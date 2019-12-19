Очевидец перестрелки на Лубянке: «На нас орал мужик в каске. Убегайте, тут война. А то вам пулей снесет голову»

На Лубянке возле здания ФСБ произошла перестрелка. Подробности ЧП пока неизвестны. По предварительной информации, есть раненые и погибшие.

Cтрельба возле здания ФСБ в Москве. Прямая трансляция .Возле здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Есть раненые и погибшие. На месте ЧП работает спецназ

В опасной зоне оказался один из москвичей Ярослав. Он гулял в центре столице в это время. Парень рассказал «КП», что же там произошло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750666" frameborder="0"></iframe> Кадры из видео очевидца стрельбы, снятого в кафе в центре Москвы.

- Мы шли с девушкой по Кузнецкому мосту в сторону Лубянки. Хотели посмотреть, как украшена Москва к Новому году, - рассказывает очевидец. - Послышались звуки выстрелов. Я думал, это ремонтные работы. Отбойный молоток или что-то в этом роде. Но звуки выстрела ни с чем не спутать. Впереди я увидел, что все перекрыто. Мигалки. Прижимаются к машинам полицейские. ДПСники отстреливаются. Видимо, стрельба давно шла. К нам подбегает мужик в каске и бронике. Орет благим матом: «**** (уходите, - ред.) отсюда. Сейчас рикошетом башку снесет! Тут война» Мы не стали оставаться. Пошли в сторону метро.

- Около 18:10 мы вдруг услышали громкие выстрелы - это была автоматная очередь, как в кино. Мы все попрятались. Я потом подошел к окну. Очень много полиции. Сотрудники прячутся за машинами, - рассказал нам сотрудник одного из учреждений.