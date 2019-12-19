Лариса Удовиченко вернулась на экраны с новым молодым лицом

Поклонники Ларисы Удовиченко счастливы - после долгого перерыва актриса вернулась на экраны: ранее Лариса Ивановна отказывалась от съемок и сценариев, интервью. Но последнее время она соглашается на участие в некоторых проектах. Возможно это связано, в том числе, с ее внешним преображением.

Сейчас ее можно увидеть на Пятом канале в «Барсе» – это адаптация известного сериала «Касл». В сериале Удовиченко в роли матери главного героя. Так как Лариса Ивановна из более 120 своих актерских работ обожает «Дашу Васильеву. Любительницу частного сыска», то и теперь она решила сняться в долгоиграющем детективе.

64-летняя Лариса Удовиченко играет актрису свою ровесницу - модницу, которая выглядит гораздо моложе своих лет, ведет активный образ жизни. Удовиченко наряжается, демонстрирует отличную фигуру, а ее лицо часто берут крупным планом - кожа позволяет. Мимические морщинки у Удовиченко совсем не выдают реальный возраст, овал лица подтянут, как в 45 лет.

Лариса Ивановна играет мать Алексея Чумакова. Фото — Пятый канал

Пластический хирург, изучив несколько серий «Барса», сообщили нам свой вердикт: «Никакой пластики у Удовиченко не было, исключительно современные косметологические процедуры - аппаратные и инъекции. Сейчас нехирургическое омоложение дает отличные результаты. Не всем оно помогает - в запущенных случаях не спасет. Но, когда женщина следит за собой, то косметология работает эффективно». Причем, «уколы красоты» сделаны настолько удачно, что мимика актрисы сохранена и она выглядит естественно.

Сама Удовиченко не скрывает: «Ботокс, рестилайны (инъекционный препарат для заполнения морщин, заломов, складок кожи - прим. Авт.), инъекции против морщин, косметические процедуры, массажи, талассотерапию - применяю».

Фото: Личная страница в соцсети

Причем, актриса не допускает, чтобы ее вес превышал 57 кг, ради этого соблюдает определенные ограничения в еде, но на жестких диетах не сидит. В общем, по свидетельству, коллег - мужчины до сих пор «головы сворачивают» в ее сторону.

Лариса Удовиченко живет насыщенной жизнью (много времени уделяет общению с дочкой), но держится подальше от жизни светской. Однако ее до глубины души тронула беда, которая случилась с актрисой Анастасией Заворотнюк. Лариса Ивановна в поддержку коллеге написала пост в социальных сетях: «Однажды Настя мне задала вопрос: «Лариса Ивановна, как вы так хорошо выглядите? В чем ваш секрет?» И я ответила: «Настя живи каждой минутой и всегда улыбайся!» И Настя пользуется моим советом до сих пор! Сегодня посетила церковь и помолилась за Настю и ее семью!»