Из-за новогодних праздников пенсии выплатят досрочно
В январе 2020 года из-за новогодних праздников городские доплаты к пенсиям, пособия и другие социальные выплаты выдадут досрочно. Временный график доставки и выплаты действует с 3 по 18 января и выглядит так:
Для отделений «Почты России» в Москве и на некоторых присоединенных к Москве территориях:
- 3 января - за 3 и 5 января;
- 6 января - за 6 и 7 января;
- 10 января - за 10 и 12 января.
Для отделений «Почты России» в Московской области на присоединенных к Москве территориях, обслуживаемых Домодедовским и Подольским почтамтами:
- 3 января - за 4 января;
- 4 января - за 5 января;
- 6 января - за 6 и 7 января.
В остальные дни по 18 января доставка и выплата будет проводиться по обычному графику.