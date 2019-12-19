В огне не горят? Зачем Роскачество жгло искусственные елки

Эксперты Роскачества проверили елки, как отечественных, так и зарубежных производителей: «Сказка с инеем», «Адель», «Триумф», Tiara, «Красивая», «Тоскана», «Валерио» Премиум (от 3 000 до 11 000 рублей). Специалисты проверили действительно ли они отвечают всем требованиям противопожарной безопасности и качества.

Пахнут и источают формальдегид

Все елки из ПВХ достаточно ощутимо пахнут пластиком. Но сложно назвать это нарушением.

- Как правило, любые изделия из пластика имеют характерный резкий запах, – рассказала Анастасия Филоненко, руководитель испытательной лаборатории ООО «ТСЛ». - По пятибалльной шкале интенсивности запаха все елки имели 4-5 баллов. - Для сравнения: вода из-под крана пахнет на 2 балла. Неразумно ожидать, что они не будут пахнуть совсем. Здесь стоит обращать внимание на интенсивность запаха. Если изделие из полимера пахнет, это последствия производственного процесса. В идеале, если соблюдены все производственные условия, запаха не должно быть. Запах – последствия несоблюдения этих условий.

А вот нормы по формальдегиду (его используют при производстве пластмассы) «перевыполнили» пять из семи елок: «Сказка с инеем», «Адель», «Триумф», Tiara, «Тоскана». Формальдегид официально внесен в список канцерогенных веществ: чем больше им дышать, тем выше вероятность различных нарушений — раздражение слизистых, зуд, сыпь. Конечно, формальдегид содержится во многих предметах, в том числе пластиковых окнах и других предметах из пластика, мебели из ДСП, виниловых обоях. Но все же получить такой новогодний сюрприз не хочется.

Только у двух елок при первом замере (когда только открыта упаковка) не было превышений: «Красивая» вьетнамского производства и «Валерио Премиум», сделанной в Московской области.

- Во время исследований мы вскрывали коробку с искусственным деревом, тогда же проводился первый замер формальдегида, – рассказывает Анастасия Филоненко. – Второй замер проводился уже через три недели: в течение этого времени образцы находились в помещении с температурой 22±2°С и влажностью 60±5 %, после чего мы сравнили результаты.

ВАЖНО!

После повторного замера через три недели формальдегид «исчез» из елки ТМ «Адель». Поэтому лучше всего после покупки проветрить детали елки на открытом воздухе (например, на балконе) и вымыть их перед сборкой.

И даже искусственные могу осыпаться...

У всех проверенных елок понятная и удобная инструкция по сборке. Все протестированные искусственные деревья устойчиво стояли на поверхности. Все выдержали испытание на прочность как ветвей, так и иголок: нужно приложить серьезные усилия, чтобы их оторвать. И эти усилия должны быть больше, чем во время сбора или разбора детского конструктора (то есть детские пальчики елка переживет).

Все исследованные образцы показали устойчивость к нескольким циклам сборки/разборки (по 10 раз). То есть, за 10 лет искусственные ели потеряют лишь незначительную часть хвои. И основная потеря придется на момент первой распаковки. Например, у двух елей – «Сказка в инее» и «Адель» – отпало менее 50 иголок, у Tiara – менее ста, а самыми «сыпучими» стали модели «Красивая» и «Валерио» – около 200 иголок.

В огне горят. Но плохо

Один из распространенных потребительских страхов гласит, что искусственная елка может легко загореться от гирлянды. И, действительно, все проверенные елки относятся к группе средней воспламеняемости. То есть загореться елка может, но далеко не сразу, то есть не вспыхнет мгновенно, а будет медленно тлеть, и только потом загорится. А из-за низкой скорости распространения пламени будет возможность обнаружить очаг и его потушить.

Все исследованные елки горят, но оказались или самозатухающими, или с низкой степенью возгорания. Самую низкую температуру возгорания показала ель Tiara – 417 градусов по Цельсию, самую высокую – «Сказка с инеем». Она загорится при температуре 585 градусов.

Кстати, на упаковке елки обязательно должна быть информация об обработке изделия антивоспламеняющимися веществами. И другие важные вещи.

КСТАТИ

Как проверяли на пожароопасность

Для лабораторных испытаний были подготовлены фрагменты елок, которые затем подвергались термообработке в печи с нагревательными элементами. Важными факторами испытаний стали продолжительность термовоздействия и скорость распространения пламени.

- Для воспламенения ели необходимо большое количество времени. А из-за низкой скорости распространения пламени будет возможность обнаружить очаг и его потушить. Нужно учитывать, что искусственная елка не может вспыхнуть разом, все начнется с небольшого участка, а потом огонь уже будет распространяться постепенно. Поскольку ели изготовлены из самозатухающих материалов, вероятно, что пламя просто затухнет, если не будет внешнего теплового воздействия, - прокомментировал Евгений Сысуев, начальник отдела оценки соответствия ФБУ «УРАЛТЕСТ».