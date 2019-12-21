2019-12-21T12:59:03+03:00
Экономика

Богатейший человек планеты попал в список неудачников года из-за развода с женой

Журнал «Forbes» назвал миллиардеров с самыми высокими прибылями и убытками в 2019 году
Владимир НИКОЛАЕВ
Поделиться:
Самый богатый человек мира Джефф Безос - владелец AmazonСамый богатый человек мира Джефф Безос - владелец AmazonФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Среди главных неудачников уходящего 2019 года - самый богатый человек мира Джефф Безос, отмечают эксперты «Forbes». А все из-за развода, который оказался самым дорогим в мире. Еще в марте у основателя бизнес-империи Amazon было $131 млрд, почти на $35 млрд больше, чем у шедшего вторым Билла Гейтса ($96,5 млрд). А после развода Безос отдал бывшей супруге почти 4% акций Amazon, оставив у себя 12%. Если в деньгах, то отступные составили $38,3 млрд. Безос отыгрался в бизнесе, да и акции компании росли в цене, но в целом год закончил с минусом: потери оцениваются в $13,1 млрд.

Джефф Безос и его бывшая супруга Маккензи Безос. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джефф Безос и его бывшая супруга Маккензи Безос.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот владельцу брендов Dior и Louis Vuitton Бернару Арно удача в этом году, наоборот, широко улыбнулась.

В целом же, уходящий год был хорошим для миллиардеров, отмечает журнал: они продолжили богатеть. Как и миллионеры.

Кстати, этот тренд не обошел и Россию. Окончательные итоги еще не обнародованы, но на середину года резко выросло количество долларовых миллионеров. По данным швейцарского банка Credit Suisse Их стало 246 тыс., почти в 1,5 раза больше, чем на середину 2018 года (172 тыс.), А число долларовых миллиардеров увеличилось почти в той же пропорции - с 74 до 110 человек.

владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно (слева) и Карл Лагерфельд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно (слева) и Карл Лагерфельд.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Топ-5 счастливчиков...:

владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно (+$40 млрд);

основатель Facebook Марк Цукерберг (+$22,1 млрд);

создатель компании Inditex Амансио Ортега (+$17,3 млрд);

бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (+$16,3 млрд);

индийский бизнесмен Мукеш Амбани (+$16,1 млрд).

И «неудачников»:

индийский бизнесмен Азим Премджи (-$14,1 млрд);

основатель Amazon Джефф Безос (-$13,1 млрд);

глава индийского медиахолдинга Essel Group Субхаш Чандра (-$3,4 млрд);

бывший глава Uber Трэвис Каланик (-$3,1 млрд);

cопредседатель Smart Commerce Group (строительство торговых центров) китаец Янь Чжи (-$3 млрд).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пришло время турецких цитрусовых!
Член Отраслевого Совета Ассоциации Экспортеров Турции и Председатель Отраслевого Совета Средиземноморского Союза Экспортеров фруктов и овощей Али Кавак встретился с российской прессой в рамках пресс-конференции «Турецкие цитрусовые – самое время!
Новости 24
Nord Stream 2 подтвердил приостановку работы над «Северным потоком – 2»
Правительство одобрило увеличение штрафов за пропаганду наркотических средств в интернете
«Лекарство для страны»: Потанин оправдал реформы 90-х
Специалисты рассказали о новом полезном свойстве кофеина
Захарова заявила, что США скоро потребуют прекратить дышать
СК: Родченков удалённо внёс изменения в базу данных Московской лаборатории
Небензя рассказал о проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по гумпомощи Сирии
Россия успешно завершила испытания ПВО «Гибка-С»
Маск пожелал удачной посадки не долетавшему до МКС Starliner
Россиянам рассказали, как правильно пить в Новый год
Корпоратив партии Зеленского назвали «пиром во время чумы»
Forbes назвал самых неудачливых миллиардеров года
В Норвегии сообщили о радиопомехах из-за испытаний российского фрегата
Белый дом отказался от требований срочно выделить военную помощи Киеву
Трамп объявил о создании Космических войск США
США потребовали прекратить укладку "Северного потока-2"
Эксперты сообщили о росте цен на новогодние подарки
Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, включающий санкции против "Северного потока-2"
Диетолог рассказал, сколько красной игры можно съесть за новогодним столом
Подрядчик "Северного потока-2" приостановил работу над проектом из-за санкций США
Врачи рассказали, как лучше справиться с алкогольным отравлением