«Эпидемия» прекращалась временно: 5 лучших российских сериалов 2019 года

Из десятков отечественных сериалов 2019-го «КП» выбрала несколько, которые не стыдно пересмотреть в ближайшие праздники. Рейтинг основан на результатах вопросов в соцсетях и субъективных ощущениях.

«Содержанки»

Мелодрама, криминальная драма. Реж. Константин Богомолов. В ролях: Дарья Мороз, Сергей Бурунов, Владимир Мишуков, Софья Эрнст, Александр Збруев, Марина Зудина, Александр Кузнецов и др.

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Богатые, но ущербные, все как на подбор несчастные коррумпированные чиновники и нечистые на руку бизнесмены отчаянно страдают и ищут успокоения среди нормальных людей. Пока одна содержанка загадочно гибнет, хищная искусствоведша из провинции мечтает о ее прижизненном статусе. Холодный, заторможенный, эстетически безупречный продукт от мужа Ксении Собчак, где Дарья Мороз красиво вылезает из бассейна совсем голая, народный артист РФ Александр Панкратов-Черный смачно произносит слово из трех букв, и это еще не все достоинства сериала. Второй сезон обещают 30 января.

Содержанки - Официальный трейлер.

«Мылодрама»

Трэш-комедия. Реж. Илья Куликов. В ролях: Сергей Бурунов, Маруся Климова, Ростислав Бершауэр, Анна Котова-Дерябина, Ольга Дибцева, Григорий Калинин и др.

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Соучредитель небольшого российского телеканала мечтает снизить рейтинги, чтобы акции упали в цене — тогда их можно скупить по дешевке. Для этого он делает директором обычного заправщика с АЗС — туповатого мужичка, для которого счастье — пожрать и кого-нибудь трахнуть. Заправщик снимает сериал «Кровавые шлюхи в яме» и вопреки замыслу рейтинги растут вверх. «Мылодрама» тупая и идиотская настолько, что в какой-то момент это начинает восхищать, а граница между сюжетом и реальностью размывается на глазах. Глава «Пятницы!» Николай Картозия уверяет, что это сатира на российское ТВ. В бесцензурной версии матерятся напропалую - уберите от экрана детей.

Мылодрама с Сергеем Буруновым. Новый сезон скоро на Пятнице!.Сергей Бурунов и новый сезон сериала Мылодрама уже совсем скоро на канале Пятница! Подписывайтесь на телеканал Пятница!:

«Эпидемия»

Семейная драма, триллер, роуд-муви, фантастика. Реж. Павел Костомаров. В ролях: Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Марьяна Спивак.

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В Москве буйствует неизвестный вирус, все мрут. Побег из зараженной столицы на чистый русский Север объединяет людей, которые не сильно рады друг другу: быдлянский бизнесмен и рафинированный эстет, разлучница и бывшая жена и т. п. Моментально ставший популярным сериал по роману Яны Вагнер «Вонгозеро» кажется то тонкой драмой со смыслами, то совершенно бульварным, о в любом случае чрезвычайно захватывающим триллером. В первой серии собраны все слезливые штампы сразу: едва не изнасиловали беременную, дочь отняли у отца и пр. С пятой вышел скандал: из-за сцены, где ОМОН расстреливает митингующий народ, показ прекратили и перенесли на февраль. Но через пару дней все вернули обратно.

ЭПИДЕМИЯ 1 сезон сериал Павла Костомарова .Жесткая драма, развернувшиеся на фоне глобальной катастрофы. Новый неизвестный вирус превращает Москву в город мертвых.

«Мертвое озеро»

Мистический детектив, триллер. Реж. Роман Прыгунов. В главных ролях: Евгений Цыганов, Андрей Смоляков, Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Павел Табаков, Полина и Ксения Кутеповы.

Онлайн-платформа Premier.

