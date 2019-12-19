Ксения Собчак поиграла в солдатиков

Драгуны разъезжали по Новому Арбату, гренадеры разбили бивак у кинотеатра «Октябрь», барабаны отбивали построение. А светская Москва собиралась на премьеру главного, возможно, фильма года. «Союз спасения» рассказывает про восстание декабристов 14 декабря 1825 года.

Ксения Собчак и Константин БогомоловФото: Михаил ФРОЛОВ

Премьеру обставили в стилистике соответствующего времени, и звезды с радостью фотографировались с рядовыми, офицерами и с дамами в туалетах XIX века. Ксения Собчак охотно позировала с барабанщиками, а Елена Малышева среди барышень из прошлого.

Владимир МединскийФото: Михаил ФРОЛОВ

Фильм снимали шесть лет, а представляли фильм генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и известный продюсер Анатолий Максимов. Они пригласили на сцену съемочную группу. А потом и министра культуры Владимира Мединского. Министр сравнил работу создателей фильма с подвигом:

- Вы – как декабристы! – сказал Мединский.

- Не дай бог… - ответил Эрнст.

- Я о их светлой стороне, улыбнулся министр.

Максим Матвеев (князь Трубецкой в фильме)Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьера собрала «всю Москву». Судите сами.

Леонид ЯкубовичФото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Домогаров (генерал Милорадович)Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Лысенков и Петар Зекавица (Евгений Оболенский и полковник Шварц)Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена МалышеваФото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Лазарев-мл. (генерал Бенкендорф)Фото: Михаил ФРОЛОВ

Валентин Юдашкин с женойФото: Михаил ФРОЛОВ

Егор Кончаловский и Алексей УчительФото: Михаил ФРОЛОВ

Евгений Цыганов и Юлия СнигирьФото: Михаил ФРОЛОВ

Ингеборга Дапкунайте (княгиня Бельская)Фото: Михаил ФРОЛОВ

Софья Эрнст (Анна Бельская)Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Дибров с женой ПолинойФото: Михаил ФРОЛОВ

Вера Алентова и Владимир МеньшовФото: Михаил ФРОЛОВ

Юрий НиколаевФото: Михаил ФРОЛОВ