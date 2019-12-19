Обезьяны: то ли молятся своему богу, то ли сочиняют музыку

Приматологи из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology) и их коллеги из разных стран — более 30 человек, ведомых Эмми Калан (Ammie Kalan), который год пытаются объяснить странное поведение обезьян, которое они наблюдали в Западной Африке. Шимпанзе, проживающие на территории на территории Гвинеи-Бисау, Сьерра-Леоне, Либерии и Кот д’Ивуара, время от времени собираются в небольшие группы и кидают камни в стволы деревьев.

Обезьяны регулярно участвуют в загадочном ритуале.

Метанием камней увлечены не все местные сообщества, а лишь 4 из 34 обследованных. Но среди «увлеченных» феномен носит массовый характер - камеры зафиксировали 64 случая.

Три года назад, когда шимпанзе впервые были замечены в совершении загадочного ритуала с камнями, ученые предположили: похоже, что приматы придумали себе некое подобие религии. Кому-то поклоняются — тому, кто, по их мнению, заключен в дереве. СМИ идея понравилась. «Мы присутствуем при зарождении религии у обезьян!», сделали вывод некоторые.

В самом деле, в действиях наших меньших братьев по разуму можно углядеть элементы какого-то культового обряда, в котором участвует пустотелое дерево. Самцы приносят к нему камни весом от 200 грамм до 17 килограммов, затихают, будто бы медитируя, а затем с воплями и визгом бросают камни в дупло или в само дерево. Бросают и уходят. Ученые находили «святилища» с десятками камнями внутри или рядом. Гипотезу о ритуальных действиях шимпанзе они опубликовали в журнале Nature.

Кстати, и у людей существуют культы, связанные с поклонением как деревьям так и камням. Авторы статьи, однако, не исключили, что ритуал может быть очень далек даже от примитивной религии, а являть собой одну из форм демонстрации воинственного поведения с целью обозначить границы территории стаи и подчеркнуть собственную силу и агрессивность.

И вот теперь — спустя три года - у приматологов появилась другая гипотеза, которую они изложили уже в журнале Science.

Суть гипотезы: ритуал связан со звуками — с теми, которые извлекают шимпанзе, попадая камнями в дерево. Извлекают специально. Из любви к искусству, что называется — эти «бум» обезьянам просто нравятся.

Ритуал метания камней распространен среди африканских шимпанзе.

Установив микрофоны, ученые определили, что обезьянам нравятся низкие и продолжительные звуки. Чаще других они выбирали деревья с обнаженными корнями, которые как раз такие позволяли извлекать.

Иными словами, деревья у обезьян это музыкальные инструменты. Кидая в них камни, шимпанзе музицируют. «Chimps create «rock music» by throwing stones at trees», назвали свой ролик исследователи, сопроводив им научную публикацию. Тем самым они намекнули, что творчество мохнатых братьев по разуму пока ограничено рок-музыкой: партиями для ударных и вокала - за него вполне можно принять вопли, которыми обезьяны сопровождают метание музыкальных камней. Эдакое первобытное шоу «Голос».

А что если и в самом деле посадить мохнатых сочинителей рок-музыки за ударные?

Научное шоу тоже продолжается. Намечены новые исследования ритуала с камнями. Возможно, появятся и другие — не менее оригинальные гипотезы. А первые две уже претендуют на престижную Шнобелевскую премию в области физиологии.