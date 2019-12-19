Полная стенограмма большой пресс-конференции Владимира Путина - 2019

Валерий Санфиров, радиостанция «Маяк»:

- Сегодня послушал прогноз погоды. Сказали, что снега не будет до конца декабря. Сразу подумал, с какого антуража вы будете записывать новогоднее обращение. Но я не про елочку хотел спросить, а про климатические изменения. Все об этом говорят, но, похоже, никто не знает, что с этим делать. Чем это чревато? Ваше личное мнение на этот счет. Какой ущерб для России могут нанести эти климатические изменения?

В этом году Россия присоединилась к Парижским соглашениям, правительство приняло соответствующее постановление. Согласно им до 2030 года сокращение вредных выбросов в атмосферу должно составить от нашей страны 25-30%. Но вы на конференции ВТБ «Россия зовет» сказали, что к этому же периоду сокращение составит до 60%. Мне интересно, вы впервые ошиблись или имели что-то особенное?

В. Путин:

- Поймал. Уел. Действительно, Россия присоединилась к Парижскому соглашению. Мы заявили об этом еще раньше, но в этом году это все конституировано в рамках соответствующего постановления правительства. И там действительно записана цифра 25-30% от базового периода, за который принят 1990 год. Собственно говоря, так практически все страны делают, в том числе ЕС. Они приравнивают начало своей работы к 90-му году, вернее, отсчет делают с этой даты. Если (как мне вывернуться-то из того, что вы сейчас спросили?) за 100% взять, минус 40%, это как раз останется всего 70. А если иметь в виду поглощающую способность наших лесов, то, может, будет и 60. Это то, что останется. Будем считать, что я это имел в виду.

Второе. Россия не относится к числу самых первых, самых крупных эмитентов выбросов в атмосферу. На первом месте, по данным ООН (есть разные подсчеты разных организаций), первые места занимают США и КНР, по 16% они эмитируют от общих выбросов. Затем ЕС (11%), потом Россия (6), потом Индия (5). Как вы знаете, в Парижском соглашении поставлена задача не допустить роста температуры на 1,5%. Удастся нам это сделать всем вместе или нет, я не знаю. Потому что никто не знает на самом деле причин глобального изменения климата. Мы знаем, что в истории нашей Земли были такие периоды, когда были потепления, похолодания. Это может зависеть от глобальных процессов во Вселенной. Небольшой наклон оси вращения Земли либо ее орбиты вокруг Солнца могут приводить (и приводили уже в истории нашей планеты) к очень серьезным изменениям климата на Земле, колоссальным, которые имели такие драматические последствия, хорошие или плохие, но они были драматические. И сейчас тоже посчитать, как современное человечество влияет на изменение глобального климата, очень сложно, если вообще возможно. Но не делать ничего тоже нельзя. Я в этом согласен со своими коллегами. Во всяком случае, мы должны предпринять максимальные усилия, для того чтобы климат драматически не менялся.

Что касается нашей страны, то для нас этот процесс очень серьезным является. Темпы роста температур у нас выше, чем в среднем на планете, в 2,5 раза. У нас, как вы знаете, страна северная, 70% нашей территории находится в северных широтах. У нас есть целые города за Полярным кругом, которые построены на вечной мерзлоте. Если она начнет таять, вы представляете, какие последствия здесь могут для нас возникнуть, очень серьезные. Кроме того, где-то становится, может быть, теплее, как сейчас в Москве, рекорды очередные мы устанавливаем по температурам, но это может привести к опустыниванию некоторых территорий. И нас это касается напрямую. Изменения климата проявляются в том числе в количестве роста различных природных катаклизмов – пожаров, наводнений и т.д. Это тоже все нас касается напрямую. Поэтому мы делали это, будем делать, и будем предпринимать усилия, чтобы минимизировать последствия от этих изменений.

Камчатка:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750562" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин о том, почему не приезжает на Камчатку.

