Микроисточники жизни

Борьба с онкологией не раз объявлялась одним из главных приоритетов российского здравоохранения. По данным Минздрава, за 2018 год в России выявлено 625 тыс. новых случаев онкологических заболеваний. Это на 1,2% больше, чем было в 2017-м. Что по мнению некоторых экспертов может свидетельствовать и о том, что онкологию в нашей стране стали диагностировать значительно лучше. Впрочем, начали появляться в России и высокотехнологичные, не хуже зарубежных, способы лечения. Например, компания «БЕБИГ» не только научилась справляться с раком простаты, но и разработала новую методику лечения рака печени.

НЕПОСРЕДСТВЕННО В ОПУХОЛЬ

В 2009 году компания «БЕБИГ» при участии РОСНАНО начала создание завода по производству микроисточников для низкодозной брахитерапии на площадке Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Выбор локации оказался не случаен. Дело в том, что брахитерапия - метод лечения онкологических больных, при котором радиоактивный источник излучения вводится внутрь пораженного органа. При этом максимальная доза радиации доставляется непосредственно в опухоль без поражения прилегающих тканей и органов. К тому моменту этот вид лечения был широко известен в США и Европе и, к сожалению, почти недоступен для пациентов из России.

Во время первой операции по лечению рака печени. Фото: пресс-служба «Бебиг»

В 2014 году завод был запущен, и его первым продуктом стали микрокапсулы из титана с йодом-125. Затем компания разработала технологию варки иттрий-алюмосиликатного наноструктурированного стекла из оксида иттрия, оксида алюминия и диоксида кремния, из которого делаются микросферы, содержащие радионуклид иттрий-90. С их помощью при минимальном повреждении окружающих тканей проводится лечение первичного и метастатического неоперабельного рака печени. Такое точечное воздействие особенно важно для этого органа, ткани которого очень чувствительны к влиянию радиации. Применение этого высокоэффективного метода позволяет остановить рост опухоли почти у 90% больных и увеличивает продолжительность жизни в 4-5 раз по сравнению с широко используемыми сейчас методами лечения. Кстати, первая операция по этой технологии прошла весной этого года в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения Медицинского радиологического научного центра (МРНЦ) им. А.Ф. Цыба в городе Обнинске Калужской области.

В обоих случаях речь идет о предложении в России самых передовых в мире методов лечения онкологических заболеваний. Разработка компании «БЕБИГ» позволила снизить цены на подобные операции в несколько раз по сравнению с зарубежными клиниками. А это дало возможность проводить лечение у нас в стране бесплатно в рамках высокотехнологической медицинской помощи. Уже сегодня в 30 медицинских центрах более 4 тысяч пациентов прошли лечение по методу брахитерапии от рака предстательной железы. Начата разработка стандарта лечения злокачественных новообразований печени с использованием микросфер.

Микросферы для радиоэмболизации. Фото: пресс-служба «Бебиг»

БЫСТРО И БЕЗБОЛЕЗНЕННО

«БЕБИГ» пришел с проектом, который и спустя десятилетие остается суперхайтековским, - рассказывает инвестиционный директор РОСНАНО Андрей Путилов. – Полностью роботизированное производство и контроль качества: на входе загружается сырье, на выходе получается микроисточник. Он суперточно вводится в организм больного, операция проходит быстро, почти безболезненно, человек сразу может встать».

РОСНАНО еще в 2015 году вышла из проекта «БЕБИГ», вернув вложенные в развитие компании средства с прибылью. Сегодня компания растет самостоятельно и вполне успешно. По словам генерального директора «БЕБИГ» Кирилла Майорова, «мы всегда ориентировались на создание и продвижение на российском рынке современных продуктов международных стандартов. Быть первыми нелегко, но оставаться первыми еще труднее; и нам это пока удается».

Доктор медицинских наук, академик РАН Андрей Каприн, возглавляющий ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, считает, что развитие ядерной медицины, собственного радиофарм производства, медицинской техники является важнейшим условием не только эффективной реализации национальной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Во время первой операции по лечению рака печени. Фото: пресс-служба «Бебиг»

«Собственные изотопы, носители, ускорители позволяют развивать научную мысль, расширять спектр поиска новых решений в онкологии. В этой связи сотрудничества нашего центра с такими предприятиями, как компании «БЕБИГ», первыми в России наладившими производство микросфер для радиоэмболизации, должны стать примерами качественного и надежного импортозамещения», - отметил Андрей Каприн.

Неудивительно, что в 2019 году «БЕБИГ», занимающаяся внедрением на российском рынке инновационных методов лечения онкологических заболеваний, за технологию создания микросфер с иттрием-90 для лечения рака печени получила сразу две индустриальные премии: V Национальная премия в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет-2019» и Общероссийская премия в области импортозамещения «Проектный лидер».