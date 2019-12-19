В Госдуме появится рабочая группа, которая займется анализом предложений по реформе рыболовного законодательства

В Госдуме 17 декабря прошла научно-практическая конференция на тему на тему: «Правовое обеспечение развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации: прошлое, настоящее, будущее».

Ее участниками стали около 300 человек - депутаты, представители государственных и региональных органов власти, судейского, научного сообщества, эксперты. Со всей России прибыли делегаты от рыбопромышленных предприятий и колхозов. В рамках конференции выступили руководитель Фракции политической партии ЛДПР Владимир Жириновский, глава Росрыболовства Илья Шестаков, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, научный руководитель ВНИРО Михаил Глубоковский, заместитель председателя правления НО «Союз рыболовецких колхозов России» (Росрыбколхозсоюз) Петр Джунковский, ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон, председатель правления НО «Союз рыбопромышленников Севера» Владимир Григорьев, заслуженный работник рыбного хозяйства России, почетный гражданин Мурманской области Вячеслав Зиланов, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин и другие.

Основной темой конференции стала необходимость консолидации отраслевого сообщества и парламентариев и совместной работе по сохранению «исторического принципа» закрепления квот и решению задач. Кроме того, назрел вопрос и с реформированием правовой базы закона о рыболовстве.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, в течение минувших пятнадцати лет закон изменялся 30 раз: первоначально состоял из 53 статьей - сейчас их 83, внесено 812 поправок, 446 из которых носили очень серьёзный, и часто принципиальный характер.

Глава ВАРПЭ выделил четыре основных принципа, на котором основана позиция рыбацкого сообщества.

Во-первых, водные биологические ресурсы — это часть общенациональных природных ресурсов, поэтому обсуждение принципов закрепления ресурсов не является закрытой темой, но и не должно происходить за пять дней, как это было в апреле этого года. Во-вторых, водные биоресурсы относятся к предмету совместного ведения России и субъектов РФ, поэтому обсуждение принципов закрепления ресурсов должно происходить с обязательным участием региональных органов госвласти.

«Третий - обсуждение принципов закрепления водных биоресурсов и способов их использования должно происходить при обязательном участии рыбацкого сообщества и с учётом социально-экономических последствий всех принимаемых решений. И четвёртый принцип - важна стабильность принятых законодательных решений, неприемлема противоречивость и отмена только что принятых решений», - подчеркнул глава ВАРПЭ.

В свою очередь, в своем выступлении председатель профильного комитета Госдумы Владимир Кашин отметил важность борьбы с браконьерством и обновлению рыболовецкого флота и береговой инфраструктуры, значимость проделанной работы по восстановлению популяции водных биоресурсов, При этом спикер подчеркнул, что есть и нерешенные задачи, среди них - вопросы отраслевого образования и увеличения потребления рыбы.

Участники конференции поддержали предложение Владимира Кашина создать рабочую группу с участием членов Федерального Собрания РФ, рыбацких объединений, экспертов и ученых, которая займется анализом действующего отраслевого законодательства.