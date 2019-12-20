Про Лизу, которая так сильно хотела сохранить брак, что чуть не развелась

Все началось с безобидной статьи в интернете, которую Лиза опрометчиво прочла, пока ждала мужа Сашу с работы. Статья называлась «Пять признаков того, что твой брак скоро распадется». Зачем Лиза начала ее читать, она объяснить не могла, ведь до того момента у нее в семье все было нормально. Но, видно, не зря Еву изгнали из рая, любопытство Лизы тоже сыграло с ней злую шутку. Ведь через пять минут она уже не сомневалась: ее брак находится в серьезной опасности.

В статье сообщалось, что, если муж все время где-то пропадает, не дарит подарков, не спрашивает, счастлива ли ты, вовремя не отвечает на звонки и не замечает твоего нового платья, пиши пропало. Наверняка нашел другую и обдумывает план побега. Сашка и впрямь стал больше работать и уделять Лизе меньше времени, ему было наплевать на новые занавески и тарелки, да и подарки она давно покупала себе сама.

Лиза не подумала, что, следуя этой логике, на грани развода у нас находятся 98 процентов семей, но твердо решила спасти свою.

На помощь снова пришел интернет и популярный чудо-курс «Стань идеальной женой за 21 день». Автор курса - молодой симпатичный мужчина - клятвенно обещал, что муж ради нее начнет сворачивать горы, приносить домой охапки цветов и даже зарабатывать на шубу и Мальдивы. О таких крайностях Лиза не мечтала, ей было достаточно заставить его выносить мусор и не разбрасывать вещи где попало. И она записалась на обучение.

Надо было трогать мускулы и смеяться

Тренер счастливых отношений выглядел очень убедительно, хотя больше смахивал не на семьянина с 20-летним стажем, а на смазливого жиголо из ночного клуба. Его рубашка была призывно расстегнута на груди, на запястье блестели золотые часы, и всем своим видом он говорил: «Я научу тебя, как с нами обращаться, дурашка».

С первых же дней на курсе Лизу призвали «много работать», и, надо сказать, это была первая работа в ее жизни, за которую приходилось еще и платить. Она еще подумала: вот было бы здорово, если бы в будущем на вопрос «Кем ты работаешь?» можно было отвечать: «Я работаю над отношениями».

Работа заключалась в смещении фокуса внимания с отсутствия секса и маленькой зарплаты на то, какой Сашка интересный собеседник и отличный исполнитель песни «Единственная моя». Требовалось перестать выражать недовольство мужем и начать превозносить те немногие таланты, которые он имел.

Еще нужно было почаще трогать мускулы супруга со словами восторга: «Какие они большие!», смеяться над его шутками и надевать к ужину футболку его любимой спортивной команды.

Муж думал, я попала в секту

- Когда я впервые проделала это «упражнение» и вышла на кухню в майке «Спартака», непрерывно хохоча, муж сразу спросил, что случилось, и на всякий случай убрал со стола нож, - рассказывала потом Лиза. - Но я не сдавалась: гладила его тощие руки, повторяя, что он такой сильный и мужественный... Еще сказала, что ради семьи готова пойти на что угодно, даже на футбол. Тут уж Саня не на шутку перепугался и спросил, не разбила ли я машину и не попала ли в секту.

Надо ли говорить, что через 21 день Лиза так и не дождалась Мальдив с цветами, но заработала настоящую паранойю. И если еще недавно Саша казался ей прекрасным мужем и интересным человеком, теперь она прислушивалась к каждому слову супруга, всматривалась в его взгляд и принюхивалась к рубашкам. Все думала найти подтверждение его изменам и вранью. Стала даже проверять его СМС, чего раньше никогда не делала. Однажды Саша схватил ее за руку и не на шутку разозлился.

- Он начал кричать, что целыми днями работает как проклятый, а я от скуки схожу с ума и ищу, к чему бы придраться, - жаловалась Лиза. - Пришлось признаться и рассказать про курс по спасению семьи. Мы не разговаривали неделю, настолько сильно он на меня обиделся. Я уже думала, что до развода дойдет.

Найти бы того эксперта...

Саша даже порывался найти того эксперта по отношениям и провести с ним «индивидуальный обучающий сеанс», чтобы больше не разрушал чужие семьи. Ведь до того момента их с Лизой жизнь была безоблачной: она сидела дома и делала украшения из натуральных камней, он работал в офисе и обеспечивал тыл. В следующем году они подумывали стать родителями, снять дачу на природе... Казалось бы, живи и радуйся, чего еще не хватает для счастья?

Но так уж мы, люди, устроены: нам всегда мало, хочется чего-то большего, идеального... В итоге получается, как в поговорке - «лучшее - враг хорошего». Так, может, и не нужно было пытаться улучшить и так хорошие отношения? И искать подвоха там, где его нет, тоже? Ведь настоящее семейное счастье - это не только наличие хорошего супруга рядом, это еще и умение самому наслаждаться жизнью и проживать каждый день с радостью, не обращая внимания на советы психологов и коучей.

Ну а для Саши эта история тоже стала уроком: теперь он ежедневно говорит Лизе, как сильно ее любит, и на всякий случай проверяет, не поменяла ли она занавески. Ну и в спортзал начал ходить - на случай, если жена еще раз захочет потрогать его крепкие мышцы. Так что даже из такой дурацкой ситуации, оказалось, можно извлечь некоторую выгоду.