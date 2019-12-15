"Наркоманка с залитыми глазами": бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

В жизни Даны Борисовой опять штормит. Телеведущая переживает непростые времена в отношениях с 12-летней дочерью Полиной. Но помимо этого у нее вновь накалились до предела отношения с бывшим мужем Максимом Аксеновым.

О перипетиях в личной жизни рассказала сама Дана Борисова. Не успела она порадоваться предстоящей поездке на остров Самуи, являющийся частью таиландской провинции Сураттани, как грянул гром. По словам 43-летней звезды, минувшая ночь выдалась для нее очень нервной. Бывший возлюбленный забрал у белокурой красавицы Полину.

Телеведущая рассказала, что отец ее 12-летней наследницы вызвал к ней домой полицию. При этом Дана отметила, что не дала Аксенову попасть в квартиру, однако вынуждена была отпустить с ним Полину. Борисова искренне недоумевает, почему двое взрослых людей не могут спокойно договориться обо всем.

"Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь приезжала. И, конечно же, папа Полины во главе. Правда, я его попросила покинуть помещение. Сказала: «Мужчина, я знать вас не знаю, ведать не ведаю, поэтому покиньте помещение». Полинка сегодня ночует у них, очередной у нас подростковый кризис начался", - поделилась сокровенным Борисова.

Дана также пожаловалась, что Максим называл ее "наркоманкой с залитыми глазами". Такого знаменитость терпеть не стала и жестко парировала, предложив сию же минуту сдать тесты на наличие в крови алкоголя и запрещенных веществ.

А потом оповестила поклонников: "Дочка остается на Новый год с папой ,а я уже встречу Рождество на любимом острове. Мы летим огромной компанией".

Напомним, Максим Аксенов ранее уже забирал дочь у Даны Борисовой. Поводом послужила информация о зависимости звезды. После лечения в реабилитационной клинике Дана воссоединилась с Полиной.

Обрадованная девочка заявила, что хочет пойти по стопам родительницы и стать телеведущей: "Я хочу стать телеведущей, потому что, во-первых, мама телеведущая. Еще в профессии телеведущей можно общаться. Мне нравится, когда на меня смотрят. А когда я жила с папой, у них был девиз «Живи и не высовывайся». Мне так не нравится, и я хочу идти по стопам мамы".

Однако из-за подросткового кризиса Дана не может найти общий язык с любимой наследницей. Звездная мать то ссориться с ребенком, то мирится. И все это на глазах у изумленной публики. Так, в феврале звезда наказала чадо, которое стало ругаться матом не только дома, но и на людях. Борисова урезала ей карманные расходы, а также запретила пользоваться интернетом. В ответ на это девочка собрала вещи и ушла из дома. Несколько дней она прожила у дедушки, а затем переехала к отцу. Телеведущая же в это время отправилась в Таиланд, чтобы привести мысли в порядок.

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