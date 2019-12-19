Кто все-таки должен подавать протест на решение ВАДА

Наблюдательный совет РУСАДА не согласился с вердиктом ВАДА отстранить Россию на четыре года от Олимпийских игр и всех чемпионатов мира. Что это значит? Да почти ничего. До сих пор непонятно, кто от России пойдет в Спортивный арбитражный суд возвращать флаг.

Все думали, что определенная ясность наступит 19 декабря. В этот день Наблюдательный совет РУСАДА должен был решить принимает ли он наказание от ВАДА. Свой вердикт ВАДА вынесло 9 декабря. С этой даты у РУСАДА был 21 день, чтобы принять наказание или опротестовать его.

Закрытое заседание шло на 6-м этаже офисного здания, где базируется РУСАДА. Окруженный бутербродами Наблюдательный совет заперся еще в 10 утра. И чем больше времени проходило, тем понятнее становилось, что все вроде бы простое и очевидное решение не такое уж просто и очевидное.

За то же время президент РФ Владимир Путин на своей пресс-конференции уже успел рассказать многое по этому вопросу.

«Что касается WADA и решения WADA, я считаю, что это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву решение», - рассказывал Владимир Путин на пресс-конференции.

Неизвестно, как там на 6-м этаже, но на 1-м, где окончания заседания ждала толпа журналистов, каждую фразу президента России вычитывали в онлайне со всем вниманием, и делали выводы. По всему выходило, что шансов согласится с ВАДА не у Набсовета не было. Но только после трех часов обсуждения был вынесен вердикт: рекомендовать общему собранию РУСАДА не согласится с ВАДА. И то, по словам председателя Набсовета Александра Ивлева оно было принято не единогласно.

И тут все стало еще запутаннее.

- В рамках дискуссии по поводу 9 декабря о решении ВАДА, мы приняли решение не соглашаться с этим решением, и дали такую рекомендацию общему собранию РУСАДА - объявил председатель Набсовета РУСАДА Алексей Ивлев.

- А что потом?

- Общее собрание РУСАДА должно собраться в течение 10-15 дней и принять свое решение, - все больше запутывал схему Ивлев.

- Ок, хорошо, если они примут такое же решение, что потом?

- Потом они должны написать об этом письмо в ВАДА.

- А в суд то когда?

- А потом ВАДА должно обратится в соответствующие юридические органы.

Вот тебе раз. В суд идем не мы, а ВАДА.

- Может ли Олимпийский комитет России или Минспорта подать свои апелляции на решение ВАДА, - терзали мы Ивлева.

- ОКР, а также Паралимпийский комитет или частные лица, которые были подвержены решению WADA, могут выступать в споре как третьи лица, - отстреливался он юридически выверенными, но абсолютно не приближающими к истине формулировками.

И все запуталось окончательно. Нам говорили, что есть 21 день для того, чтобы опротестовать решение ВАДА. Прошла половина этого срока, а так и непонятно, кто все-тки пойдет в суд.

И вопрос стало еще больше. Кто будет все-таки подавать протесты и апелляции? Кто буде оспаривать вердикт ВАДА? Кто это должен идти в суд?

Олимпийский комитет России? Так в решении ВАДА нет ни слова о ОКР. Есть только указание две Олимпиады провести без российского флага. Поэтому и молчат в ОКР: вроде как не их вопрос.

Паралимпийский комитет России? С ним ровно та же ситуация.

Министерство спорта? Там тоже держат паузу.

Сами спортсмены? Они и перед предыдущими Олимпиадами провели недели и месяцы в судах, а вроде как должны тренироваться.

И получается, что никто с ВАДА не согласен. Но и спорить с ним не собирается.

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