Из-за новогодних праздников пенсии выплатят досрочно

В январе 2020 года из-за новогодних праздников городские доплаты к пенсиям, пособия и другие социальные выплаты выдадут досрочно. Временный график доставки и выплаты действует с 3 по 18 января и выглядит так:

Для отделений «Почты России» в Москве и на некоторых присоединенных к Москве территориях:

- 3 января - за 3 и 5 января;

- 6 января - за 6 и 7 января;

- 10 января - за 10 и 12 января.

Для отделений «Почты России» в Московской области на присоединенных к Москве территориях, обслуживаемых Домодедовским и Подольским почтамтами:

- 3 января - за 4 января;

- 4 января - за 5 января;

- 6 января - за 6 и 7 января.

В остальные дни по 18 января доставка и выплата будет проводиться по обычному графику.