2019-12-20T23:54:23+03:00
Звезды

«Зачем добивать тех, кто упал?»: Дане Борисовой пришлось огласить результаты анализов на наркотики

Неадекватное поведение телеведущей шокировало пользователей соцсетей
Елена ПЕТРОВА
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Неадекватное поведение телеведущей шокировало пользователей соцсетейНеадекватное поведение телеведущей шокировало пользователей соцсетейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Вот уже неделю имя подзабытой Даны Борисовой у всех на устах. Скандал с 12-летней дочерью обернулся вызовом полиции и «скорой» для ребёнка, из-за чего бывшему мужу телезвезды пришлось забрать девочку к себе. Всю заварушку Борисова активно транслировала в своём Инстаграме, и ее бессвязная агрессивная речь заставила многих усомниться в адекватности Даны. К тому же, 12-летняя Полина вслед за мамой разоткровенничалась с подписчиками в соцсетях, намекнув, что вернулись старые проблемы с наркотиками, и на днях Дана вновь отправится в реабилитационную клинику в Таиланде. Именно там 2,5 года назад по настоянию Андрея Малахова телеведущая излечилась от пагубной зависимости к запрещённым веществам.

Все неделю Дана повторяла, что готова сдать анализы на наркотики, но почему-то медлила, заставляя поклонников сомневаться в ней все больше и больше. И вот наконец момент истины настал: 20 декабря Дана Борисова сдала сразу три анализа на наркотики: кровь, мочу и волосы. Скрин результатов с крупной надписью «Наркотических средств и психотропных веществ не обнаружено» Борисова с гордостью опубликовала на своей страничке, не забыв упомянуть, что один лишь анализ крови обошёлся ей в 15 тысяч рублей. Всего же за подтверждение своей чистоты Дана заплатила 29 тысяч.

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Дане Борисовой пришлось огласить результаты анализов на наркотики
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- Люди, почему вы такие жестокие, злобные, а главное - любите добивать всех, кто упал??? - не смогла сдержать эмоций телеведущая. - У меня нет ответа на эти вопросы. Спасибо и тебе, любимая Полина, за всю грязь, которую получаю от тебя взамен на понимание и любовь...

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Судя по всему, мать и дочь изолированы друг от друга и общаются только с помощью СМИ и соцсетей. Несмотря на юный возраст Полины и хрупкую детскую психику, ее знаменитая мама всерьёз и во всеуслышание заявляет, что дочь завидует ее популярности. Сейчас Борисова пишет книгу о своей наркозависимости «Жизнь под кайфом», и по ее словам, получила несколько очень выгодных предложений о работе. Как уверяет Дана, она уже 2,5 года не притрагивалась к запрещенке, а в Тайланд летит на днях отдыхать, а не лечиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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