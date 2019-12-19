Публицист Александр Невзоров: Старики, отвалите от юных бунтарей! Они сами уйдут в бытовую трясину

ИМ НЕ О ЧЕМ ГОВОРИТЬ

- Александр Глебович, найдут сегодняшние отцы и дети между собой общий язык?

- Нет, не найдут ни в каком случае. Но это не важно. Потому что с тем поколением, которое смотрит телевизор, его и искать не надо. Телевизор - это навязанная форма информации. А интернет - свободная, относительно. Выходит, что телечеловек подписывает страшную бумагу: начальство за него определяет, что ему думать и знать. Это страшнее, чем продажа души дьяволу. Такие люди в основном покорны всему вокруг. Поэтому не надо тратить время, чтобы искать с ними общий язык.

- Так это большинство народа! Как же двигаться дальше?

- Все делает меньшинство. Запомните это как аксиому. Не поленитесь, потратьте полчаса на изучение истории революций. Посмотрите, каков был процент мутил-реформаторов по сравнению с общим процентом населения. Раньше для большинства телевизором были какие-то государственные праздники. Там они получали набор впечатлений, воздействующие на мозг раздражители: это и музыка духового оркестра, и участие в ритуальных церемониях, и густая барабанная дробь. Важно для большинства людей получать эти ощущения.

- В советские годы их было много?

- Так их и сейчас не меньше. Это великолепный способ управления и воздействия на умы. Но у нас наросло новое поколение. На которое эти приемчики не работают. Им нужны свои наборы раздражителей.

Александр Невзоров запросто вбурится в любую проблему. Но, надо сказать, посмотрит на нее изнутри интересным взглядом. Фото: twitter.com/NevzorovAG

НОВЫЙ ЕЛЬЦИН УЖЕ ВСЕХ НЕ ОБЪЕДИНИТ

- И как изменились те, кто вырос в эпоху смартфонов? Например, перестали читать книги.

- Читать ведь нечего. Какая книжка сможет им объяснить конструкцию мира, правила выигрышного поведения? Читать нафталиновую литературу про каких-то Пьеров Безуховых и о том, сколько надевать нижних юбок для полонеза? Им наплевать. Они не будут этого читать. Но! Молодые сильно отличаются. По-другому относятся к выбору лидеров. Новое общество поделено на группы. Их интересует совершенно разное. Понятно, что и лидеры будут разные. И одна группа не будет воспринимать предводителей другой. Исчезла монолитность. Прошло то время, когда один Ельцин или Мандела могли объединить громадное число людей. Сейчас такого быть не может. Каждый выбирает лидера по вкусу. А вкусы в высшей степени извращенные. Это принцип интернета, где каждый живет в своем гетто.

- А как-то их объединить и скрепить можно?

- Ну, единственный клей, который может сработать, - это свобода. Широта возможностей. Ясно, что термины типа «патриотизма» не сработают. Они остались в прошлом. Можно сколько угодно называть меня поганцем и подонком, но это очевидная вещь. Пропадает у нового поколения страх оказаться вне родной пещеры.

- У нас считают молодых бунтарями. Но в 60-е в Америке тоже было поколение хиппи. А потом они стали технократами-карьеристами. Может, и наши обрастут кредитами, ипотеками? Перебесятся, остепенятся?

- 99 процентов - да. Этот социальный отбор сработает. Бунтарей сейчас слишком много. Когда их много, у них возникает гипнотическое ощущение, что все решит их множественность. А множественность ничего не решает - это пулеметное мясо. Чем малочисленнее участники протестов, тем они на самом деле организованнее и беспощаднее. Так что пусть ребята уходят в бытовые трясины, женитьбы. Значит, они в принципе к этому расположены.

ЧУГУННЫЕ ЗАДНИЦЫ РЖАВЕЮТ

- Покойный Сергей Доренко говорил: «Молодой человек выходит в жизнь и видит чугунные задницы своих отцов, через которые не может пробиться». Многие молодые жалуются, что вскарабкаться по карьерной лестнице не могут.

