Александр Гамов, корр. «Комсомольской правды: «Чтоб хорошо поработать на пресс-конференции президента, надо встать в 5 утра и ничего не сеть»

Александр Петрович связался с «КП» уже в 8 утра. Так рано! Поэтому первый же вопрос, который задали ему коллеги из редакции: во сколько же нужно встать и явиться на место, чтобы суметь вовремя пройти в зал и занять хорошую позицию? Или кресла в зале расписаны заранее?

- Будете смеяться, но я где-то в пять утра сегодня проснулся. Я еще посты делал в соцсетях, заметки писал. И около 8 утра был уже в Центре международной торговли. И уже собралось довольно много народу. Все еще не совсем проснулись, я имею в виду прежде всего себя. Получил аккредитацию и пошел ориентироваться дальше.

- И что вы будете делать еще четыре часа?

- Всем участникам пресс-конференции можно дома не завтракать, потому что здесь бесплатный буфет, потому что мы тут будем сидеть пять часов. Но я наедаться не буду, такая привычка: работать на голодный желудок.

- Кресло можно выбрать заранее? Что-то положить – мол, занято, здесь сидит Гамов

- По секрету скажу, у меня место забронировано. Я 15 лет назад поставил табличку: «Гамов, «Комсомолка». И никто не садится.

- И никто ее не открутил? Как вы добирались?

- Я ползком сегодня.

- Вопрос подготовили?

- У меня всегда много вопросов. Я за эти 15 лет не успеваю их все задать Владимиру Владимировичу, но постепенно очередь вопросов продвигается. У меня их порядка ста. Я их все с собой принес. Самый острый вопрос я сегодня задам. Я пятнадцать вопросов задал за эти пятнадцать лет.

- И нет никакой очереди? Как Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, укажет, так и выступать?

- Для меня очередей не бывает. Ничего, что я расхвастался?

- Гарантия есть, что и сегодня Александр Гамов задаст вопрос?

- Здесь ни у кого нет никаких гарантий.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

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