Трупоеды пиарятся на теракте у Лубянки

Когда в нашей стране происходит трагедия, из каких-то гнилых подвалов выползает наружу вся нечисть. Сначала они клеймят силовиков: «Вы хотите нам запретить свободный интернет под видом борьбы с терроризмом!» А когда беда случилась, они же пишут: «Провал! Почему допустили боевика!»

И в этот страшный вечер все повторилось. Как под копирку. Вот просто почитайте их послания.

Якобы политик Алексей Навальный:

«Делайте ставки, сколько еще минут пройдут, прежде, чем путинским информационным свинобомжам спустят темник о том, что обсуждение полнейшего провала спецслужб это - «пиар на крови».

И еще от него:

«В Москве идет перестрелка с использованием автоматического оружия. Но вы не переживайте, проклятые 90-е кончились».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750725" frameborder="0"></iframe> Момент стрельбы у здания ФСБ попал на видео.Очевидцы происшествия сняли на видео мужчину, лежащего около проезжей части и то, как несколько человек затаскивают его в машину скорой помощи

Когда-то анонимный канал Сталингулаг. Оказалось, его ведет Александр Горбунов:

«Сейчас выяснят, что у нападавшего на здание ФСБ был установлен телеграм, а по вечерам он смотрел ютьб и ***** (конец, - ред.) вашим интернетам. Не зря учение по изоляции рунета назначили на 23 декабря».

Дальше. Один из публичных лидеров Либертарианской партии Михаил Светов:

«Сажали активистов, а проспали террористов. Оказалось, что слежка и устрашение помогает против людей, которые замахиваются пластиковым стаканчиком, но совсем не защищает от тех, кто реально представляет опасность».

Потом Оля-Конституция (студентка, прославившаяся на оппозиционных митингах) пыталась устроить провокацию на месте теракта. Хотела прорвать оцепление из силовиков. Ей люди в форме четко говорят:

«Девушка, проходите, пожалуйста. Сейчас опасная ситуация. Проходим в сторону метро. Проходим и не рассуждаем».

Затем выталкивают прочь. А как с ней должны поступить. Пропустить? Если Оля-Конституция словит там пулю своей дурной башкой, эти же трупоеды кинуться обливать помоями «товарищей полковников».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750711" frameborder="0"></iframe> Момент ликвидации одного из напавших на здание ФСБ.

Просто у них патологическая ненависть к людям в погонах. На своих оппозиционных сходках любят кричать: «Мусора позор России!»

Нет, позор — это вы. Те, кто устраивает подобное глумление в соцсетях. Эти ребята-космонавты кинулись под пули. Минимум один человек погиб. За пару минут выгнали всех прохожих из зоны обстрела. Чем «силовики» отличаются от нас? Их дома ждут жены, дети. У них тоже есть любящие мамы, которые каждое их дежурство про себя молятся — абы чего не случилось. Это не роботы-полицейские из блокбастера. А наши простые парни.

Именно благодаря силовикам этому выродку с автоматом не дали убить ни одного гражданского. Только ребята в погонах окропили московские улицы своей кровью. Ради нас. Ради наших жизней. Вы это вспомните, когда заведете на своем шабаше очередную кричалку: «Мусора позор России!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750712" frameborder="0"></iframe> Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

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