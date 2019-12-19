2019-12-19T19:32:53+03:00
Происшествия

Стрельба у здания ФСБ в Москве: прямая онлайн-трансляция

Есть раненые и погибшие [видеотрансляция]
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Очевидцы делятся в соцсетях видеокадрами с перестрелкой в центре Москвы.Очевидцы делятся в соцсетях видеокадрами с перестрелкой в центре Москвы.
Изменить размер текста:

На Лубянке в Москве неизвестный открыл огонь прямо у здания ФСБ. Как сообщил источник kp.ru, мужчина пришел с автоматом, ранил несколько человек, после чего забаррикодировался в здании. Он продолжает отсреливаться. При этом не известно, какие требования выдвигает злоумышленник, о своих мотивах он не сообщает.

К месту ЧП стянуты спеслужбы, спасатели и медики. Ликвидировать неизвестного стрелка пока не удалось.

Cтрельба возле здания ФСБ в Москве. Прямая трансляция .Возле здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Есть раненые и погибшие. На месте ЧП работает спецназ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Стрельба у здания ФСБ на Лубянке»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Путина проинформировали о стрельбе на Лубянке
На Лубянку прибывают взрывотехники
Подозреваемый в стрельбе на Лубянке нейтрализован
Из-за стрельбы в Москве перекрыли движение у Лубянки
Пострадавших в перестрелке у здания ФСБ в Москве забрала скорая, случайно проезжавшая мимо
В перестрелке у здания ФСБ в Москве погибли два человека
Появилось видео с места стрельбы в Москве
Катер с туристами врезался в яхту у Пхукета: пострадали 12 человек
В Москве неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ
Муж и жена прожили 70 лет в браке и умерли с разницей в 20 минут
В Армении 11 человек пострадали после обрушения пола в здании военкомата
Французский футболист оформляет российское гражданство ради Евро-2020
Адвокат Голунова рассказал о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских
Путин напомнил Украине о долге в три миллиарда долларов
Президент согласился убрать оговорку «подряд» из статьи Конституции о президентских сроках
Голикова назвала причины социального сиротства