- Здравствуйте, Владимир Владимирович. Действительно, Камчатке не давали слова более 10 лет. Как известно жителям Камчатки, чтобы добраться до большой земли, нужно купить билет на самолет и, к сожалению, не всем это доступно. Да, существует прекрасная программа плоских тарифов от Аэрофлота, президентская программа субсидирования билетов для молодежи, пенсионеров и многодетных семей, но, к сожалению, их очень быстро раскупают, они далеко не всем достаются и сейчас еще Аэрофлот заявил о том, что не исключает возможности того, что программа плоских тарифов и вовсе уйдет в историю. И тогда многие камчатцы окажутся запертыми на своем полуострове. Скажите, пожалуйста, каким вы видите решение этой проблемы? И еще маленький подвопрос. Владимир Владимирович, вы очень давно не приезжали на Камчатку с официальным визитом. Не связано ли это с недоступностью авиабилетов на Камчатку? Спасибо.

В. Путин:

- Это не связано с дороговизной билетов на Камчатку, потому что я как раз попадаю в льготную категорию. Обратите на это внимание. Но дело даже и не в этом. Дело в том, что просто как бы не складывалось пока и вопросов, конечно, там острых много. Но эти вот мои поездки они не называются официальным визитом. С официальными визитами я езжу за границу, а здесь у меня – рабочие поездки. Но это не значит, что Камчатка выпадает из поля нашего зрения, моего , правительства, мы всегда занимаемся Камчаткой, это очень важный для нас регион. И с экономической, и с социальной, и с военной точки зрения, потому что, как известно, там находится одна из баз наших стратегических подводных ракетоносцев. Поэтому мы занимаемся и будем этим заниматься – Камчаткой. А что касается билетов и плоских тарифов, никто их не собирается отменять. Аэрофлот просто так немножко нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию этих полетов. Мы будем это делать и дальше. Больше того, как вы знаете, эта программа расширяется не только за счет Дальнего Востока, но и за счет других регионов, и это тоже мы будем делать. В целом ,конечно, нам чего нужно добиваться? Роста доходов граждан, которые у нас растут очень медленно. И снижение издержек при перевозках. Таким образом нужно будет снижать и тарифы на проезд, стоимость билетов. Но эти программы будут продолжаться. Пока глобальных изменений не наступило, будем продолжать эти программы. В рамках самого Аэрофлота есть еще резервы, уверяю вас. И мы с министром транспорта, с вице-премьером, который это курирует, с руководством Аэрофлота тоже об этом говорим.

Виктор Смирнов:

- Наше издание пишет про Ленинградскую область. В России стартовала мусорная реформа. Во всех регионах, кроме Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга. Им дали отсрочку до 2022 года. В Ленобласти уже мусорная реформа стартовала. Весь мусор мегаполиса уезжает в Ленинградскую область. Идет рассинхронизация. Два региона, которые друг от друга полностью зависят, логистика страдает, непонятно какие машины едут. И у жителей Ленобласти возникает резонный вопрос: почему под моими окнами растут свалки? Можно ли законодательно поторопить Петербург?

В. Путин:

- Можно и поторопить законодательно. Но вопрос в том, чтобы велся прямой диалог с людьми на этот счет. Люди должны знать, что поступает, откуда поступает, на каком основании поступает и в каком виде это будет дальше развиваться. По поводу мусора. Эта цифра хорошо известна. Мы генерируем в год по стране 70 млн. тонн бытовых отходов. И такой отрасли как переработка бытовых отходов в Советском Союзе и в новой России никогда не было. Мы создаем ее с нуля. И здесь основные решения в целом приняты. Создан федеральный оператор, созданы двести с лишним региональных операторов. Принята схема территориального планирования по решению этого вопроса. Точно совершенно не хватает прямого общения с гражданами. Нужно показывать, как будет развиваться, где будет перерабатываться и где будут захораниваться эти отходы.

Мы должны точно избавиться от всяких серых схем и криминала. Здесь просто нужно наводить элементарный порядок. Люди возмущаются ростом тарифов. Не было никогда отдельной строчки по бытовым отходам. Теперь она появилась. И сразу многократно выросла. Это нужно объяснять. Для того, чтоб объяснить, откуда взялись эти цифры, нужно, чтобы это все было прозрачно. Понятно, кто и за что платит. В сельской местности взяли – вдули многократно эти тарифы за вывоз мусора, когда в сельской местности, как правило, никуда и не выносили. В соседний лес все вываливали. Это же тоже непорядок.

