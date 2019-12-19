Телеведущая Анна Шатилова: Свадьба Ангелины Вовк - это шутка ради пиара!

Недавно Ангелина Вовк рассекретила свои близкие отношения с радиожурналистом и музыкальным критиком Михаилом Куницыным: 77-летняя телеведущая объявила, что выходит за него замуж. Избранник Ангелины Вовк на 25 лет моложе нее, но это, похоже, совсем не смущает жениха и невесту. Дату свадьбы влюбленные пока не назначили. Правда,в искренность чувств пары поверили далеко не все коллеги.

Сблизила программа «Время»

В отличие от Ангелины Вовк, которую зрители хорошо знают как ведущую «Песни года» и программы «Спокойной ночи, малыши!», ее избранник не так известен. Михаилу Куницыну 52 года. Он никогда не был женат. Живет в Москве с родителями. Коллекционирует виниловые пластинки. Знакомые отмечают, что у него весьма утонченные манеры, говорит вполголоса, одет с иголочки. В общем - щеголь.

Знакомы Ангелина Вовк и Михаил Куницын уже лет 15. Познакомились на телевидении, где оба работали. Он сидел за режиссерским пультом программы «Время» на Первом канале, она была ведущей. В последнее время их стали часто видеть вместе. Ангелина и Михаил ведут мероприятия, приходят вдвоем на светские мероприятия. Этим летом вместе съездили в Италию на музыкальный фестиваль, потом в Крым. На странице Куницына в соцсетях все чаще можно видеть совместные снимки с Ангелиной Вовк. На людях Михаил элегантно оказывает телеведущей знаки внимания, а она рядом с ним, кажется, расцвета и помолодела. Ангелина следит за собой, делает пластические операции и выглядит моложе своих лет.

Телеведущая Анна ШатиловаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Я бы сам на ней женился, но уже занят»

Сейчас ни Вовк, ни ее жених не отвечают на телефонные звонки - держат интригу. Но у них много общих друзей и знакомых. Звоню одному из них - певцу Владимиру Левкину, бывшему солисту группы «На-на». - Михаил - умный, интеллигентный человек. Раньше работал в редакции Первого канала. Сейчас ведет радиопрограмму «Винил», - рассказал «КП» Левкин. - Про их свадьбу не слышал, но дай бог, если это так. Михаил - человек глубоких познаний в области искусства. И Ангелина такая же. Они тепло и нежно друг к другу относятся.

Бари Алибасов, который в прошлом году женился на 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной, тоже желает молодым счастья.

- Бари Каримович, слышали новость, что Ангелина Вовк замуж собралась?

- И молодец! Флаг ей в руки! Нашла человека, с которым рядом тепло. Вот как мы с Лидой.

- Поздравите Ангелину Вовк?

- Конечно. Если пригласит на свадьбу, то станцую стриптиз в костюме Деда Мороза. Я считаю, что у Ангелины любовь. Дело житейское. Ангелина - девушка красивая, прекрасно выглядит. Я бы тоже на ней женился, но я уже занят.

«А давайте вас поженим»

Звоню близкой подруге Ангелины Вовк, советскому диктору Анне Шатиловой.

- А, это вы по поводу Лины? Сейчас все зашумели, что Линка выходит замуж. Ну что тут обсуждать? Это шутка, - уверяет Анна Шатилова. - Люди хотят так о себе заявить, но это только шутка ради пиара. Лина и Миша просто дружат, мы все в нашей телевизионной компании дружим. Но никакой свадьбы, что вы!

Отчасти я и спровоцировала эту шутку. Недавно мы стояли втроем и шутили. И я сказала им: мол, как вы вместе хорошо смотритесь - а давайте вас поженим! Но это все несерьезно, поверьте.

- Они не живут вместе?

- Да что вы! Миша живет с родителями, никогда не был женат. Объединяет их с Линой работа. Оба любят музыку. Он очень галантный. И Лина, когда нужны парные ведущие, его зовет.

Нет-нет, Лина не собирается замуж, что вы. Ни в коем случае. Она занята: фестивали, встречи. Ну вот они придумали пустить такую шутку. Кто-то купился.

КОМПЕТЕНТНО

Шумиха дает дополнительные заработки

- Ангелина Вовк некоторое время держалась в стороне от шоу-бизнеса, но сейчас она понимает, что надо как-то возвращаться, под лежачий камень вода не течет. Вот она и решила устроить себе пиар, - рассказал «КП» продюсер Сергей Лавров. - Она человек гибкий, понимает, что надо жить по законам шоу-бизнеса. Не секрет, что сейчас стало модно пиариться одному за счет другого или вместе по договоренности. Можно объявить о свадьбе, даже жениться. А дальше, как говорится, кто разберет потом.

Самый яркий тому пример - Бари Алибасов, который официально женился на Шукшиной. Ну, конечно, пиар! Вот недавно, когда пошел бум по поводу Софии Ротару - едет она на «Песню года» или нет, у меня вдруг звонок. Определяется номер Бари Алибасова. Бари Каримович мне говорит: «Слушай, ты общаешься с Ротару, скажи Софии Михайловне, что я когда-то ей делал предложение руки и сердца, в любви клялся. Так мое предложение еще в силе! Если она согласна, я готов развестись с Шукшиной и жениться на Ротару». Я говорю: «Бари Каримович, страна еще не отошла от «Крота», давайте не будем ее шокировать».

Так что по поводу Ангелины Вовк - я считаю, что это чистый пиар. Возможно, он нужен даже больше ее жениху. А что такое пиар - это дополнительные заработки. После шумихи их будут чаще приглашать на корпоративы, на ведение конференций, концертов. Думаю, на это все и рассчитано.

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