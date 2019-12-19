2019-12-19T15:22:56+03:00
Звезды

«Приоделась»: Обнажившаяся Светлана Бондарчук шуткой ответила на слова Собчак об отчаявшихся женщинах за 40

Телеведущая едко отозвалась о тех, кто выставляет в Инстаграме фото без одежды
Ирина СУХАНОВА
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Светлана Бондарчук 17 декабря отметила 51-летие. Фото: Инстаграм.Светлана Бондарчук 17 декабря отметила 51-летие. Фото: Инстаграм.
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Светлана Бондарчук 17 декабря отметила 51-летие: в свой день рождения экс-супруга режиссера Федора Бондарчука опубликовала в Инстаграме хулиганское фото в плаще, накинутом на обнаженное тело. Под распахнутой верхней одеждой отлично просматриваются роскошный бюст модели и полное отсутствие нижнего белья.

Сутки спустя главный редактор журнала «Hello!» поделилась еще одним снимком, на этот раз — в красивом алом платье. В своем посте Светлана поблагодарила всех друзей, поздравивших ее с днем рождения, и пошутила, что на этот раз она решила приодеться.

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А у меня сегодня день рождения и кажется, я саааамая счастливая хулиганка
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- Спасибо каждому, кто позвонил и написал. Друзья, семья, подписчики, я очень благодарна! - написала Светлана. - Вспомнила, что я уже за +++ и приоделась. Но без разрезов все же не смогла. Надеюсь, вас это не смущает?

Своей шуткой Бондарчук намекнула на пост Ксении Собчак, который буквально взорвал Инстаграм. Телеведущая едко прошлась по женщинам за 40, выкладывающим в соцсети снимки без одежды. Ксения назвала их «отчаявшимися» и призвала своих подписчиков пристрелить ее, если она станет такой же.

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Спасибо каждому, кто позвонил и написал.
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- Давно заметила по фоткам в инстаграме-чем больше степень женского отчаяния тем голее фотки, - написала Ксения на своей страничке. - Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств ,то в 40+ это уже выглядит как отчаянный призыв «хоти хоти меня скорее». Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно?

Пост Ксении Свелана Бондарчук отнесла на свой счет и написала в комментариях под ним:

- Ксюша, не превращайся в советскую бабушку, у подъезда, на скамейке, с семечками и осуждающую каждую проходящую юбку выше колен. А то мне придётся запастись патронами, - предупредила светская львица.

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Давно заметила по фоткам в инстаграме-чем больше степень женского отчаяния тем голее фотки
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В посте Собчак, к слову, узнали себя и другие звезды. А писатель Александр Цыпкин и вовсе наехал на Ксению, защищая свою жену, модель Оксану Лаврентьеву. На днях она как раз опубликовала в соцсети снимок без одежды.

- Не завидуй. 2. Отстань уже от Оксаны, ну стыдно уже, ты как отверженная поклонница ей проходу не даешь. Смешно уже. Ну не хочет она с тобой дружить. Бывает, - написал Цыпкин.

А ресторатор Снежана Георгиева предупредила Собчак:

- Дорогая, +40 наступит так быстро, и это будет так приятно, верь мне! Любая голая попа будет казаться банальностью, а для пристрелить появятся более веские причины, - написала бизнес-леди в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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