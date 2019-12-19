Стрельба у здания ФСБ в Москве: прямая онлайн-трансляция
На Лубянке в Москве неизвестный открыл огонь прямо у здания ФСБ. Как сообщил источник kp.ru, мужчина пришел с автоматом, ранил несколько человек, после чего забаррикодировался в здании. Он продолжает отсреливаться. При этом не известно, какие требования выдвигает злоумышленник, о своих мотивах он не сообщает.
К месту ЧП стянуты спеслужбы, спасатели и медики. Ликвидировать неизвестного стрелка пока не удалось.
Cтрельба возле здания ФСБ в Москве. Прямая трансляция .Возле здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Есть раненые и погибшие. На месте ЧП работает спецназ
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Стрельба у здания ФСБ на Лубянке»