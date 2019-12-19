2019-12-19T14:55:15+03:00
В мире

В Госдуме назвали импичмент Трампу началом президентской кампании-2020

Получить одобрение Сената демократам будет непросто
Ася ХОВАНСКАЯ
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Трампа обвиняют по двум статьям: в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствованию деятельности Конгресса.Трампа обвиняют по двум статьям: в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствованию деятельности Конгресса.Фото: REUTERS
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На Охотном Ряду назвали объявленный Дональду Трампу нижней палатой Конгресса импичмент местью за проигрыш в 2016 году и началом президентской кампании 2020 года.

- Голосование в Палате представителей за импичмент - результат внутрипартийного противостояния и месть демократов за поражение на президентских выборах 2016 года. Но это не окончательное решение, после которого должна неминуемо последовать отставка 45-го президента США. Предстоит еще судебный процесс и рассмотрение в Сенате, где для одобрения необходимо получить две трети голосов. Это не такая легкая задача, учитывая, что большинство там за республиканцами, мягко говоря, не поддерживающими инициативу Демократической партии и имеющими возможность легко ее заблокировать. Думаю, что происходящее в Конгрессе, по сути, активное начало президентской кампании 2020 года. Однако, безусловно, все это внутреннее дело США, - прокомментировал громкие новости глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Напомним, главу государства обвиняют по двум статьям: в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствованию деятельности Конгресса. Таким образом Трамп стал третьим президентом в истории США, столкнувшимся с этой неприятной процедурой. Белый дом назвал это одним из «самых постыдных политических эпизодов в истории страны», а сам Трамп - «политическим самоубийством демократов».

Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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