«Самая красивая Снегурочка»: Гузеева в обтягивающих леггинсах выглядит на 20 лет моложе

На всех телеканалах страны наступила горячая пора: в эти в столице снимают новогодние шоу. Телезрители увидят их ночью 31 декабря, ну а пока что Лариса Гузеева в Инстаграме поделилась кадрами, запечатлевшими рабочие моменты съемок. В новогоднем шоу Первого канала Лариса перевоплотилась в Снегурочку. Пару ей составил ее давний друг и коллега Дмитрий Нагиев.

Гузеева опубликовала видеоролик, в котором они позируют вместе с Нагиевым на съемочной площадке, и показала несколько фото.

Поклонники считают, что Лариса выглядит на 20 лет моложе. Фото: кадр видео.

- Да, я не белая и не пушистая! Ну и какая я Снегурочка! Но! Я могу над собой посмеяться! - сообщила Лариса. - Дима невероятный, большой Артист! Горжусь и счастлива иногда поработать вместе.

_larisa_guzeeva_ Да, я не белая и не пушистая! Ну и какая я Снегурочка! Но! Я могу над собой посмеяться!

Для съемок 60-летняя телеведущая нарядилась в короткую белую шубку и пушистую шапочку. Образ дополнили облегающие черные леггинсы и угги с золотыми пайетками. Поклонники тут же отметили, как невероятно молодо выглядит ведущая программы «Давай поженимся!». Лариса сильно похудела, и облегающие брюки подчеркнули ее стройные ноги. Не так давно она сменила блонд на привычный всем темный цвет волос и снова стала брюнеткой. Белая шапочка выгодно оттенила ее локоны, а алая помада на губах добавила яркости.

В комментариях под снимками Ларисы подписчики пишут, что она выглядит на 20 лет моложе и называют ее самой красивой Снегурочкой. По мнению подписчиков, темный цвет волос идет Гузеевой гораздо больше, чем блонд. «Секси Лариса»; «Оба красавцы, харизма так и прет»; «Красивейшая Снегурочка»; «Умница! Ловкая такая, супер!» - пишут они в комментариях.

Обтягивающие леггинсы подчеркнули, как похудела телеведущая. Фото: Инстаграм.

В Инстаграме телеведущая рассказывала, как продвигается ее борьба с лишним весом. Лариса сбрасывала килограммы под присмотром специалистов детокс-клиники. По словам телеведущей, у нее самой не хватало силы воли держаться.

- Нужно признаться, что мне одной не получается сбрасывать вес. Это моя проблема. Конечно, она напрямую связана с нервами, - жаловалась Гузеева подписчикам.

Лариса твердо настроилась на победу над лишним весом и проявила силу воли.

- Желаю настроиться на то, что мы начнем сбрасывать эти жиры ненавистные, - рассказывала Гузеева. И ей это удалось: телеведущая заметно постройнела.