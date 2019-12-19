2019-12-19T02:16:54+03:00
Звезды

Ксения Собчак поиграла в солдатиков

В Москве прошла премьера фильма «Союз спасения»
Петр ПАВЛОВ
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Ксения Собчак с барабанщикомКсения Собчак с барабанщикомФото: Михаил ФРОЛОВ
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Драгуны разъезжали по Новому Арбату, гренадеры разбили бивак у кинотеатра «Октябрь», барабаны отбивали построение. А светская Москва собиралась на премьеру главного, возможно, фильма года. «Союз спасения» рассказывает про восстание декабристов 14 декабря 1825 года.

Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак и Константин БогомоловФото: Михаил ФРОЛОВ

Премьеру обставили в стилистике соответствующего времени, и звезды с радостью фотографировались с рядовыми, офицерами и с дамами в туалетах XIX века. Ксения Собчак охотно позировала с барабанщиками, а Елена Малышева среди барышень из прошлого.

Владимир Мединский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир МединскийФото: Михаил ФРОЛОВ

Фильм снимали шесть лет, а представляли фильм генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и известный продюсер Анатолий Максимов. Они пригласили на сцену съемочную группу. А потом и министра культуры Владимира Мединского. Министр сравнил работу создателей фильма с подвигом:

- Вы – как декабристы! – сказал Мединский.

- Не дай бог… - ответил Эрнст.

- Я о их светлой стороне, улыбнулся министр.

Максим Матвеев (князь Трубецкой в фильме) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Максим Матвеев (князь Трубецкой в фильме)Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьера собрала «всю Москву». Судите сами.

Леонид Якубович Фото: Михаил ФРОЛОВ

Леонид ЯкубовичФото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Домогаров (генерал Милорадович) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Домогаров (генерал Милорадович)Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Лысенков и Петар Зекавица (Евгений Оболенский и полковник Шварц) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Лысенков и Петар Зекавица (Евгений Оболенский и полковник Шварц)Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Малышева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена МалышеваФото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Лазарев-мл. (генерал Бенкендорф) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Лазарев-мл. (генерал Бенкендорф)Фото: Михаил ФРОЛОВ

Валентин Юдашкин с женой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Валентин Юдашкин с женойФото: Михаил ФРОЛОВ

Егор Кончаловский и Алексей Учитель Фото: Михаил ФРОЛОВ

Егор Кончаловский и Алексей УчительФото: Михаил ФРОЛОВ

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Евгений Цыганов и Юлия СнигирьФото: Михаил ФРОЛОВ

Ингеборга Дапкунайте (княгиня Бельская) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ингеборга Дапкунайте (княгиня Бельская)Фото: Михаил ФРОЛОВ

Софья Эрнст (Анна Бельская) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Софья Эрнст (Анна Бельская)Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Дибров с женой Полиной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Дибров с женой ПолинойФото: Михаил ФРОЛОВ

Вера Алентова и Владимир Меньшов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вера Алентова и Владимир МеньшовФото: Михаил ФРОЛОВ

Юрий Николаев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юрий НиколаевФото: Михаил ФРОЛОВ

Союз спасения - трейлер фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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