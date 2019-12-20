Россию с нетерпением ждут в Зимбабве: выживет ли русский медведь в африканской саванне

Продолжение. Начало см. Часть 1

КАК ЖИТЬ БЕЗ ДЕНЕГ

Первое, что вы понимаете, приехав в Зимбабве, что у вас нет денег. То есть вообще нет. Я так их ни разу и не увидела. Вы слышите только волшебное слово - swipe (провести) карту. 95 процентов всех операций в стране осуществляются местными пластиковыми картами, на которые начисляются зарплаты. Но не вздумайте платить обычной картой! Ваш банк сойдет с ума! Когда в ресторане принесут счет за ужин на 600(!) долларов, ваша карточка снимет ровно 600 долларов. На самом деле это «золлары» (так называют в народе зимбабвийские доллары). В каждом ресторане свой курс, который нужно спрашивать шепотом. Он может варьироваться от 15 до 24 «золларов» за доллар. Дальше, если у вас есть мелочь, все счастливы. Но если вы пытаетесь разменять сто долларов, это ужас для всех. В местных банках можно снять не более 10 долларов в день, выстояв длинную очередь.

Торговка на рынке.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Три месяца назад Зимбабве начала процесс дедолларизации страны, который тут же вызвал новый виток инфляции. Но местным жителям не привыкать. В 2008 году инфляция составила 231 000 000 %, а в январе 2009 вышла купюра в 100 триллионов «золларов»! Если раньше, чтобы купить хлеб, надо было брать тележку для денег, то теперь всех интересует, как собственно деньги выглядят.

Если раньше, чтобы купить хлеб, надо было брать тележку для денег, то теперь всех интересует, как собственно деньги выглядят.Фото: EAST NEWS

Наличность исчезла совсем. Так блестяще закончилась реформа национализации земель и борьбы с инфляцией.

Местные ребята из бара.Фото: Дарья АСЛАМОВА

ЭТО ВСЕ РАВНО БЫ ПРОИЗОШЛО!

Патрик Маврос, один из самых известных ювелиров мира, среди заказчиков которого числятся король Испании, Барак Обама и члены английской королевской семьи, учит меня кормить лемура живыми ночными бабочками. - Это живодерство! - кричу я. - Это Африка, - спокойно объясняет Патрик. - Какой твой тотем? - спрашиваю я, зная, как это важно для африканцев. – Гиена. – Очень несимпатичное животное. – Почему же? Умная, хитрая, сообразительная.

Знаменитый ювелир Патрик Маврос с лемуром в руках.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Из облаков медленно выплывает полная луна, заливая волшебным светом огромную долину. Я стою в вечернем платье на террасе с бокалом шампанского в руках и прекрасно понимаю, как театральна эта сцена. – Это все еще твоя долина? – спрашиваю я. – Уже нет. Но я получил право аренды на 99 лет. Не так уж плохо! На жизнь надо смотреть философски.

В домах белых фермеров можно увидеть удивительные сокровища Африки.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Патрик увлекает меня в дом, полный сокровищ. Здесь вся флора и фауна Африки, отлитая в серебре и золоте. Огромные слоновьи бивни, шкуры крокодилов и змей украшают стены. На полках мерцают тусклым золотом сотни корешков старинных книг. Патрик сейчас выглядит как сказочный джинн, окруженный изысканно красивыми вещами. Он рассказывает истории о животных Африки не хуже Киплинга, и при пленительном свече восковых свечей, горящих в тяжелых серебряных подсвечниках, кажется, что мы перенеслись на сто лет назад. А потом вперед – к политике.

Панголин - символ Зимбабве - из чистого серебра.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Черепахи из чистого серебра.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Старинные слоновьи бивни.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Национализация земель была неизбежной, - говорит Патрик. – Ну, не может 1% белого населения владеть 70 % плодородных земель. Еще мой дедушка в 1930-х годах говорил: это нечестно, неправильно и приведет к гражданской войне. Да это простая математика! Население не только Зимбабве, но и всей Африки стремительно растет. К 2050 году оно составит два миллиарда! И ему нужна будет земля.

В домах белых фермеров все еще торжествует колониальный стиль.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Уличная сценка.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Городские парни.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Дети Зимбабве.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Я помню, как зимбабвийский доктор говорил мне: «Еда! Раньше ее обожествляли и правильно делали. Кто будет кормить стремительно растущее население?!».

