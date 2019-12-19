МХАТ им. Горького ожил: В холле ходят на ходулях и колесом, в кабинетах распеваются

Впервые я попала во МХАТ, пока училась в Литинституте. Вечный рыцарь таланта Дорониной - ректор Сергей Есин обеспечивал своих студентов бесплатными билетами, четко обозначая отличие двух МХАТов: «Тот, что на Камергерском - для богатых, а вот на Тверском - для нас, для бедных».

Тогда о театре писали мало. Редкие театральные рецензии брезгливо называли театр «бабушатником» или «домом престарелых». Над постановками принято было либо молчать, либо издеваться.

С назначением Эдуарда Боякова на пост худрука МХАТа игнор и молчанка сменились на ниагару гадостей. СМИ принялись с удовольствием освещать скандалы, жалобы, пикеты консерваторов у МХАТа с просьбой вернуть Доронину.

В общем, привлеченная шумом и я отправилась «в дом для нас, для бедных».

КАБИНЕТ ХУДРУКА ОТКРЫТ

Только вступив на должность худрука МХАТа, Бояков первым делом заявил: мы открыты для всех талантливых, креативных. И первое, что удивило, - попасть на аудиенцию к худруку просто. Несравнимо проще, чем к Дорониной. Кабинет открыт. В приемной молодые люди-секретари спорят с Захаром Прилепиным (зам. худрука).

- Знаете, почему нас все взялись ругать? - говорит с жаром Захар. - Да потому что они считают, что патриоты должны лежать в углу, как свиньи. Театр Дорониной чувствовал себя как осажденная крепость. Мы - атакуем. Либералам это не нравится.

За спиной у спорящих - огромная афиша с лицом Дорониной. (А кто-то говорил, что в театре посрывали все доронинские портреты.)

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОЭЗИИ...

О чем действительно заговорила вся Москва (кроме СМИ) - так это о поэтической революции. Визитной карточкой нового МХАТа стали поэтические вечера на третьей сцене.

Да, бездействовавшая третья сцена заработала. И вообще, если до 2019 года у МХАТа было только 2 сценические площадки, то сейчас их уже 14!

Однако никто не ожидал, что поэтические спектакли вдруг окажутся успешными (см. Конкретно»). Уже первые действа собрали аншлаги, сравнимые со знаменитыми аншлагами в Политехническом. На выступлениях Марии Ватутиной и Дмитрия Воденникова люди висели чуть ли не на знаменитых сталактитовых люстрах. Завистники ломали руки и вопрошали: «Почему?!»

Может быть, раньше поэтов просто не умели правильно подавать?

Поэтические спектакли стали не просто заунывным чтением стихов. Бояков вывел на сцену поэта, актера и критика, сопроводив действо стильным оформлением, театрализованной подачей и актуальным звучанием. С такой подачей зазвучали не только мэтры, но и начинающие авторы. Вспомнилось, что именно Бояков в свое время раскрутил Веро4ку Полозкову, одной из первых начавшую собирать стадионы.

Потом, правда, их пути разошлись, но худрук от своих оценок не отказывается.

- Мы не общаемся сейчас, но это никак не влияет на оценку ее стихов. Я считаю ее поэтом большим, крупным, очень важным для поколения. Но не единственным, и я ей это всегда говорил, - отметил Бояков в интервью корреспонденту «КП».

...И О ДРАМАТУРГИИ

- Когда я в первый раз попала в новый МХАТ, была страшно удивлена, - говорит поэт, драматург Елена Исаева. - Театр ожил. В холле ходили на ходулях и колесом, в кабинетах распевались... Мне очень нравится творческий бульон, который здесь варится, в такой атмосфере творческие результаты обязательно будут.

Объединение «Цех драматургов» представляет читки и обсуждения лучших пьес, написанных за последние тридцать лет (см. Конкретно»).

«ПОД СОВКОВЫМИ ОБОЯМИ - ДРАГОЦЕНнОЕ ДЕРЕВО»

Первое, что я увидела в огромном сером фойе со сталактитами люстр, это стайка школьников в компании с молодой учительницей. Пока они шумели и галдели, теряли бирки, сдавая вещи в гардероб, учительница рассказала, что цель визита - «Синяя птица», знаменитый спектакль, который шел на сцене МХАТа (поставили в 1908 году) и восстановленный по старым лекалам уже в наши дни.