Увозить надо куда-то. За это тоже надо заплатить. Это должно быть прозрачно, людям должно быть понятно, за что они платят. В этом главная проблема. Может быть, и в Ленинграде, в Ленинградской области такая же ситуация. Почему из Петербурга возят в Ленинградскую область? Хорошо, будут вывозить куда-нибудь к Северному Ледовитому океану, тогда тариф еще раз в десять увеличится. Ленинградская область и город Петербург – когда-то Ленинград – это единый экономический район. И в советское время это и руководилось, по сути, из одного органа – из обкома партии КПСС. Теперь, когда у нас произошло такое разделение, интересы у этого единого как бы региона, но по субъектам федерации, они немножко разные. Но для того, чтобы люди, кстати, многие из Ленинградской области, так же, как и в Московской, работают в Петербурге, и они там генерируют эти отходы, в Петербурге. А потом вывозят туда, где они живут, условно говоря.

Прозрачным нужно делать весь этот процесс. Мне кажется, ситуация может и должна поменяться. Но кроме всего прочего, нам нужно развивать отрасль с точки зрения строительства предприятий. Они уже строятся. Количество предприятий должно быть увеличено, по переработке этих отходов. И тоже людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, каков ущерб. И будет ли ущерб для окружающей среды и создадут ли они проблемы для людей, которые будут проживать рядом с этими предприятия и. В крупных мировых мегаполисах, скажем, в Токио, там перерабатывающие предприятия прямо в черте города находятся. Не дымят, извините за моветон, не воняют, людям жизнь не портят. И экологию не разрушают. Вот если мы будем использовать новейшие технологии, а именно так мы и собираемся делать, то никаких проблем не должно возникнуть. Только нужно делать все это как договорились. А для этого нужен общественный контроль. Для этого нужны общественные организации.

Я уже разговаривал с руководством Общероссийского единого фронта, и прошу их еще раз уделить этому особое внимание. Если мы всем миром будем решать эту задачу, мы ее решим.

Матвей Шестаков, телекомпания ТВ Центр:

- Очень часто в СМИ ставят в укор, якобы, реальный сектор экономики сейчас основан исключительно на советском прошлом - якобы, заводы были построены тогда, крупные магистрали, месторождения разработаны. Что вы скажете таким критикам? И что за последние 10 лет все-таки было сделано – какие-то магистрали, заводы, может быть, аэропорты?

В. Путин:

- Ну, критика всегда заставляет нас задуматься, во всяком случае, о теме, которая критиками поднимается. Что касается того, что мы живем на всем старом, советском. Мы, конечно, не можем не пользоваться тем, что досталось от тысячелетнего российского государства, в том числе и за его советский период, это абсолютно очевидно. В советский период было много сделано такого, чем мы можем гордиться, и гордимся до сих пор – победой в Великой Отечественной войне, прорыв в космос и т.д. Много достижений. И мы должны быть благодарны нашим предкам, нашим отцам, дедам, которые за советский период создали такую огромную, мощную державу.

Что касается сегодняшнего дня, я этим людям, которые полагают, что ничего не поменялось, хочу буквально несколько слов сказать. Во-первых, 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Средний возраст машин и оборудования в перерабатывающей промышленности – 12 лет. Это говорит о том, что сделано за последние десятилетия. Но это далеко не все. Вы сказали про аэропорты. 3 новых аэропорта построено, 45 полос. Если говорить о транспорте, по-моему, 12 новых вокзалов, десятки модернизированы, и с глубокой модернизацией проведена эта работа. У нас вдвое возросло количество федеральных трасс в нормативном состоянии (было, по-моему, 39 с чем-то тысяч километров, сейчас 80 с лишним).

