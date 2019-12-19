Покорившая интернет ростовчанка родила второго,переехала в Москву и снова с детьми работает курьером

Помните ставшую мемом фотографию молодой девушки с рюкзаком курьера по доставке еды за плечами, идущую по улице с детской коляской. В марте этого года фото, сделанное в Ростове-на-Дону взорвало интернет. Журналисты нашли виновницу шумихи, которой оказалась 18-летняя Лада Королева. Она рассказала слезную историю о том, что с родителями не общается, а мужа забрали в армию. Молодой мамочке тогда пыталась помочь вся страна. Баночки с пюрешками и упаковки памперсов для малышки ей присылали посылками из Москвы, Челябинска, Рязани… А вот от денег, которые тысячи людей пытались перечислить ей на карту, Лада наотрез отказывалась

Несколько месяцев назад Лада перебралась с столицу

- Не надо мне ваших денег, я сама заработаю, - говорила она в многочисленных интервью.

А еще делилась планами, мол скоро малышка подрастет, муж вернется из армии и они все вместе поедут покорять Москву. Лада собиралась сниматься в кино или рекламе и грезила вернуться к карьере модели. До родов девушка подрабатывала в Москве на показах мод. Но все пошло не по плану. Точнее, не совсем по плану. Как удалось выяснить «КП», несколько месяцев назад Лада перебралась с столицу. Но вместо подиума снова работает курьером по доставке еды. И на этот раз пиццу и роллы девушка разносит с двумя детьми.

- У меня теперь две дочки. Старшей полтора годика, младшей всего месяц. Мне 19. Сейчас я работаю в Москве курьером вместе с дочками. Квартиру снимаю в Подмосковье и иногда с младшей дочкой мне помогает соседка. Но на зарплату курьера не проживешь. На третий день после рождения младшенькой я стала подрабатывать еще и на рынке «Садовод». Покупаю по заказу клиенток вещи, иногда набиваю 2-3 сумки и отвожу их в транспортные компании, чтобы отправить в регионы. Но там конкуренция дикая. Много не заработаешь. Одно радует – погода теплая и мы с дочкой сейчас не мерзнем на улице.

Журналисты нашли виновницу шумихи, которой оказалась 18-летняя Лада Королева

- Лада, простите за нескромный вопрос. А чем же муж занимается? Он тоже так много работает?

- Он оказался бездельником. Он сирота из детского дома и помощи от родственников у нас нет никакой. Стыдно говорить, но мои надежды на счастье с отцом моих детей разрушились. Сейчас все мысли только о том, как дочек прокормить. У меня растет долг за аренду квартиры. Но я рассчитываю только на себя.

- Скоро Новый год - время чудес. Вы сейчас о чем мечтаете?

- Хочу просто найти работу. Не на полный день, конечно, потому что у меня дети. Я, например, могла бы убираться в квартирах. Это у меня хорошо получается и беру недорого. Так что вот такая у меня сейчас банальная мечта.

Возвращаться в Ростов-на-Дону Лада не планирует. Со своими родители она не общается. Они не поддержали ее выбор и были против свадьбы. С тех пор и пошел разлад. Если вы хотите предложить Ладе работу, пишите на электронную почту: anastasiya.vardanyan@phkp.ru