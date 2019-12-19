2019-12-19T17:27:01+03:00
Город помогает

Из-за новогодних праздников пенсии выплатят досрочно

Пожилые люди получат также заранее пособия и доплаты
Светлана ВОЛКОВА
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Фото: dszn.ruФото: dszn.ru
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В январе 2020 года из-за новогодних праздников городские доплаты к пенсиям, пособия и другие социальные выплаты выдадут досрочно. Временный график доставки и выплаты действует с 3 по 18 января и выглядит так:

Для отделений «Почты России» в Москве и на некоторых присоединенных к Москве территориях:

- 3 января - за 3 и 5 января;

- 6 января - за 6 и 7 января;

- 10 января - за 10 и 12 января.

Для отделений «Почты России» в Московской области на присоединенных к Москве территориях, обслуживаемых Домодедовским и Подольским почтамтами:

- 3 января - за 4 января;

- 4 января - за 5 января;

- 6 января - за 6 и 7 января.

В остальные дни по 18 января доставка и выплата будет проводиться по обычному графику.

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