в стационаре.»

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