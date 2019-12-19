«Мы остались вдвоем, и он попросил раздеться»: Нюша шокировала откровениями о домогательствах известного продюсера

29-летняя Анна Шурочкина, она же певица Нюша и дочь экс-участника «Ласкового мая» Владимира Шурочкина, за много лет в шоу-бизнесе не была замечена ни в каких скандалах. Тем более в последнее время - артистка счастливо замужем, воспитывает годовалую дочь и всячески поддерживает образ достойной жены и матери. Но, видимо, настало время громких признаний: певица решила рассказать, что ей пришлось пережить в детстве, столкнувшись с продюсером-педофилом. В интервью Ютубе-каналу «Ходят слухи» Нюша вспомнила события начала «нулевых», когда ей было 12-13 лет.

- Я тогда уже сама писала песни. А у папы сложилась тяжелая ситуация, он потерял свою студию, - поделилась певица. - И так как для меня он всегда хотел самого лучшего, то стал сам ходить по продюсерам, предлагая им мой материал. У нескольких из них впоследствии я проходила мини-кастинг. И однажды произошла ситуация, о которой я хочу рассказать, чтобы другие девочки, приходя в шоу-бизнес, не попадали в эту ловушку. Один такой человек, к которому мы с папой приехали в офис, попросил отца оставить нас наедине, чтобы посмотреть, как я веду себя без взрослых. Мы провели вдвоём несколько минут - сначала просто разговаривали, а потом он попросил раздеться. Я знала, что на кастингах девочки раздеваются до купальников, чтобы оценили их фигуру. Но он попросил догола - снять кофточку и нижнее белье.

При этом, по словам певицы, продюсер-извращенец всячески уверял, что она может ему доверять: «Представь, что я доктор».

- Я была очень растеряна, и подумала, что наверное, так надо, - призналась Нюша. - И хотя он пальцем до меня не дотронулся, а просто смотрел, то, что произошло, было мне очень неприятно. Я долгое время хранила это в себе. Но потом все же призналась папе, он был в шоке. Я не знаю, что происходило дальше, но это обернулось для меня серьезными психологическими расстройствами, с которыми я, к счастью, уже справилась.

На вопрос ведущей, продолжает ли сейчас этот человек работать, певица ответить не смогла. Но отметила, что в тот момент (2002-2003 годы) у него было несколько проектов и это был популярный продюсер. После того случая продюсированием Нюши занимался только ее отец.