Конкурс идей: как «Металлоинвест» вдохнул новую жизнь в моногорода

Люди – живущие в небольших городах и работающие на крупных предприятиях – что важно для них? У них есть стабильная работа и неплохая зарплата, но если людям не уютно в городе, то они из него уезжают. Решающее значение имеют окружающая среда, качественное образование и здравоохранение, культурная жизнь, инфраструктура для отдыха и спорта. Чтобы удержать хороших специалистов, работодатель должен содействовать развитию комфортной городской среды.

Как это происходит? Рассмотрим на примере горно-металлургической компании «Металлоинвест».

ГРАНТЫ НА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ

...Старый Оскол и Губкин в Белгородской области, оренбургский Новотроицк и Железногорск в Курской области. Именно здесь находятся ключевые предприятия «Металлоинвеста», который уже не первый год проводят грантовый конкурс «Сделаем вместе». Ключевые задачи проекта — развитие наиболее значимых социальных проектов и повышения активности населения, способного воплощать в жизнь яркие идеи.

В конкурсе могут поучаствовать все желающие: некоммерческие организации и объединения, государственные и муниципальные учреждения, органы общественного самоуправления, просто инициативные граждане и группы людей, а также школьные проектные команды (команды, состоящие из одного взрослого и 3-х и более школьников 6-11 классов). Размер гранта — до 50 тысяч рублей на человека и до 150 тысяч на юрлицо или некоммерческую организацию.

Компания переходит к формированию долгосрочных программ пространственного развития территорий. Команда Металлоинвеста анализирует точки роста в городах, проблемные зоны, проводит консультации и исследования, и на основании полученной информации формируют предложения в общую повестку по развитию городов.

ВАЖНО!

Компания «Металлоинвест» в местах своего присутствия поддерживает развитие спорта и здорового образа жизни; культуру и народные традиции; патриотическое и духовное воспитание; помощь социально незащищенным слоям населения; развитие волонтерского движения; популяризацию семейных ценностей и поддержку материнства и детства; развитие городской среды и поддержку экологических проектов; развитие образования, научного и технического творчества, а также успешно стартовавшие проектов.

«ТЫ — СУПЕР!»

- «Металлоинвесту» удалось изменить ход жизни в Железногорске, - не стесняется на громкие слова председатель некоммерческой организации «Равенство» Анна Гущина.

У Анны ребенок с ментальными нарушениями. Девочка на улице может и крикнуть неожиданно, и сама с собой разговаривать. Соседство с такими детьми часто непривычно другим людям, которых принято называть обычными. Но это не значит, что детей-инвалидов необходимо прятать от общества. Именно поэтому Анна Гущина вместе с другими мамами развивают проекты, способствующие адаптации особенных детей в обществе. В одном кружке детки выжиганием занимаются и что-то бытовое крутят-пилят. В другом — рисуют. В третьем - занимаются баскетболом, ходят на каток.

- Мы участвовали в грантовом конкурсе с театром равных возможностей «Волшебный сундучок». Это была моя идея. Мне хотелось, чтобы общество изменило отношение к людям с инвалидностью, - пояснила Анна Гущина.

«Металлоинвест» помог театру с закупкой необходимого оборудования. Постановкой спектаклей занимаются мамы. Разумеется, совершенно бесплатно. Но это не сказывается на качестве материала. Театр пользуется успехом. Выступает в доме престарелых и в приюте, где живут здоровые дети. Все чаще предлагают выступить на общегородских праздниках. А на фестивале с участием инвалидов «Ты — Супер!» театр сорвал аншлаг.

И ДОБЫТЧИК, И ВОСПИТАТЕЛЬ

«Металлоинвест» развивает многие аспекты жизни в Железногорске. Мы упомянем лишь о тех, что связаны со здоровьем подрастающего поколения.

- Многие дети не умеют отжиматься, не знают, что такое приседание, боятся на скакалке прыгать, - делится наблюдениями руководитель проекта «Гири в школу» Александр Козлов. - Мы ходили по школам, пропагандировали здоровый образ жизни. В результате четыре года назад родился проект «Гири в школу», популяризирующий настоящий русский вид спорта.

Правда, идеологи проекта столкнулись с массой проблем. В том числе и с мифами о том, что гиревой спорт вредит здоровью подростка. Но это, разумеется, не так. Главное, чтобы школьник занимался с весом, соответствующим его физическому развитию.

- Благодаря «Металлоинвесту» начиная с 7 класса учащиеся четырех школ могут заниматься с гирями, - сообщил Александр Козлов. - Кроме того, мы организовали две бесплатные группы, где занимаются по 15 — 17 подростков.

Даже учащиеся могут выступить с предложениями по улучшению жизни школ. Фото: Пресс-служба компании "Металлоинвест"

Оживает в городе и уличное спортивное движение. В теплое время года в парках и на стадионах Железногорска прошла целая череда различных спортивных акций и соревнований. В том числе и не преследующих сиюминутных спортивных результатов.