- Меня возмущает не сам процесс национализации земель, а то, как это было сделано! – восклицает Патрик. – Умнейший политик Африки (а я уважал президента Мугабе) стремительно разрушил свою страну, и систему образования, и медицину, хотя имел время и все шансы сделать это постепенно. И это при том, что между черными и белыми в Зимбабве не существует ненависти. Это вам не Южная Африка.

Продавщица мороженого на рынке.Фото: Дарья АСЛАМОВА

ВСЕ ЖДУТ РУССКИХ!

Саммит «Россия-Африка», состоявшийся в конце октября в Сочи, можно сказать, перевернул всю политическую повестку континента и наполнил его страны ожиданиями: грядет большое возвращение России! Именно так лидеры африканских стран восприняли эту, без преувеличения, «судьбоносную встречу». Практически у всех еще свежи в исторической памяти прекрасные отношения с Советским Союзом. Прибавьте к этому растущий с каждым днем культ Путина (об этом только Россия не знает).

Министр информации госпожа Моника Мутсвангва – женщина невероятной энергии и прямо-таки экзотической внешности, подчеркнутой ярким нарядом и блеском золотых украшений. Трудно представить, что, будучи пятнадцатилетним ребенком, она стала солдатом революционной армии, ее тренировали в Мозамбике, в буше, чтобы затем бросить на передовую.

Дарья Асламова и министр информации Зимбабве Моника Мутсвангва.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Никакой дискриминации между женщинами и мужчинами не было! – смеется она. – Женщина обязана была отлично стрелять, и я рада, что мы победили.

Белые колонизаторы насильно забрали наши земли. Моего дедушку выгнали с его фермы и даже не дали ему собрать вещи. Мы добились избирательного права для черных, вернули свои земли, и тут же стали источником зла для западного мира. Против нас ввели санкции. Но никогда бы здесь не было мира, если бы земли не отдали.

Наша мантра: Зимбабве открыта для инвестиций и любого бизнеса. Мы твердим это всем и каждому. Мы очень рады, что сюда пришла АЛРОСА, и надеемся, что это только начало. Наш президент дважды посещал Россию.

Золото, платина, алмазы, - наши земли невероятно богаты! Но не только это. Мы хотим сотрудничать с Россией во всех областях.

В Зимбабве очень популярна охота на слонов.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Бизнес осторожно приходит в Зимбабве. Да, Африка – самый богатый континент мира, с прекрасным климатом, и все сокровища лежат на поверхности. Вопрос всегда в том, кто стоит у власти.

- Знаешь, почему они так настойчиво приглашают русских? Потому,что у нас есть совесть, - говорит русский немец Александр Швамбер. Работает в транспортной фирме, занимающейся поставкой грузов из Мозамбика через Зимбабве (здесь сохранилась прекрасная сеть железных дорог) по всей Африке.

- Саша, ты это всерьез? – усмехаюсь я.

- Конечно. Китайцы, к примеру, люди прагматичные. Их интересует только бизнес. Если за воротами их рабочего городка два племени будут резать друг друга, они и ухом не поведут. Это не их дело. А если убьют кого-то из своих, они просто соберут вещи и уедут. А русский человек всегда так устроен, что он встанет на чью-то сторону, по его мнению, справедливую.

Это у нас в крови. Поэтому мы никогда не приходим просто так. Приезжают военные и политические советники, бойцы, серьезные ребята. И это не просто для охраны бизнеса. Это всесторонний подход, и наконец-то, избавленный от навязывания советской идеологии. Это была наша ошибка.

В Зимбабве популярна сеть ресторанов под названием "Государство-изгой".Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Саша, да ты чего?! Вот только что в Мозамбике, недалеко от той дороги, по которой ты постоянно мотаешься, убили несколько российских военных.

- Жалко! На засаду нарвались. А я южнее езжу, - спокойно говорит Саша. – В Берлине, где я работал десять лет, каждый день убивали людей. Ну и что? Их, мол, цивилизованно убивали, в правильной стране. А здесь не по правилам. Мне кажется, убитому все равно, где его убили. Просто крику больше, если это в Африке. А мы дураками будем, если побоимся вернуться в Африку, которая нас ждет. Будущее здесь.

