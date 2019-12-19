«Экспертный совет при губернаторе Омской области не ограничится проектом «Чистый воздух». Мы займемся и другими темами»

В 2019 году в России стартовал федеральный проект «Чистый воздух» - одно из направлений большого нацропекта «Экология». В рамках «Чистого воздуха» 12 крупнейших промышленных городов России к 2024 году должны снизить выбросы на 20%. В их числе - и Омск. В регионе за реализацию проекта взялись, что называется, засучив рукава. При губернаторе Омской области Александре Буркове был создан Экспертный совет по экологии, который возглавил председатель Российского экологического общества (РЭО), зампред Общественно-делового совета нацпроекта «Экология» Рашид Исмаилов. С ним мы побеседовали о реализации проекта «Чистый воздух», о дополнительных мерах, которые нужны для улучшения экологии в крупных промышленных городах. И не только.

«ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ – ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА»

- Вы как профессиональный эколог в течение года участвовали в обсуждении реализации проекта «Чистый воздух» во многих регионах. Готов ли бизнес и региональные власти к достижению необходимых показателей?

- На самом деле, других вариантов ни у кого нет. Есть указ Президента России, есть нацпроект, есть комплексные планы по каждому из 12 городов-участников федерального проекта «Чистый воздух». Работа уже начата. Вопрос только в эффективности этой работы в каждом из этих промышленных городов и достаточности мер.

- Какие основные сложности вы видите в реализации федерального проекта «Чистый воздух»?

- Конечно, в каждом регионе есть своя специфика. Где-то в проекте участвует два-три предприятия, а есть регионы, где их в разы больше. Там для региональных властей сложнее вопросы координации и контроля всех участников. Но главное, чтобы на местах не было имитации бурной деятельности. Все заложенные мероприятия должны быть выполнены. Наверное, многие предприниматели сейчас считают, что можно будет обойтись малой кровью, в том числе за государственный счет. Но это не так.

- На ваш взгляд, должно ли государство участвовать деньгами в этом проекте, или это должна быть чисто ответственность бизнеса?

- Разумеется, государство должно участвовать, свою лепту должны вносить наука и общество. Но все-таки основная нагрузка должна лежать на бизнесе, экологичность предприятий - это их зона ответственности. Там, где этой ответственности нет, не поможет и государство. Указанные в федеральном проекте «Чистый воздух» 12 городов - это место, где они получают прибыль, так называемые, территории присутствия. Но вместе с тем, это и территории их ответственности. Поэтому ничего нового тут нет. Любой бизнес несет ответственности за последствия своей деятельности. Это нормальная, принятая во всем мире, практика. Тем более, что мы говорим о чистоте воздуха, одной из главных составляющих жизни человека.

- Что делать регионам, где промышленных предприятий много?

- Нужны дополнительные мероприятия. Например, меры по снижению автомобильных выбросов. Как известно автомобильный транспорт является одним из основных загрязнителей воздуха в крупных городах. Наиболее ответственные регионы пытаются найти комплексное решение, привлекают науку, экспертов. Например, в Омске, где в проекте участвует сразу 10 предприятий, по инициативе губернатора Александра Буркова создан Экспертный совет по экологии. Буквально на днях, 20 декабря, состоится его первое заседание. В совет вошли федеральные и региональные экологи, учетные, эксперты.

- То, что омские власти создают экспертный совет по экологии, говорит о том, что региону самому не справиться?

- Это говорит лишь о том, что регион ответственно подходит к решению экологической задачи, которую поставил Президент и привлекает для этого все возможные ресурсы. По сути губернатор сам привлекает не только внешнюю экспертизу, но и независимый аудит, а на это далеко не каждый решится. Это при том, что Омск при таком количестве предприятий участников уже сейчас наиболее активный регион в реализации федерального проекта «Чистый воздух».

Там прошло первое в стране региональное общественное и экспертное обсуждение реализации проекта. Готовность региона была высокого оценена руководителем проектного офиса «Чистый воздух». Кроме того, на Омском нефтеперерабатывающем заводе сейчас тестируется автоматизированная система мониторинга выбросов, которая в последующем должна стать отраслевых маркером по всей стране.

Наш экспертный совет по экологии будет компилировать мнения федеральных и региональных экспертов, но без политизации. Мы готовы помогать губернатору и региональному правительству. Наша главная задача - рекомендации по различным решениям, мероприятиям и технологиям по тому же федеральному проекту «Чистый воздух». При этом должна соблюдаться полная прозрачность всех процессов для общественности.

- Экспертный совет при губернаторе Омской области ограничится только проектом «Чистый воздух»?

- Не только им. В Омской области, как и во многих других регионах, остро стоит вопрос рекультивации свалок и утилизации мусора. Недавно состоялся визит в Омск руководителя Росприроднадзора Светланы Геннадьевны Радионовой. Один из вопросов, который ею был поднят, это рекультивация свалки «Совесткая-1», которая доставляет массу дискомфорта жителям города из-за запахов и пожаров. По свалкам есть отдельный федеральный проект «Чистая страна», там предусмотрено федеральное финансирование на ликвидацию таких объектов как «Совесткая-1». И тут, с точки зрения контроля и сопровождения, не последней может быть роль экспертного совета.

В целом, тем много - формирование новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, чистая вода, экологическое просвещение, общественный контроль и так далее.

- В каких еще регионах появились или появятся такие экспертные советы?

- Подобная площадка ранее была создана и успешно действует при Губернаторе Челябинской области. Теперь такой же орган появился и в Омской области. То, есть начинается тиражирование успешной практики. Напомню, Российское экологическое общество - официальный участник нацпроекта «Экология». В зоне наших интересов все 12 городов федерального проекта «Чистый воздух». Каждому будем уделять внимание.

- Как вы упоминали выше, помимо промышленных выбросов необходимо снижать и автомобильные, как решать эту проблему?

- Например, переход на общественный электротранспорт, где это возможно. Но это могут позволить себе далеко не все регионы. Более универсальное решение – переход на экологичное газомоторное топливо. Нужно стимулировать, поддерживать развитие такого транспорта. Параллельно в крупных промышленных городах с негативным влиянием автотранспорта можно бороться и другими мерами. Например, ограничивать в центр города въезд транспорта, использующим топливо низкого класса. Плюс строить объездные дороги, которые разгружали бы основные магистрали. Чем меньше машин, тем выше скоростной режим, нет пробок - а стоя в пробках, как известно, автомобили выбрасывают в выхлопах гораздо больше вредных веществ, чем во время движения. Этот вопрос также будет обсуждаться в Омске на экспертном совете по экологии.

- Как осуществлять реальный контроль за экологической ситуацией в регионах, за выполнением мероприятий по проекту «Чистый воздух» и другими экологическими преобразованиями?

- Должны быть совместные лабораторные исследования. Решения, которые готовят органы власти, до их принятия обязательно должны изучать эксперты. Чтобы не наломать дров. Важно создать коммуникационные площадки, где все стороны могли бы высказать свое мнение, свою позицию. Самое важное, что эксперты могут не только выявить проблему, но и вынести ее на общественное обсуждение для принятия взвешенных решений.. Кроме того, необходимо внедрять комплексные системы мониторинга выбросов. Датчики должны установиться на трубах предприятий, в зонах их влияния, вдоль наиболее загруженных участках автомобильных дорог. И эта система должна быть максимально прозрачна и доступна для общественности.