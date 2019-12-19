«Никаких чипсов, суши и слабосоленой рыбы» : Диетолог объяснила, как постройнела пышка Пугачева

Годами Алла Пугачева сражалась с лишним весом, изнуряя себя диетами.

Алла Пугачева до похудения.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

По словам бывшего мужа Аллы Борисовны Александра Стефановича, в советские годы Пугачева даже лежала в клинике, где худела под присмотром врачей.

- Чтобы привести ее в форму перед важными съемками или выступлениями, я ее клал в Институт курортологии на Новом Арбате, - вспоминает Стефанович.- И там довольно успешно боролись с помощью диеты и физиотерапии с лишним весом, она сразу же приходила в форму. Ей там препараты давали, они стабилизировали ее вес.

То на две недели помещал Аллу туда, а то и месяц она там лежала. В среднем теряла около 10 кило. Там хороший институт был, лечились разные партийные шишки. Правда, они лечились бесплатно, а я давал каждый раз взятку, чтобы Аллу туда пристроить.

alla_orfey Получила огромное удовольствие .Фильм "ЛЕД",просто прелесть.!!! Спасибо!!!

Однако вес со временем возвращался. Сейчас же (лет пять назад, наверное) Алла Борисовна феноменально постройнела и держит вес.

Как ей это удается? Подруга певицы бизнесвумен Алина Редель рассказывает, мол, Пугачева перестала есть соленое, сладкое и делает раз в неделю разгрузочный день.

- Судя по всему, Алла Борисовна придерживается не диеты, а здорового питания, - объясняет «КП» диетолог Надя Шарк. - Так как слово «диета» часто ассоциируется с сильным ограничением, а здоровое питание с осознанным выбором полезных продуктов для отличного самочувствия.

Диетолог Надя ШаркФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алла Борисовна выбрала бессолевое питание. И это верное решение.

Слишком много соли в рационе быть не должно, так как она задерживает жидкость в организме. И если регулярно употреблять большое количество соленых продуктов, то повышается артериальное давление, возникают болезни почек, нарушается обмен кальция.

Звездный диетолог считает, что Пугачева сбросила вес, поскольку отказалась от слабосоленой рыбы и чипсов.

alla_orfey Куда бы рвануть пока дети спят,а муж на работе?

- Сейчас очень распространена слабосоленая рыба. По ежедневным отчетам своих клиентов в первые дни работы, я вижу, что она у многих в рационе, -говорит наш эксперт Надя Шарк.-Плюс многие любят суши с соевым соусом, который достаточно соленый.

Где еще содержится соль: чипсы, консервированные оливки, промышленные соусы (например, тэрияки, соевый соус, кетчуп), колбасы, ветчина, сосиски, куры гриль, сыры,семечки с солью, сухарики, корейские салаты, готовые магазинные салаты, соки из пакетов, особенно много соли в томатном, т.к. соль выступает консервантом, консервированная кукуруза/горошек/фасоль, готовые специи с солью, соленья. Эти продукты точно нужно убрать из рациона или сильно сократить их количество, если вы хотите похудеть.

alla_orfey Ах,если... Солнце в небе это очень,очень хорошо!

Рекомендация по количеству соли в день:

при снижении веса - 2 г

для сохранения веса - 4 г (чайная ложка без горки).

А лучше употреблять морскую гималайскую соль.