Доронинская публика за 30 лет не стала моложе. Поэтому нужно не заменить одну публику на другую, а обогатить. По задумке руководства, в идеале это выглядит, как если бы люди, которые знают и любят МХАТ, начали бы приглашать внуков или племянников.

Конкретная удача театра - «Синяя птица». С приходом Боякова спектакль восстанавливали долго и кропотливо.

- То, что произошло со спектаклем в советские годы, - хорошим не назовешь. Как обои от стены отрывали и обнаруживали под ними драгоценнейшую породу дерева, - рассказывал худрук корреспонденту «КП».

Известная сцена: сидят скучающие родители в фойе, где идут утренники, и трут эсэмэски. По словам Боякова, такая картина - один из симптомов развала семей.

- Семьи распадаются из-за того, что нет общего опыта, нет общих песен, нет застолий, книг, нет общих плейлистов, нет общих медийных каналов. У каждого - свой плей-лист, своя музыка, своя еда, и каждый может сказать: не заставляй меня, тетя, жрать твой бутерброд.

Свою задачу худрук видит в создании этого совместного опыта. Потому даже детские спектакли построены так, чтобы на них не скучали, а радовались взрослые. Взять рок-мюзикл Адасинского «Золото». Главными героями спектакля станут ноты, запертые в тесной бочке. В детском спектакле каждый взрослый услышит песни легендарного хулиганского коллектива «Авиа», популярного в 80-е годы. Дети на сцене вспомнят песни из детства своих родителей.

Бояков готовится к очередной премьере - спектаклю по знаменитому роману Водолазкина «Лавр». Фото: Дмитрий Коробейников/ТАСС

ЧТО ЕЩЕ

Зачем Боякову ставить «Лавра»

Из других хитов МХАТа - очень ругаемая и очень модная пьеса «Парикмахерша» с Ингой Оболдиной в главной роли. Перед нами история любви простой русской девушки. Владелец парикмахерской - манерный тип в узких брючках заставляет говорить не «парикмахерская», а «салон», а она - жертвенная баба - мечтает о большой любви. На днях состоялась премьера «Звездной пыли» - истории об инопланетянах, вторгшихся в жизнь обычного человека, специалиста по продажам.

Одна из самых ожидаемых будущих премьер - спектакль по знаменитому «Лавру» Водолазкина, над которым сейчас ведется работа.

- «Лавр» - первый религиозный роман за последние 80 лет после «Мастера и Маргариты». Эта книга невероятного масштаба, и я согласен с «Гардиан», назвавшей «Лавра» в числе десяти книг о Боге, - говорит Бояков.

Реконструировать жанр жития на сцене - очень сложно, но на выходе, обещает худрук, должно получиться нечто потрясающее.

- Скажите, а зачем Боякову ставить «Лавра»? - спросил у меня загадочного вида человек в толстых роговых очках. (Фанаты старого МХАТа ревностно караулят журналистов, отправившихся на аудиенцию к новому начальству.) - Неужели, пьес не хватает? Все переложения, как правило, плохи.

Этот вопрос я переадресовала самому Боякову. Режиссер засмеялся и откусил грушу:

- Как отвечать? А знает ли этот человек, что МХАТа не было бы без спектакля по прозе Льва Николаевича Толстого? Известно ли этому человеку, что история театра - русского и мирового - это не история драматургии?

Новый МХАТ, конечно, - это история драматургии, но не только.

КОНКРЕТНО

Адрес театра: Тверской бульвар, 22, ст. м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская».

Поэтические вечера - по вторникам в 19.00 на третьей сцене.

Бесплатные семинары и мастер-классы по поэзии - по понедельникам.

Чтения в «Цехе драматургов» - по пятницам в 20.00 на третьей сцене. После Нового года - «Кислород» Вырыпаева, «Зеленые щеки апреля» Михаила Угарова.