Ксения Собчак поиграла в солдатиков
Драгуны разъезжали по Новому Арбату, гренадеры разбили бивак у кинотеатра «Октябрь», барабаны отбивали построение. А светская Москва собиралась на премьеру главного, возможно, фильма года. «Союз спасения» рассказывает про восстание декабристов 14 декабря 1825 года.
Ксения Собчак и Константин БогомоловФото: Михаил ФРОЛОВ
Премьеру обставили в стилистике соответствующего времени, и звезды с радостью фотографировались с рядовыми, офицерами и с дамами в туалетах XIX века. Ксения Собчак охотно позировала с барабанщиками, а Елена Малышева среди барышень из прошлого.
Владимир МединскийФото: Михаил ФРОЛОВ
Фильм снимали шесть лет, а представляли фильм генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и известный продюсер Анатолий Максимов. Они пригласили на сцену съемочную группу. А потом и министра культуры Владимира Мединского. Министр сравнил работу создателей фильма с подвигом:
- Вы – как декабристы! – сказал Мединский.
- Не дай бог… - ответил Эрнст.
- Я о их светлой стороне, улыбнулся министр.
Максим Матвеев (князь Трубецкой в фильме)Фото: Михаил ФРОЛОВ
Премьера собрала «всю Москву». Судите сами.
Леонид ЯкубовичФото: Михаил ФРОЛОВ
Александр Домогаров (генерал Милорадович)Фото: Михаил ФРОЛОВ
Дмитрий Лысенков и Петар Зекавица (Евгений Оболенский и полковник Шварц)Фото: Михаил ФРОЛОВ
Елена МалышеваФото: Михаил ФРОЛОВ
Александр Лазарев-мл. (генерал Бенкендорф)Фото: Михаил ФРОЛОВ
Валентин Юдашкин с женойФото: Михаил ФРОЛОВ
Егор Кончаловский и Алексей УчительФото: Михаил ФРОЛОВ
Евгений Цыганов и Юлия СнигирьФото: Михаил ФРОЛОВ
Ингеборга Дапкунайте (княгиня Бельская)Фото: Михаил ФРОЛОВ
Софья Эрнст (Анна Бельская)Фото: Михаил ФРОЛОВ
Дмитрий Дибров с женой ПолинойФото: Михаил ФРОЛОВ
Вера Алентова и Владимир МеньшовФото: Михаил ФРОЛОВ
Юрий НиколаевФото: Михаил ФРОЛОВ
Союз спасения - трейлер фильма.
ИСТОЧНИК KP.RU