Очень яркий пример – сельское хозяйство. Как вы помните, Советский Союз был всегда покупателем зерновых. Мы были одними из самых крупных покупателей зерна, пшеницы. Хочу напомнить, что сейчас Россия – самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок, мы номер один. Мы обошли и Соединенные Штаты, и Канаду. У них больше производство, но они больше потребляют, а мы производим столько, что это позволяет нам занимать первое место на международном рынке по продаже пшеницы. 46% рост в сельхозпроизводстве. У нас в разы вырос экспорт, по-моему, в 2,6 раза. На 24 млрд. долларов мы продали на внешнем рынка сельхозпродукции, включая не только зерновые. Это, конечно, главный источник поступления денег из-за границы в сельском хозяйстве, но и в животноводстве выросли – мясо птицы, свинины и т.д. По совокупности все порты Советского Союза переваливали в год (мощности по перевалке были) 600 млн. тонн. В России знаете, сколько сейчас? 1 миллиард 104 миллиона. Это все создано за последние десятилетия.

Что касается месторождений. Примерно 600 новых месторождений, если иметь в виду 57, которые запланировали открыть в этом году. И так можно говорить практически по каждой отрасли. Я уж не говорю про такие современные отрасли, как атомная энергетика. 8 блоков запустили в последнее время. За весь советский период, по-моему, 16 было. Это дает нам, кстати говоря, большие преимущества и в борьбе с изменениями климата. Потому что у нас благодаря гидроэнергетике и газу у нас получилась самая «зеленая» в мире структура энергетики. Совсем новые отрасли созданы в энергетики, как сжиженный природный газ. Целый комплекс мирового класса, значения и уровня, созданный и на Дальнем Востоке, и в Заполярье. В гидроэнергетике произошел существенный рывок вперед по генерации. Поэтому те, кто считает, что мы исключительно живем на старых, доставшихся нам от прежних поколений ресурсах и мощностях, глубоко ошибаются, заблуждаются.

Антон Ольшанников, Информационное агентство Урару.

- Вопрос про негативные явления в медицине все еще актуальны. Дело в том, что очереди к врачам растягиваются на месяц в регионах, а зарплата врача настолько низка может быть, что врачи массово увольняются. Но у главврача она может достигает сотен тысяч рублей, а у хирурга составлять порядка 50. И то едва. Вы неоднократно в этом году проводили совещания по первичному медицинскому здравоохранению, по медицине в целом и говорили, что все преобразования, все реформы должны иметь быстрый и максимально полезный эффект. В этой связи хочется понять, почему система все-таки остается на самом деле не двигающейся. Дело в том, что преобразования, которые происходят, они косметические и никаких радикальных решений, способных переломить ситуацию к лучшему, просто нет. Вы лично занялись этой проблематикой – хочется понять, почему – и, может быть, вы считаете, что нужна какая-то иная модель управления здравоохранением в стране? Или государству все же нужно найти ресурсы, чтобы поддерживать то, что есть?

В. Путин:

- Первое – что касается модели. Модель лучше не трогать. Она у нас развивается в целом удовлетворительными темпами. Но проблема, безусловно, существует. Вы упомянули одну из них – это уровень зарплаты. Но уровень заработной платы в медицине даже повыше, чем уровень заработной платы в других социальных сферах. И в целом показатели, которые ставились еще в указах 2012 года, они соответствуют тому, что закладывалось. Там рост соответствующий заработных плат. Правда, и здесь я с вами не могу не согласиться, это тоже усредненные цифры. Вот вы сейчас сказали, что у главврачей может быть высокая зарплата, у рядовых врачей, даже у хирургов, на порядок ниже. Это одна из проблем, которую мы должны решить. С точки зрения заработной платы надо смотреть внутрь самой отрасли. Ведь существуют какие способы изменения ситуации? Они на самом деле известны, они просты. Первое – это просто увеличить тариф ОМС. Или внутри тарифа ОМС что-то изменить. Но обращаю ваши внимание на то, что внутри тарифа там уже менять почти нечего. 70% и так идет на зарплату. Если мы внутри действующего тарифа ОМС что-то изменим, тогда денег вообще не останется ни на лекарства, ни на оборудование. Поэтому второй способ это какой? Просто увеличить тариф ОМС. Можно так сделать? Можно. Но это ляжет в конечном итоге на всю экономику, потому что операторы экономической деятельности должны будут за это заплатить. А в конечном итоге приведет к удорожанию товаров в целом и к росту инфляции. И увеличение той заработной платы, которая будет возможна в этом случае, будет съедена инфляцией. Наверное, это тоже не самый лучший вариант. А можно ли что-то сделать внутри существующей системы? Конечно, можно. Первое – вы сейчас сами об этом сказали. У главврача может быть одна зарплата, у рядовых врачей совсем другая. Первое, что надо сделать, надо избавиться от этой несправедливой дифференциации. Раз. Нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах у нас разнится от 30 до 50 процентов. Нужно сделать единый подход по всей стране. Так же как нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам за количество принятых больных, за количество выездов к больным и т.д. При этом ни в коем случае нельзя снижать надбавок, связанных за работу в особых условиях – праздничные, ночные часы и т.д. Вот если все это для начала привести в порядок, на мой взгляд, в положительном плане уже кое-что может измениться. Ну и, конечно, этого недостаточно, нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень заработных плат и в социальной сфере, в том числе, может быть, и прежде всего в медицине. С этим я согласен.

