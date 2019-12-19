2019-12-19T19:32:22+03:00
Происшествия

«Начали стрелять из автомата. Все попрятались за машины»: Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

По предварительным данным ранены несколько человек [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Неизвестный устроил перестрелку у здания ФСБ на Лубянке. По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу из автомата по сотрудникам полиции. Есть раненые.Неизвестный устроил перестрелку у здания ФСБ на Лубянке. По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу из автомата по сотрудникам полиции. Есть раненые.
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Неизвестный устроил перестрелку у здания ФСБ на Лубянке. По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу из автомата по сотрудникам полиции. Есть раненые.

- Около 18:10 мы вдруг услышали громкие выстрелы - это была автоматная очередь, как в кино, - рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды» сотрудник одного из учреждений, которые находятся рядом - на площади Воровского. - Мы все попрятались. Я потом подошел к окну. Очень много полиции. Сотрудники прячутся за машинами. Кто-то продолжает стрелять. Каждые несколько минут очереди продолжаются.Мы, конечно, никуда не будем выходить...

В пресс-службе московской полиции стрельбу в центре столицы пока не комментируют.

«Комсомолка» уточняет информацию.

Cтрельба возле здания ФСБ в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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