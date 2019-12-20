Половина детей Брэда Питта отказались прийти на его 56-летие

Брэд Питт отметил день рождения: 18 декабря актеру исполнилось 56 лет. Свой праздник Брэд провел в узком кругу. Артист отпраздновал день рождения в своем доме в Лос-Анджелесе вместе с детьми. Правда, не все наследники пришли в этот день поздравить папу. Питт смог встретиться только во своими тремя младшими детьми – 13-летней Шайло и 11-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Старшие приемные дети - 18-летний Мэддокс, 16-летний Пакс и 14-летняя Захара - не пришли к нему на день рождения, хотя Брэд приглашал и их.

По словам источника из окружения артиста, трое младших детей в день рождения Питта пришли к нему домой и проведи с отцом несколько часов. Детей сопровождал телохранитель, который затем отвел их обратно домой к Анджелине Джоли. Инсайдер также рассказал, что Брэд увидится с детьми еще раз в канун Рождества. А вот само Рождество он встретит в одиночестве, без детей. Скорее всего, этот день актер проведет с друзьями. В это время все его шестеро детей будут отмечать Рождество с Анджелиной в ее доме.

- Брэд увидел их на свой день рождения и еще раз увидит в канун Рождества, - рассказал источник портала E! Online. - У них есть определенные традиции, они обедают вместе и обмениваются подарками. Они слушают музыку и просто тусуются. Брэду очень нравится делать это.

По словам окружения, Брэд не разговаривал со своим старшим сыном Мэддоксом уже больше трех лет после того, как они поссорились на борту частного самолета в 2016 году. После этого Анджелина подала на развод с мужем. Как уверяют источники, актриса всячески настраивала парня против отца, и теперь Мэддокс не хочет общаться с Питтом.

Старшие дети актера отказываются общаться с ним.Фото: EAST NEWS

- Мэддокс отгородился от отца. Для Брэда это огромная потеря, - рассказал инсайдер. - 15-летний младший брат Мэддокса Пакс также дистанцировался от Брэда за последние три года, но Брэд надеется, что сможет восстановить их отношения теперь, когда его старший сын учится в университете в Южной Корее.

Напомним, развод голливудской пары длился почти два года. Поначалу Анджелина не хотела давать экс-супругу опеку над детьми. Ради того, чтобы видеться с ними, Питт бросил пить и пролечился в Обществе анонимных алкоголиков. Брэд также посещал сеансы семейной психотерапии. Ему удалось получить опеку над детьми по принципу 50 на 50: половину времени дети проводят с ним, половину - с мамой. Но наладить отношения с Анджелиной Джоли актеру так и не удалось.