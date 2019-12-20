Лучшее российское шампанское к Новогоднему столу: рейтинг Роскачества

Игристые вина или шампанское, как мы привыкли их называть – не только самая праздничная, но и самая универсальная категория. К российскому новогоднему столу с его разнообразием – от тарталеток с икрой и салата оливье до заливной рыбы – вообще сложно предложить лучшую «пару», чем игристые вина.

Уже традиционно накануне новогодних праздников Роскачество представляет рейтинг игристых вин, выпущенных из российского винограда (до 1000 рублей за бутылку). Исследование проведено в рамках «Винного гида России», который создан Роскачеством совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России. Для дегустационной оценки закупили 129 образцов игристых вин из российского винограда. В составе дегустационной комиссии были не только российские, но и зарубежные эксперты, судьи международного уровня. Более двух третей (72%) исследованных игристых вин получили высокие оценки.

В рейтинг вошли игристые вина из традиционных регионов с более чем столетней традицией производства – Крыма, Севастополя, Краснодарского края. Открытием этого года стали недорогие игристые вина из Дагестана, занявшие одну из высоких позиций в исследовании. И, кстати, недорогие — вовсе не плохие (см. рейтинг лучших).

Рейтинг игристых вин от Роскачества

Лучшие из лучших

1. Полусухое розовое «Мысхако», произведенное из винограда сорта Пино Нуар, выращенного на территории Краснодарского края (кстати, и самое недорогое — 300 рублей).

2. Российское шампанское брют белое «Дербентской винодельческой компании», произведенное из винограда сортов Шардоне, Рислинг, Совиньон Блан (также стоит всего 300 рублей).

3. Крымское полусладкое белое от «Золотой балки», произведенное из винограда сортов Мускат белый, Мускат Янтарный.

Лучшие среди недорогого брюта

1. Игристое вино «Дербентское» «Дербентской винодельческой компании».

2. Вино ТМ Inkerman производства Агрофирмы «Золотая балка».

3. Игристое вино Фанагория Blanc de Blanc.

4. Игристое белое «Аристов» компании «Кубань Вино».

5. Белый брют «Балаклава» от Агрофирмы «Золотая балка».

Лучшие среди выдержанных

1. Белое брют Victor Dravigny компании «Абрау-Дюрсо» 2016 года.

2. Белое экстра-брют «Шато Тамань резерв» 2017 года урожая.

3. «Новый Свет» урожая 2012 года. Это вино получило высокую оценку за сложное в техническом отношении создание красного полусладкого игристого вина классическим методом (красных игристых вин в рейтинге оказалось всего три).

Лучшие полусухие и полусладкие

1. Полусухое игристое розовое вино «Мысхако» от одноименной винодельни из Новороссийска (лучшее среди всех исследованных вин).

2. Мускатное жемчужное вино ЗБ от винодельни «Золотая Балка».

3. Полусладкое белое вино «Шато Тамань» от компании «Кубань Вино».

4. «Анжелика Варум. Молодое» от компании «Мильстрим. Черноморские вина». Это вино сухое, но в нем есть немного сахара, поэтому эксперты отнесли его к более сладким винам.

5. ЗБ Вайн Москато, полусладкое розовое вино от «Золотой Балки».

Самые недорогие среди лучших

Шампанские вина «Леонсия», брют белое и полусладкое белое, от ООО «Кубань-Вино». Закупочная стоимость образцов составила по 164 руб. за единицу товара.

КСТАТИ

О чем расскажет этикетка

- Изучая этикетку игристого вина, необходимо обратить внимание на само наименование напитка. Если на лицевой части этикетки нет надписи «игристое вино» или «российское шампанское», переверните бутылку и прочтите мелкий текст на контрэтикетке. Перед вами может быть «винный напиток газированный», в котором вина в лучшем случае половина объема, а все остальное – вода и ароматизаторы. Внешнее сходство с игристым вином (форма бутылки, фольга, специальная пробка с проволочкой – мюзле) часто вводит покупателей в заблуждение, а невысокая цена побуждает к покупке. Если к названию «игристое вино» или «жемчужное вино» добавлены слова «защищенного географического указания (ЗГУ)» или «защищенного наименования места происхождения (ЗНМП)», значит, вино изготовлено из винограда конкретного региона в границах Российской Федерации, – поясняет Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.