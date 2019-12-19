2019-12-19T17:30:45+03:00
Город помогает

В Москве состоялся конкурс «Лучшая семья-2019»

В нем участвовали семь семей и сборная команда
Ольга АНДРЕЕВА
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Фото: dszn.ruФото: dszn.ru
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В столице подвели итоги конкурса «Лучшая семья-2019», который проходит уже в шестой раз. Участниками мероприятия стали семьи, в которых хотя бы один из супругов имеет инвалидность. Все они собрались в городском клубном пространстве «Мой социальный центр» в Марьиной Роще.

Инициатором и организатором конкурса, который в этот раз был кулинарным, выступила Региональная общественная организация «Общество поддержки родителей с инвалидностью «Катюша».

В соревновании участвовали семь семей и сборная команда «Катюши» - всего более 50 человек. Перед стартом соревнования в «Тихой гостиной» Центра, которая на время превратилась в зал филармонии, выступили молодые оперные певцы. По условиям конкурса каждая команда принесла с собой «домашнее задание» - фирменное блюдо, которое нужно было творчески презентовать. Например, Яна Мирфатуллаева исполнила песню «Любовь, похожая на сон». А ее супруг Антон пришел в костюме факира.

На втором этапе конкурса мужчины занимались приготовлением экспресс-салата оливье. Нужно было уложиться в 10 минут. С поддержкой семей им это удалось. На третьем, финальном этапе конкурса, команды соревновались в приготовлении фруктовых десертов. Жюри пришлось нелегко. По признанию судей, на конкурсе царила такая дружеская атмосфера, а все его участники проявили себя так ярко и талантливо, что оказалось невозможным назвать одного или двух победителей.

«Я очень рада, что конкурс «Лучшая семья-2019! состоялся и что он получился по-настоящему уютным, добрым, семейным. И, если нашим проектом мы хоть кого-то убедили, что «семьи разные нужны, семьи разные важны», то, значит, мы и наши партнеры старались не зря», - сказала президент Общественной организации «Катюша» Наталья Присецкая.

В итоге победителем конкурса «Лучшая семья-2019» стали дружба и любовь.

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