Ольга Богословская, «Матч-ТВ»:

Мой вопрос касается сложной ситуации, в которую попал отечественный спорт. Совсем недавно исполком ВАДА принял беспрецедентно жесткое решение отстранить россиян он всех крупных спортивных событий. Поводом для такого решения стало несоответствие базы данных московской лаборатории, выданной российской стороной, и той, что была передана так называемыми информаторами ВАДА. РУСАДА было ужато в своих правах. Больше всего подвержены санкциям ни в чем не повинные спортсмены. Что дальше? Что нужно сделать российским спортсменам? Как будет развиваться отечественный спорт в столь непростой ситуации?

В. Путин:

- Мне кажется, я не полностью ответил на предыдущий вопрос. Я бы хотел два слова сказать о наших мероприятиях, которые мы наметили в области первичного звена здравоохранения. Договорились выделить на эти средства дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 млрд. рублей. Деньги в основном пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта. Предполагается привести в нормативное состояние или построить 10 тысяч учреждений. Приобрести 37 тысяч транспортных средств. И приобрести до 10 тысяч единиц различного оборудования. Я очень рассчитываю на то, что в достаточно короткий промежуток времени нам удастся реализовать все эти планы. И люди должны почувствовать изменения.

А вторая часть, которая заложена в основном в национальные проекты, будет связана, там тоже есть деньги на первичное звено, но основные средства идут на борьбу с онкологией. И надеюсь, что и в этом плане будет положительный результат. У нас есть неплохие результаты в области борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями. У нас где-то 0,6 % вперед. 12 % уже по туберкулезу. Детская смертность сократилась существенно. Вот по этому направлению нужно двигаться дальше. По всем этим направлениям.

Что касается ВАДА и решения ВАДА, я считаю, что это какое-то не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву решение. Потому что, что касается допинга, то решения, связанные с допингом, были приняты в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой олимпиаде. Теперь за то же самое – еще раз. Ни в одной правовой системе мира ничего подобного никогда не было в истории человечества. И, надеюсь, никогда не будет. Это первое.

Второе. Любое наказание должно быть индивидуальным. Если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда это совершенно естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются чистыми, как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них? У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые, еще дети почти. Какое к допингу отношения имеют? Да никакого. Они прыгают четыре оборота, а никто не делает пока. Почти никто в женском фигурном катании. Ну вот, их можно зачистить и со льда убрать в фигурном катании таким образом. Можно? Можно. А зачем? Разве это пойдет на пользу развитию мирового спорта? Думаю, что нет.

Кроме всего прочего, я на пресс-конференции в Париже тоже об этом сказал, это решение ВАДА противоречит олимпийской хартии. Не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему олимпийскому комитету. Так в хартии записано. Но если сейчас со стороны ВАДА к нашему национальному олимпийскому комитету претензий нет, значит, тогда сборная должна выступать под своим флагом. Разбирайтесь с конкретными людьми. Мы, конечно, будем в этом помогать и содействовать этому. Мы все делаем для того, чтобы российский спорт был чистым.

