«Начали стрелять из автомата. Все попрятались за машины»: Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

Неизвестный устроил перестрелку у здания ФСБ на Лубянке. По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу из автомата по сотрудникам полиции. Есть раненые.

- Около 18:10 мы вдруг услышали громкие выстрелы - это была автоматная очередь, как в кино, - рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды» сотрудник одного из учреждений, которые находятся рядом - на площади Воровского. - Мы все попрятались. Я потом подошел к окну. Очень много полиции. Сотрудники прячутся за машинами. Кто-то продолжает стрелять. Каждые несколько минут очереди продолжаются.Мы, конечно, никуда не будем выходить...

В пресс-службе московской полиции стрельбу в центре столицы пока не комментируют.

«Комсомолка» уточняет информацию.