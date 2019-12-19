Звезды скупили шубы-чебурашки: Валерия, Гагарина, Литвинова, Тотьмянина теперь носят эко-мех

Теплая зима благосклонна к новой моде: натуральные шубы знаменитостей все чаще пылятся в гардеробных, пока они щеголяют в легких, модных и удобных шубках из искусственного меха.

Ждите января!

Топ-стилист Анвар Очилов рассказывает kp.ru почему звезды в этом декабре поголовно нарядились в шубы из эко-меха: «Уже второй год как наши звезды постепенно приобщаются к мировому тренду: отказываются от натурального меха в пользу искусственного, который можно и модно носить и зимой, и весной, и осенью. Среди этих шубок можно найти модели на любой вкус, выбирать текстуру меха. В 2020-м актуальны изумрудные, желтые шубки, и верхняя одежда с леопардовыми принтами и натуральными бежевыми оттенками. Мировые бренды: такие как Chanel, Stella McCartney, Michael Kors, Gucci больше не используют натуральный мех в производстве вещей».

Средняя стоимость шубки из эко-меха до колена от 20 до 50 тыс.руб. Если это известный бренд то цены в три раза выше. Но лучше дождаться января и скидок, чтобы приобрести товар по выгодной цене.

Модницы и их «чебурашки»

Дарья Повереннова

Актриса рассказывает о своей обновке, которая вызывает у нее ассоциации с героем известного мультфильма: «Эта шубка из искусственного меха называется «чебурашка». Этого героя нашли в коробке из-под апельсинов, помните?»

dpoverennova Дарья Повереннова в чебурашке .

Эти «чебурашки» выглядят как игрушечные: слегка неуклюжий объемный крой и конфетные цвета превращают женщин в объемных неваляшек. Поэтому позволить себе такой крой, как у Дарьи могут только очень стройные дамы. Чебурашками шубы назвали из-за того, что они сшитые из материалов, напоминающих те, из которых шьют детские игрушки.

Анна Хилькевич

Длинные яркие «чебурашки», как у Анны Хилькевич, стройнят - главное покупайте шубы немного больше, чем требует ваш размер - сразу увидите в зеркало, как стали худее.

annakhilkevich Длинные яркие чебурашки , как у Анны Хилькевич, стройнят.

Стилисты советуют носить их с массивными кроссовками, ботфортами со сборкой и грубым ботинками на тракторной подошве.

Валерия

Певица в восторге от этой новой шубки, которую назвала «потрясающей чебурашкой»: «У меня ощущение, что мы нашли друг друга!»

valeriya Валерия в восторге от этой новой шубки, которую назвала потрясающей чебурашкой .

Валерия в плюшевой шубке с анималистичным принтом выбрала идеальное сопровождение для него. Леопардовые шубки чувствуют себя королевами на подиуме или на прогулке в окружении вещей в стиле 60-х: в черной мини-юбке или шортах, ботинках «челси» или в «казаках», длинные сапоги также подходят.

Полина Гагарина

Певица удачно приручила «звериный окрас». Идеальный головной убор для такого полушубка - шляпа или берет. Различные вариации леопарда рекомендуют сочетать с черными джинсами или плотными колготками и ботинками в байкерском стиле.

gagara1987 Полина Гагарина удачно приручила звериный окрас .

Рената Литвинова

У актрисы шуба из эко-меха необычного окраса - «крупный леопард». С такими полушубками носят минимум аксессуаров, и как Рената Литвинова делают акцент на длинные и стройные ноги.

renatalitvinovaofficiall С такими полушубками носят минимум аксессуаров, и как Рената Литвинова делают акцент на длинные и стройные ноги.

Если мелкий принт стройнит силуэт, то крупный узор зрительно укрупняет. Теперь и российские бренды шьют уютные плюшевые шубы на любой вкус и кошелек. Те времена, когда в гардеробе модниц была одна дорогая шуба из соболя, рыси и норки - в прошлом. Теперь - по цене одной натуральной шубы можно взять пять разных из эко-меха.

Татьяна Тотьмянина

Фигуристка и сама носит эко-мех, и дочек нарядила по моде. Детские шубки, как и для взрослых, шьют из качественного полиэстера с примесью шерсти и вискозы.

tatianatotmyanina Татьяна Тотьмянина и сама носит эко-мех, и дочек нарядила по моде.

Татьяна Тотьмянина знает, что ее девочки очень подвижные, а одежда из эко-меха легкая - в ней детям удобно. Да и взрослым тоже. И химчистка таких шуб дешевле, чем натуральных.