Наша РУСАДА формировалась в тесном контакте с нашими коллегами из ВАДА. И мы даже руководителя выбирали по их рекомендации. Мне кажется, все, что я сказал, дает все основания полагать, что это решение, к сожалению, опять носит, скорее, какой-то политический оттенок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750566" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин о Зеленском.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

Константин Панюшкин, Первый канал:

- В первую очередь я бы хотел вас поблагодарить от лица журналистов Первого канала (и, может быть, многих других российских) за ваши слова на пресс-конференции в Париже. После окончания пресс-конференции мы подслушали немного, вы говорили с канцлером Меркель и президентом Макроном и разъяснили, насколько мы поняли, им проблемы работы российских журналистов на Украине. Может быть, однажды благодаря работе в «нормандском формате» мы сможем там работать так же уверенно и спокойно, как украинские журналисты здесь, в России.

После Парижа, после всего, что за неполные две недели наговорили с тех пор ваши партнеры по саммиту (в первую очередь я имею в виду Украину), видите ли вы смысл встречаться снова через 4 месяца, как условились? И вообще, какими вы видите перспективы «нормандского формата»? По-вашему, устоят ли Минские договоренности и формула Штайнмайера в ближайшие 4 месяца, и устоят ли они вообще в перспективе? Какой вы видите судьбу Донбасса в идеале? Для всех журналистов была долгожданной ваша встреча с Зеленским, российско-украинские переговоры. Каковы теперь перспективы урегулирования российско-украинских отношений, какие проблемы, какие подвижки в связи со сменой администрации? Господин Зеленский уже высказался о вас в Париже. Что вы думаете о президенте Владимире Зеленском?

В. Путин:

- Давайте с последнего начнем. Я всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода, считаю некорректным для себя отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам соответствующих стран никогда характеристики не даю. Давайте будем давать характеристики историческим личностям, вот это можно сделать, по действующим людям как-то язык не поворачивается. У кого-то есть и преимущества, есть какие-то минусы. Но когда люди попадают на такие места, это значит, что они все-таки прошли какой-то очень серьезный отбор, это все люди незаурядные как минимум.

Что касается «нормандского формата», Минских соглашений и т.д. Нет ничего, кроме Минских соглашений. Меня, конечно, очень насторожило заявление президента Зеленского, после того как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы и пересмотреть. Если начнется пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в полный тупик. Потому что ключом этих Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон, в конституцию. Вот его сейчас продлили на год, но это же не на постоянной основе. Хотя мы все время говорим, и не только я, но и другие участники «нормандского формата» неоднократно говорят о том, что нужно придать ему постоянно действующий характер, а затем перенести его принцип в конституцию. Судя по всему, ни прежнее украинское руководство, ни действующее этого делать не хотят. Но без этого никуда не деться. Это первое.

Второе. Нужен прямой диалог с Донбассом. Его тоже нет. Сейчас объявлено о том, что внесены какие-то изменения, связанные с децентрализацией. Ну хорошо. Это что, взамен Минских соглашений? Это что, взамен закона об особом статусе Донбасса? Можно себе такое представить? Можно. Но в Минских соглашениях написано, что если это касается Донбасса, это должно быть согласовано с этими регионами. Никакого согласования нет. Вот это, безусловно, настораживает. Что касается будущей встречи, допустим, в апреле, то она станет актуальной, если будут происходить какие-то позитивные изменения. Они есть или нет? Есть. Надо это тоже сказать объективно. Но, во-первых, закон об особом статусе продлен, основа для урегулирования не исчезла, она не потеряна. Во-вторых, проведен отвод войск из нескольких ключевых точек. Правда, почему-то наши партнеры в Украине не хотят разведения по всей линии соприкосновения. На мой взгляд, это ошибка, но такова их позиция. Сократилось и количество обстрелов. Это тоже позитивная вещь, хотя они, к сожалению, до сих пор сохраняются. То есть, есть и позитив, есть и вещи, которые настораживают. Это все предмет для обсуждения. И в целом в этом смысле продолжение работы в «нормандском формате» целесообразно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750573" frameborder="0"></iframe> Путин: "Донбасс порожняк не гонит".15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

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