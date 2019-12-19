ФСБ официально сообщили о погибшем в перестрелке на Лубянке
В ФСБ официально подтвердили смерть одного из сотрудников спецслужб в результате перестрелке в центре Москвы на улице Большая Лубянка. По их данным, проникновения в здание силового ведомства не было. Злоумышленники не прошли дальше приемной.
- Около 18:10 трое с автоматами ворвались приемную в доме 23 по улице Кузнецкий мост. В перестрелке с охраной здания они получили ранения. Выбежать смог только один из бандитов. Он добежал до площади Воровского, где в перестрелке убил сотрудника ГИБДД, и попытался скрыться в Фуркатовском переулке, где через час был ликвидирован сотрудниками ФСБ, которые охраняли соседнее здание, - сообщили "Комсомолке" в ФСБ России.
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ИСТОЧНИК KP.RU