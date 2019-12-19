Сенаторы готовят России «санкции из ада»

В обеих палатах Конгресса неспокойно. Пока нижняя объявила Дональду Трампу импичмент, в верхней снова обсуждают очередные санкции против России. Нынешний пакет от сенатора-республиканца Линдси Грэма, который сам он назвал «санкциями из ада», уже поддержал комитет Сената по международным отношениям. «За» проголосовали 17 сенаторов, «против» - 5, включая главу комитета Джеймса Риша. По его словам, они «чрезвычайно широкие» и «расплывчатые».

Официальное название документа - «Защита американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA). Он, в частности, обязывает ввести рестрикции против суверенного долга России, против политдеятелей, «олигархов» или их семей, которые способствуют «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина», против инвестиций в российские проекты СПГ за пределами России и в зарубежные энергетические проекты России, против разработки нефти в России. Фигурируют в проекте и 24 сотрудника ФСБ, которые, по мнению американцев, имеют отношение к инциденту в Керченском проливе, и призыв к Трампу публично призвать российские власти вернуть Крым Украине.

Теперь законопроект Сенат рассмотрит в полном составе, затем Палата представителей и в случае принятия обеими палатами он попадет на стол к президенту США.

Конгресс США собирается объявить Россию «страной-спонсором терроризма» 00:00 00:00

Примечательно, что в тексте есть и призыв «немедленно освободить украинских моряков», возвращенных Киеву еще в сентябре этого года. То есть свой законопроект Грэм даже не обновил. Видимо, чтобы «ада» было побольше.