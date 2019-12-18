"Я на связи с наркологом": Дана Борисова разоткровенничалась о своем срыве

Третьи сутки имя Даны Борисовой не сходит с новостных лент. Все началось с того, что телеведущая заявила о том, что бывший муж Максим Аксенов забрал у нее 12-летнюю дочь Полину. Через некоторое время звездная наследница написала в блоге о том, что ее госпитализировали, а "у мамы вновь возникли старые и новые проблемы". А буквально несколько часов назад появилась информация о том, что у 43-летней блондинки случился срыв на фоне приема запрещенных веществ.

Дана Борисова в ближайшее время отправляется в Таиланд. На Самуи она прилетит 24 декабря и пробудет там до 6 января. Эффектная блондинка встретит в теплой стране не только Новый год, но приведет в порядок силы и пошатнувшееся здоровье. Ведь звезда в последнее время работает на износ.

"Я пользуюсь сейчас бешеной популярностью. Буквально нарасхват. Я красивая, желанная и прекрасно выгляжу. Потому все хотят со мной сотрудничать. В ближайшее время я подпишу многомиллионный контракт. Речь идет по-настоящему о сумасшедших деньгах. Не скрою, я поймала удачу за хвост", - похвасталась в разговоре с kp.ru Борисова.

Дана Борисова с дочкой, октябрь 2019 г.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дана также ответила на вопрос о своем самочувствии и прокомментировала слухи по поводу "ломки", которую якобы снимали вызванные ею врачи. "Я вас умоляю, - с улыбкой начала красавица. - Ну о чем вы говорите. У меня не было ломки. Я готова хоть сейчас сдать любые анализы. Врачей я не вызывала. Я на связи с наркологом, который занимается мной", - заверила теледива.

Что касается дочери, то Дана подтвердила информацию о том, что отец девочки Максим Аксенов забрал Полину к себе. "Да, в последнее время я действительно много работаю, сказывается усталость, но ничего такого не было, о чем судачат в прессе. Бывший муж живет в соседнем доме, поэтому сейчас ребенок с ним. А то, что она пишет у себя в соцсетях - ну, пусть пишет. Моя дочь мне завидует!", - резюмировала звезда.

Напомним, в минувшие выходные Дана Борисова пережила сильный стресс. Она рассказала, что к ней в квартиру заявился бывший муж Максим Аксенов с полицией и врачами. Он забрал у ведущей дочку. Полина заявила, что была госпитализирована в детскую больницу. Дочь Даны не стала рассказывать, что на самом деле произошло, чтобы "не делать маме хуже".

Прокомментировал ситуацию и нарколог, у которого наблюдается Борисова. Доктор объяснил, что у Даны Борисовой эмоциональная дисрегуляция. Дана неоднократно говорила о своем биполярном расстройстве. Она принимает препараты и потому не всегда справляется с эмоциями. Именно этим и можно объяснить странные сообщения, которые оставляла в блоге телезвезда.