Например, в разгар лета 2019 года в городском парке имени Никитина прошел семейный фестиваль «Папа зона».

- Мы хотим показать жителям города, что отец — главный воспитатель ребенка, - говорит организатор фестиваля «Папа зона» Владимир Тюфекчиев.

Железногорцы приходили на фестиваль семьями. Малыши лепили, рисовали и мастерили цветы из полиэтиленовых пакетов. В парке оборудовали огневой рубеж для стрельбы, установили баскетбольные кольца, между березками натянули сетку для бадминтона, организовали игру в дартс, площадку для гиревых состязаний (да, и «Гири в школу» тоже выступили). Все это — этапы спортивной эстафеты, которую папы должны были пройти вместе со своими детьми.

- В одном из конкурсов команды должны были забивать гвозди в бревно: сначала ребенок, а затем его папа, - говорит Владимир Тюфекчиев. - Разумеется, не у каждого мальчика или девочки получится забить гвоздь-«сотку», но папы им активно помогали в трудную минуту.

«ДОБРЫЙ Я»

«Металлоинвест» поддерживает общественно значимые проекты, стимулируя развитие волонтерского движения. О некоторых начинаниях коротко расскажем.

Пенсионеры Старого Оскола в этом году стали участниками проекта «За здоровьем легким шагом», разработанного городским Центром медицинской профилактики. Специально обученные специалисты проводили мастер-классы по скандинавской ходьбе, не забывая напоминать о необходимость вести здоровый образ жизни и не злоупотреблять алкоголем. Возникло желание проверить состояние здоровья? Это можно было сделать здесь же, в специальной палатке. Благодаря закупленному на средства гранта оборудованию медицинские работники измеряли уровень кислорода в крови, артериальное давление, холестерин, глюкозу. По результатам мини-обследования рекомендовали, к каким специалистам необходимо обратиться в последствии.

- Акция прошла на ура, потому что нам удалось приблизить медицину к людям, - сообщила заместитель главного врача по медицинской части Центра медицинской профилактики Старого Оскола Анна Гадецкая. - Планировалось 6 акций, но они прошли настолько удачно, что мы провели еще 4. Всего в ним приняло участие больше 2 тыс. человек. В 2020 году планируем не только продолжить проект, но и расширить его географию — на ближайшие к городу села.

В Новотроицке педагог дополнительного образования Станции юного техника Михаил Смолинский еще 2018 году выиграл грант на развитие «Детско-юношеской школы радиоэлектронного конструирования». Для этого закупили новые компьютеры и оборудование. Проводились ознакомительные занятия и олимпиады в школах и летних детских лагерях. По итогам года дети, которые регулярно занимались в школе, успешно выступили не только на городских, но и на всероссийских и международным научных олимпиадах.

- По итогам года мы разработали новый проект - «Интеллект будущего», который в 2019 году выиграл грантовый конкурс. На эти средства мы купили станки с числовым программным управлением, - отметил Михаил Смолинский.

В городе Губкин активно развивается молодежное волонтерское движение «Добрый я», который развивает проект «Добрый город». Добровольцы принимают участие практически во всех массовых мероприятиях. Высадили в центре города «Аллею Волонтера» - 30 саженцев березы. Сейчас ухаживают за ними. Проводят экологические акции по уборке лесопарковых и прибрежных зон. Иногда выходят убираться во дворы, когда дворники не справляются с нагрузкой.

Подросткам больше всего нравится акция «Накорми кота».

- Деньги мы не берем - горожане приносят корм, - сообщил руководитель волонтерского движения «Добрый я» Артем Назаренко. - В определенные дни мы кормим мурлык и пытаемся донести до людей мысль, что животных нужно заводить осознанно. С учетом объективной информации: кто за ними будет ухаживать, нет ли в семье аллергиков? А если завели, то не выбрасывать их на улицу.

ПАРТНЕРСТВО И ДОВЕРИЕ

Компания строит свои отношения с местными сообществами на основе нескольких принципов:

- Ключом к устойчивому развитию бизнеса является доверие сотрудников и жителей городов присутствия компании.

- Предприятие стремится улучшить жизнь людей. Успех компании во многом зависит от людей. Поэтому так важно вовлекать, заинтересовать и поддерживать интерес к устойчивому развитию.

- Отношения с местными сообществами, органами власти и региональными НКО стали более открытыми. Ежегодно компания приглашает разные заинтересованные стороны для общения, выпускает годовой отчет и отчет об устойчивом развитии.

- Компания постоянно стремится быть более прозрачной и понятной, показывая, что ее работа в области устойчивого развития является ключевым фактором роста бизнеса.

В 2018 году Металлоинвест запустил программу корпоративного волонтерства, в рамках которой сотрудники компании сами определяют значимые проблемы и помогают городу их решать.