- Любая чугунная задница ржавеет. Но дело не в этом! Мешают не чугунные задницы! Дело в том, что карабкаться некуда. Если иметь в виду формальный успех: большая зарплата, теплая водичка в загородном бассейне - это да, можно. Но тут не нужна успешность, достаточно научиться хитрить. Куда идти работать? Ребятам не могут предложить соблазнительных мест. Всякие нефтяные компании, сочащиеся долларами, уже забиты. Но Россия этим не должна ограничиваться. Нужно все остальное: мир производств, новаций, технологий - это сумасшедшие возможности. Этого мира у нас пока просто не существует.

- Окей. Вот поколению интернета и карты в руки. Пусть создают новые технологии.

- Не думаю, что они будут менять рынок. В России есть талантливые айтишники, которые могут даже больше, чем западные. Но это одна миллионная потребностей всего мира производства. На Западе мы видим Кремниевую долину, успехи японских, американских технологий. А у нас пока с болью вымучивают новые проекты, создают иллюзию производства.

- У вас растет сын. Вы же себе представляли, как он будет в нашей стране развиваться? С ним общий язык нашли?

- С ним невозможно найти общий язык, потому что его интересы еще будут меняться. Сегодня у него желание провести жизнь за препарированием насекомых. Я понимаю, что это не навсегда. Но не хочу подкручивать, рихтовать его жизнь. Это не в моих принципах. Если я хочу свободы себе, я должен дать ее другим. Я просто всегда все и всем разрешаю. Вероятно, так нужно поступать и с молодежью.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Профессор Валерий СОЛОВЕЙ: Молодежь хочет зарплату 80 тысяч. Но никто ее не даст

Долгие годы ученый и политолог наблюдал за студентами в МГИМО, где преподавал. И разбирался, почему растет недовольство молодых.

- Валерий Дмитриевич, как подружить взрослое поколение и молодое? Ведь не найдут же понимания?

- Находят. И найдут. Не устраивать же межпоколенческую гражданскую войну. И тем и другим придется допустить право на автономию друг друга, в том числе интеллектуальную и культурную. И я советую всем помнить простую истину: «Когда мне было 12 лет, мой отец казался мне богом. Когда мне исполнилось 16, я стал сомневаться в том, что он говорит. В 20 лет я его не ставил ни во что. В 30 лет до меня дошло, что отец все-таки был часто прав. А в 40 я понял, что он был прав во всем».

Нужно начинать друг друга слышать, с чем в России вообще плохо. Мы нетерпимы к другому мнению. И если мы обладаем каким-то преимуществом - возраст, должность, влияние, - то считаем, что уже правы. Это, мягко говоря, не так. Но это, к сожалению великому, часть нашей культуры.

Профессор Валерий СОЛОВЕЙ.

- Молодое поколение не захочет показать фигу старшему?

- Оно всегда хочет показать фигу. Это такая молодежная культура, где издеваются над старшими. Или за спиной могут поиздеваться. Это не обязательно приводит к политическому протесту. Но в России очень трудно сейчас сделать карьеру. В силу объективных причин. Экономика сокращается, все заполнено бюрократией. Вам там очень трудно подняться. И молодежь, выходя в жизнь, ощущает свою неприкаянность. Ведь она хочет на выходе из института зарплату 80 тысяч. А никто им ее дать не может. Плюс к этому они видят, что у многих доходы сокращаются, а у немногих, наоборот, растут. Возникает ощущение глубинной несправедливости. И это очень плохо для страны. Это вызывает протест. Молодые острее воспринимают несправедливость.

- А что с этим делать?

- Власть пытается изучить настроения. Сейчас проводит в вузах анкетирование, где немало места отведено вопросам о политсимпатиях, о готовности к участию в протестах. Власть опасается активности молодежи в уличных выступлениях. Мои рецепты не очень оригинальны. Нужно обеспечить экономический рост, наподобие того, который Россия переживала в середине нулевых, где-то с 2003 года. Тогда мы даже Китай превосходили по темпам роста! Развитие экономики откроет для молодежи новые возможности. И это лучшая прививка от революции - бурный экономический рост.