Грустный московский следователь в модном пальто страдает неизлечимой болезнью и собирается покончить с собой под «Реквием» Моцарта. К жизни его возвращает долг службы: где-то в Заполярье убивают дочь местного олигарха. Дело окутано мистикой, надо ехать разбираться. С точки зрения картинки «Мертвое озеро» - произведение искусства, во многом за счет первозданных снежных красот Мурманской области. Но сюжет тоже ничего, особенно хороши сестры Кутеповы в роли библиотекарш — сиамских близнецов. Трогательный Табаков-младший: у парня все задатки большого актера. К сожалению, в финале магия «русского «Твин Пикса» рассеивается, но в целом это очень удачная попытка.

Сериал Мертвое озеро .

«Трудные подростки»

Драмеди. Реж. Рустам Ильясов. В ролях: Никита Волков, Александр Лыков, Василий Уткин и др.

More.tv, youtube.com.

Первый собственный сериал популярного видеосервиса снят по мотивам истории футболистов Мамаева и Кокорина. Капитан футбольного клуба отсидел два года за пьяную драку в ресторане. С работой проблемы, ему удается устроиться только в центр помощи трудным подросткам. Не без отвращения погружаясь в их проблемы, экс-футболист начинает меняться сам. Сериал прекрасен тем, что позволяет быстро вникнуть в мир современных подростков. Только будьте готовы, что розовых единорогов в них нет, а вот секс, алкоголь, наркотики, дружба, любовь и предательства — наоборот.

Трудные подростки Трейлер (2019).Это история о футболисте Антоне Ковалёве, который выходит из тюрьмы и устраивается работать в центр трудных подростков.

МНЕНИЕ

А дальше что будет?

Возможно, вы не заметили, но в уходящем году в России случился сериальный взрыв. Собственные сериалы стали массово снимать и показывать небольшие нишевые каналы, без счету расплодились онлайн-кинотеатры. А все потому, что на этом рынке появились деньги. Есть, на что снимать, экспериментировать с жанрами и сюжетами: если продукт вдруг «не зайдет» и не окупится - не беда, получится в следующий раз. Дальше будет только лучше: свои сериалы снимает, например, «Яндекс. Студия» - подразделение популярного интернет-поисковика, у которого бешеные миллионы свободных денег.

Активность интернет-платформ стимулирует тот факт, что россияне постепенно привыкают платить за просмотр сериалов. Пиратские торренты отмирают: зачем мучиться, качая видео в компьютер, когда достаточно открыть онлайн-кинотеатр хоть с телевизора, хоть с телефона, и смотреть сериалы сколько влезет - за небольшую сумму, но без рекламы и в удобное время.

Все это больно бьет по эфирным телеканалам, которым сложно конкурировать с сетью. Да, пока еще можно зацепить возрастную аудиторию незамысловатыми проектами типа «Знахарь», «Тест на беременность-2» (суперхиты Первого канала в 2019 году). Но, например, с помпой анонсированное продолжение «Метода» с Хабенским нам так и не показали — похоже, в эфире его уже некому показывать. Давно готовый «Триггер» с Максимом Матвеевым устарел, так и не дойдя до зрителя: историей про психолога-маньяка уже никого не удивишь. А главное, мгновенно устаревает сама стилистика: то, что вчера воспринималось на ура, сегодня уже неловко показывать.

Стали немодными ремейки западных суперсериалов: что «Хорошая жена» на НТВ, что «Барс» (калька Касла») на Пятом прошли неплохо, но без особого ажиотажа.

Но и у онлайн-платформ новые проблемы. Их стало слишком много! Тут 150 рублей в месяц отдашь, там - денег не напасешься, чтобы посмотреть все хиты. Да и неудобно это. Скорее всего, в ближайшее время мы станем свидетелями слияния онлайн-кинотеатров и поглощений маленьких более крупными.

Выигрывают в этой конкурентной борьбе в первую очередь зрители: интересных российских сериалов будет все больше и больше.