Богатейший человек планеты попал в список неудачников года из-за развода с женой

Среди главных неудачников уходящего 2019 года - самый богатый человек мира Джефф Безос, отмечают эксперты «Forbes». А все из-за развода, который оказался самым дорогим в мире. Еще в марте у основателя бизнес-империи Amazon было $131 млрд, почти на $35 млрд больше, чем у шедшего вторым Билла Гейтса ($96,5 млрд). А после развода Безос отдал бывшей супруге почти 4% акций Amazon, оставив у себя 12%. Если в деньгах, то отступные составили $38,3 млрд. Безос отыгрался в бизнесе, да и акции компании росли в цене, но в целом год закончил с минусом: потери оцениваются в $13,1 млрд.

Джефф Безос и его бывшая супруга Маккензи Безос.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот владельцу брендов Dior и Louis Vuitton Бернару Арно удача в этом году, наоборот, широко улыбнулась.

В целом же, уходящий год был хорошим для миллиардеров, отмечает журнал: они продолжили богатеть. Как и миллионеры.

Кстати, этот тренд не обошел и Россию. Окончательные итоги еще не обнародованы, но на середину года резко выросло количество долларовых миллионеров. По данным швейцарского банка Credit Suisse Их стало 246 тыс., почти в 1,5 раза больше, чем на середину 2018 года (172 тыс.), А число долларовых миллиардеров увеличилось почти в той же пропорции - с 74 до 110 человек.

владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно (слева) и Карл Лагерфельд.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Топ-5 счастливчиков...:

владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно (+$40 млрд);

основатель Facebook Марк Цукерберг (+$22,1 млрд);

создатель компании Inditex Амансио Ортега (+$17,3 млрд);

бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (+$16,3 млрд);

индийский бизнесмен Мукеш Амбани (+$16,1 млрд).

И «неудачников»:

индийский бизнесмен Азим Премджи (-$14,1 млрд);

основатель Amazon Джефф Безос (-$13,1 млрд);

глава индийского медиахолдинга Essel Group Субхаш Чандра (-$3,4 млрд);

бывший глава Uber Трэвис Каланик (-$3,1 млрд);

cопредседатель Smart Commerce Group (строительство торговых центров) китаец Янь Чжи (-$3 млрд).