Местная компания.Фото: Дарья АСЛАМОВА

УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ

Родезийцы (так иногда по старинке называют белых жителей Зимбабве) коренным образом отличаются от соседей-буров в Южной Африке. Буры – степенный религиозный трудолюбивый и многодетный народ. Пахари, семьянины, трезвенники, аскеты. Родезийцы, напротив, жизнелюбы, любители бутылки и женщин, страстные охотники и вообще падки до всех наслаждений жизни.

Я помню, с каким волнением я собиралась на здешние скачки. Ах, у меня же нет шляпки! Оказалось, что шляпки и сами лошади – это последнее дело.

Главное, чтобы спиртное лилось рекой! Это была веселенькая ночка, утопленная в виски, текиле, водке, роме, джине. И без закуски! Меня, русскую женщину, повидавшую разные виды массовых запоев, чуть не стошнило от вида здоровенных пьяных мужиков в шляпах и модных ботинках из кожи буйволов, которые все норовили меня обнять и сказать: «Какое счастье, что мы здесь познакомились! Как тебя зовут?» Лузеров (проигравших скачки) ставили в ряд, и в наказание они должны были осушить адскую смесь из пива, водки и сидра. Люди буквально падали на пол. «Ну, что? Похожи мы на русских?» - радостно спрашивали меня хозяева праздника. «Ничуть, - отвечала я, сморщив носик. – Мы же не свиньи так напиваться». (Существенная деталь: на скачках были разные трибуны для белых и черных.)

Я помню свой последний вечер в Зимбабве. Он был похож на сказку из жизни плантаторов времен гражданской войны в Америке между рабовладельческим югом и промышленным севером. Гостей принимали со старинным радушием.

Веселая музыкальная банда в столице Хараре.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Мария, похожая на чуть постаревшую, но все еще очаровательную Скарлетт О’Хара, говорила таким сладким голоском, как будто у нее во рту леденец.

Она привела меня на ослепительно чистую кухню, где вежливо присели две черные кухарки в белых фартуках и наколках. «Это наши Анжелина и Анна, лучшие поварихи на свете и лично преданные нам», - представила их Мария.

На столе кружевные скатерти, фамильное серебро, старинный хрусталь. Гарри, хозяин дома, вспоминает, как у него отобрали шесть ферм, и ему даже пришлось посидеть в тюрьме.

- Она все равно ничего не поймет, - внезапно резко говорит Мария, обнаруживая характер. – Мы из провинции Матабеле.

Кормление жирафов.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Да, это трагическая провинция, - с сочувствием говорю я. - Именно туда президент Мугабе отправил карательные отряды, которые возглавлял нынешний президент Мнангагва, получивший за жестокость прозвище Крокодил. Были убиты около тридцати тысяч человек.

- В том числе мой отец и дедушка, - с горечью говорит Мария. – А отцу Гарри прострелили голову, и только чудом он выжил.

- Почему же вы решили остаться?

- На семейном совете мы приняли решение: forget but not forgive. Забыть, но не простить.

- Звучит абсурдно, - замечаю я. – Я еще пойму: простить, но не забыть.

Маленькие слоны.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Ах, вы не понимаете, что такое Африка! – восклицает Мария. – Какие преданными могут быть черные, как они защищали нас с оружием в руках. Меня воспитала черная няня, которой я сейчас оплачиваю дом престарелых.

В ее голосе звенят благородные патрицианские нотки. Она все еще хозяйка плантации, где суетятся сотни черных слуг.

- Но вы же не можете представить себе белых кухарок, работающих на кухне у богатых черных, и белую няню, воспитывающую черных ребятишек, - замечаю я.

- Конечно, нет! – восклицает Мария и осекается.

- Ваш мир снесен гражданской войной. Вы уцелевшие обломки той роскошной жизни.

- Может, мы, действительно, последнее поколение, которое живет так, как надо, - задумчиво говорит Гарри. - Женщины настоящие леди, но многие отлично умеют стрелять. Мужчины – охотники, бойцы, гуляки. Знаешь, у меня много богатых друзей в разных странах мира. Когда их избалованные мальчишки подрастают, они отправляют их ко мне, в саванну, где есть небольшие домики для туристов. Три месяца они живут мужской жизнью. Ухаживают за животными, убирают и готовят для туристов, учатся стрелять и охотиться. И горе тому из них, кто, увидев мой пустой стакан, не нальет в него виски!

Гарри раскатисто смеется, а потом внезапно умолкает.

- Зимбабве – последняя страна в Африке, где еще можно жить по-старому.

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