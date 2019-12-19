Ум, сердце, талант и энергия – все это есть в «Лицах труда»

Из полутора тысяч снимков, которые прислали со всех регионов России – от Приморья до Калининграда, жюри отобрало на выставку 24 работы. Были представлены самые интересные портреты – «у станка»: комбайнер, зоотехник, винодел, сыровар, шахтер, повар и даже мастерицы вкусной специальности – лепщицы пельменей. Есть репортажные снимки, сделанные на индюшиной ферме, во время уборки винограда, на пахотном поле, в мастерской скрипичного мастера… Портреты не только молодых рабочих, заступивших на свою первую смену, но и опытных работяг.

Все лауреаты фотоконкурса приехали в Москву на открытие выставки. Победителем стал Cергей Венявский из Ростова-на-Дону (он получил денежный приз – 100 тысяч рублей). На выставку попали сразу три его фотографии.

– Про конкурс «Комсомолки» и «Партии Дела» услышала моя жена. Она предложила мне отправить фотографии, – рассказал нам Сергей. – У меня много жанровых снимков о людях рабочих профессий. Самой удачной жюри признало фотографию, которую я сделал на предприятии «ГК Евродон» в Ростовской области. Я снял симпатичную девушку, которая работала зоотехником на ферме, где выращивали индюшек. Я назвал её «индюшиной мамочкой». Съемка проходила в огромном ангаре, в котором переминалось около двух тысяч птиц. На снимке «индюшиная мамочка» как будто купается в море из пуха и перьев…

.Фото: Иван МАКЕЕВ

Четырех других лауреатов конкурса: Эдуарда Кутыгина, Романа Карамышева, Наталью Резепину, Юрия Кондратьева – наградили планшетами Samsung.

– Люди труда тянут страну на себе, - так начал своё выступление член федерального совета «Партии Дела» Юрий Крупнов. - Только такая народная газета, как «Комсомольская правда», могла организовать столь важный фотоконкурс. Наша страна соскучилась по нормальной, настоящей работе. Мы потеряли эстетику, прославляющую труд. Для меня лучше, чем скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», нет произведения монументального искусства. Что можно сегодня поставить рядом? Ничего.

Член Федерального Совета ПАРТИИ ДЕЛА, Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.Фото: Иван МАКЕЕВ

С ним согласен и секретарь федерального совета партии Алексей Лапушкин:

– Люди на фотографиях – авангард нашей страны, они сохраняют Россию и дают нам надежду на возрождение. Вот почему так важно показать их лица. Но человеческий труд, к сожалению, сегодня недооценен. Состояние производства и сельского хозяйства в основном плачевное. Нужно дать стране нормально работать, она соскучилась по большому производству. А без работающего на нём человека-созидателя у нас нет будущего.

Секретарь Федерального Совета ПАРТИИ ДЕЛА Алексей Лапушкин вручает диплом лауреату фотоконкурса "Лица труда" Роману Карамышеву.Фото: Иван МАКЕЕВ

– Кто создает богатство страны? Люди труда – рабочих специальностей или труженики сельского хозяйства. Ум, сердце, талант и энергию – все это можно найти в портретах, которые попали на нашу фотовыставку, – сказал на открытии первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Роман Карманов. – Сегодня российская промышленность возрождается, происходит ее обновление. Наш проект призван показать молодежи, что работать на производстве почетно и престижно. Уважение к человеку труда вытащит из топей наш поезд под названием «Россия».

Первый заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда", генеральный директор, главный редактор радио "Комсомольская правда" Роман Карманов вручает диплом лауреату фотоконкурса "Лица труда" Наталье Резепиной.Фото: Иван МАКЕЕВ

Действительно, идея конкурса благая – поднять престиж рабочих профессий. Сегодня редкий школьник мечтает стать шахтером или сталеваром, хлебопеком или ткачихой. «Будешь плохо учиться, пойдешь в дворники!» – любимая присказка родителей, призывающих своих чад внимательнее относиться к школе. И те стараются изо всех сил, чтобы стать… менеджером или чиновником.

В самом деле, имена стахановцев и передовиков производства в прежние годы не сходили с экранов телевизоров и газетных полос. Про них снимали художественные фильмы, писали пьесы, которые ставили в театрах, художники рисовали картины, прославляющие людей труда. Их фотопортреты печатали в журналах (например, в «Огоньке», или «Смене»). Сегодня герои глянца совершенно другие – из мира гламура и шоу-бизнеса.

Победители и организаторы фотоконкурса "Лица труда" на церемонии открытия фотовыставки в Центре фотографии имени братьев Люмьер.Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати, по инициативе лидера «Партии Дела», совладельца завода «Ростсельмаш» Константина Бабкина проходит фестиваль «Время вперед», в котором есть намек на эстетику соцреализма. На выставке в Центре имени братьев Люмьер представлены живописные полотна художников: они посетили промышленные предприятия и после написали картины. Есть небольшая экспозиция, на которой представлены эскизы макетов памятников погибшим предприятиям. Это апокалиптическая картина мира, в которой разрушена вся промышленность. Очень пугающее зрелище. Надеемся, люди труда не позволят этого допустить.

Вот первые впечатления читателей «КП» от фотовыставки:

- Когда я посмотрела фотографии, я вспомнила свою бабушку, которая работала хлебопеком. Бабушка воспитала во мне любовь к труду. Обидно, что вместо рабочих профессий люди сегодня идут в торгаши и охранники, – говорили Ольга Литвякова. – У людей труда совершенно другие лица! Спасибо организаторам конкурса и, конечно, участникам – фотографам!

.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Меня до мурашек пронизывает работа Андрея Смольникова «Отец Исрапил Чаниев и его сын Хамзат возделывают землю, как возделывали ее предки. Ингушетия», – признался еще один читатель «КП». – Старца уже нет в живых, осталось это фото, где он, умудренный опытом, с гордо поднятой головой и устремленным вдаль взглядом восседает на лошади. В совокупности с кавказской природой и величественными горами черно-белое фото впечатляет своей глубиной. Герои этой фотовыставки разные и по возрасту, и по географии, и по роду деятельности. Но есть в них общая черта – любовь к своей профессии, которая стала для них не обязанностью, а делом жизни. Это читается в их «Лицах труда».