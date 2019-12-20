2019-12-20T18:16:56+03:00
Здоровье

Предновогоднее чудо: российские врачи спасли 7-месячную девочку с опухолью сердца

Уникальную операцию впервые в нашей стране провели кардиохирурги Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета
Анна НИКОЛАЕВА
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Операция длилась более 12 часов в условиях искусственного кровообращения. Фото предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского педиатрического университетаОперация длилась более 12 часов в условиях искусственного кровообращения. Фото предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского педиатрического университета
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До сих пор таких сложных операций младенцам в нашей стране еще не делали. Опасное новообразование в сердце у Виктории врачи обнаружили через месяц после ее появления на свет. За три месяца жизни опухоль увеличилась в два раза.

Родители обращались во многие российские клиники, но нигде не могли помочь. Врачи поясняли: у нас нет необходимого оборудования и опыта проведения подобных операций таким маленьким детям. В частности, девочка слишком мала для биопсии, то есть операции по изъятию кусочка ткани опухоли для определения диагноза (злокачественная она или нет). От этого зависит тактика лечения.

Между тем у Вики начались ухудшения. Появились нарушения сердечного ритма, угрожающие жизни.

- Вдруг у нас дома прозвучал спасительный звонок от Вероники Игоревны (Скворцовой, министра здравоохранения России. - Ред.). Она сообщила, что в Питере нашлась клиника – Санкт-Петербургский педиатрический университет, где берутся помочь нашей дочери, — рассказывает мама девочки Ирина Александровна. — Нас предупредили, что такая операция будет производиться впервые и заверили, что врачи сделают все возможное, чтобы дать малышке шанс.

Ребенка срочно перевели в кардиохирургическое отделение перинатального центра педиатрического университета. Бригада лучших детских специалистов впервые в России выполнила биопсию опухоли сердца у пациента такого маленького возраста. Также сделали еще ряд исследований, включая компьютерное 3D-моделирование сердца и опухоли в нем, чтобы отработать вмешательство от начала до конца.

Анализ показал, что опухоль является доброкачественной, но имеет злокачественное течение, рассказал руководитель кардиохирургической службы Педиатрического университета Андрей Нохрин. При этом опухоль проросла в межжелудочковую перегородку со стороны обоих отделов сердца, что создало особые сложности для ее резекции (удаления).

Операция длилась более 12 часов в условиях искусственного кровообращения. Врачи удалили более 50% опухоли со стороны правого желудочка. Со стороны левого желудочка устранить новообразование пока технически невозможно.Но проведенная операция позволила избавить девочку от большей части кардиологических симптомов, угрожавших ее жизни, обнадеживают специалисты.

Сейчас Вика переведена на самостоятельное дыхание. Врачи предполагают, что новообразование в сердце прекратит свой рост, и удаленного объема опухоли будет достаточно, чтобы ребенок вырос и хорошо себя чувствовал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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